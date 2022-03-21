TP.HCM: Bất chấp nguy hiểm, người bán gà lao xuống dòng kênh đen cứu người phụ nữ nhảy cầu Bà Hom

Xã hội 21/03/2022 14:14

Người đàn ông bán gà nhảy xuống dòng kênh đen, lặn tìm người phụ nữ nhảy cầu Bà Hom (Q.Bình Tân, TP.HCM) đưa lên bờ nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/3, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra vụ việc một người phụ nữ nhảy cầu Bà Hom xuống kênh Tham Lương – Bến Cát tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện người phụ nữ ngoài 25 tuổi đi xe đạp đến cầu Bà Hom với biểu hiện thất thần. Người này sau đó leo qua lan can, nhảy xuống kênh Tham Lương – Bến Cát (phường Tân Tạo A giáp ranh với phường Tân Tạo, quận Bình Tân).

TP.HCM: Bất chấp nguy hiểm, người bán gà lao xuống dòng kênh đen cứu người phụ nữ nhảy cầu Bà Hom - Ảnh 1
 Hiện trường vụ việc - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Người dân phát hiện vụ việc nên hô hoán, kêu cứu. Lúc này, ông H - bán gà gần đó đã chạy đến, bất chấp nguy hiểm, nhảy xuống dòng nước đen kịt để lặn tìm, đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, sau khi được đưa lên bờ ít phút thì nạn nhân đã tử vong.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, ông H. cho biết: "Lúc đó tôi không nghĩ gì ngoài việc cứu nạn nhân, nghe tiếng la là tôi nhảy xuống kênh vậy mà vẫn không cứu được".

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường. Chiếc xe đạp nạn nhân để lại trên cầu sau đó được đưa về trụ sở công an. Thi thể nạn nhân nhảy cầu Bà Hom cũng được chuyển về nhà xác tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

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