Cơ quan chức năng Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, tối ngày 21/3, một phụ nữ trên địa bàn xã tử vong thương tâm do bị điện giật.
- Vụ người phụ nữ tử vong khi nâng ngực ở TP.HCM: Bộ Lao động chỉ đạo xác minh nguyên nhân sự việc
- Vụ người phụ nữ tử vong sau khi nâng ngực ở TP.HCM: Người nhà nạn nhân hé lộ chi tiết bất ngờ
Theo báo Hà Tĩnh, đại diện lãnh đạo xã Lộc Yên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) xác nhận, tối 21/3, một phụ nữ trên địa bàn xã tử vong thương tâm do bị điện giật.
Theo đó, khoảng 18 giờ tối, người thân phát hiện chị M.T.D. (SN 1993, trú ở thôn Thái Yên, xã Lộc Yên) bất tỉnh trên giường. Dù gia đình đã kịp thời sơ cứu nhưng chị D. đã tử vong trước đó. Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tử vong của chị D. là do rò rỉ điện từ dây sạc điện thoại.
Theo Dân Trí, chị D. là lao động tự do, có 2 con nhỏ. Hiện, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc.