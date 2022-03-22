Người phụ nữ tử vong vì nghi sử dụng điện thoại khi đang sạc

Xã hội 22/03/2022 09:09

Cơ quan chức năng Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, tối ngày 21/3, một phụ nữ trên địa bàn xã tử vong thương tâm do bị điện giật.

Theo báo Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, tối 21/3, một phụ nữ trên địa bàn xã tử vong thương tâm do bị điện giật.

Theo đó, khoảng 18 giờ tối, người thân phát hiện chị M.T.D. (SN 1993, trú ở thôn Thái Yên, xã Lộc Yên) bất tỉnh trên giường. Dù gia đình đã kịp thời sơ cứu nhưng chị D. đã tử vong trước đó. Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị D. là do rò rỉ điện từ dây sạc điện thoại.

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Nhà chị D, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Hà Tĩnh

Theo Dân Trí, chị D. là lao động tự do, có 2 con nhỏ. Hiện, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Hà Tĩnh sử dụng điện thoại tử vong sự cố về điện

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