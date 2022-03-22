Cơ quan chức năng Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, tối ngày 21/3, một phụ nữ trên địa bàn xã tử vong thương tâm do bị điện giật.

Theo báo Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, tối 21/3, một phụ nữ trên địa bàn xã tử vong thương tâm do bị điện giật.

Theo đó, khoảng 18 giờ tối, người thân phát hiện chị M.T.D. (SN 1993, trú ở thôn Thái Yên, xã Lộc Yên) bất tỉnh trên giường. Dù gia đình đã kịp thời sơ cứu nhưng chị D. đã tử vong trước đó. Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị D. là do rò rỉ điện từ dây sạc điện thoại.

Nhà chị D, nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Hà Tĩnh

Theo Dân Trí, chị D. là lao động tự do, có 2 con nhỏ. Hiện, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.

TP.HCM: Bất chấp nguy hiểm, người bán gà lao xuống dòng kênh đen cứu người phụ nữ nhảy cầu Bà Hom Người đàn ông bán gà nhảy xuống dòng kênh đen, lặn tìm người phụ nữ nhảy cầu Bà Hom (Q.Bình Tân, TP.HCM) đưa lên bờ nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-tu-vong-vi-nghi-su-dung-dien-thoai-khi-dang-sac-457307.html