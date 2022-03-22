TP.HCM 'chốt' phương án thi tuyển sinh vào lớp 10, 'ấn định' thời gian diễn ra vào giữa tháng 6 tới

Xã hội 22/03/2022 16:52

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP.HCM với 3 môn thi chính gồm Toán, Ngoại Ngữ và Văn; thời gian làm bài hai môn thi Toán và Văn là 120 phút/môn, Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023. Theo kế hoạch này, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 11 và 12/6.

Cụ thể, thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn TP.HCM với 3 môn thi chính gồm Toán, Ngoại Ngữ và Văn; thời gian làm bài hai môn thi Toán và Văn là 120 phút/môn, Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

TP.HCM 'chốt' phương án thi tuyển sinh vào lớp 10, 'ấn định' thời gian diễn ra vào giữa tháng 6 tới - Ảnh 1

Học sinh TP.HCM sẽ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập THPT từ ngày 11 và 12/6. Ảnh minh họa: Thông tấn xã Việt Nam 

Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Đề thi phải đảm bảo chính xác, rõ ràng, không sai sót, phân hóa được năng lực trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi. Mỗi môn có đề thi chính thức và đề thi dự bị với mức độ tương đương về yêu cầu nội dung, thời gian làm bài. Mỗi đề thi phải có hướng dẫn chấm và biểu điểm kèm theo.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quy định, đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định. Học sinh sẽ được đăng ký ba nguyện vọng. Trong đó, nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Học sinh lựa chọn đăng ký nguyện vọng gần nơi cư trú, tránh trường hợp trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.

Điểm cả ba bài thi đều theo hệ số một, điểm từng bài thi sẽ theo thang 0 đến 10, lẻ đến 0,25 điểm. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi và cộng điểm thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0 (không).

Học sinh không đậu cả 3 nguyện vọng thì có thể đăng ký xét tuyển lớp 10 tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các trường tư thục hoặc tham gia các loại hình giáo dục, đào tạo khác.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cũng quy định, để dự thi vào lớp 10 THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên như THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa hay các Trường THPT có lớp chuyên bao gồm THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân, thí sinh phải xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ khá trở lên và điểm thi tốt nghiệp THCS loại giỏi.

TP.HCM 'chốt' phương án thi tuyển sinh vào lớp 10, 'ấn định' thời gian diễn ra vào giữa tháng 6 tới - Ảnh 2

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM là một trong những khối lớp trở lại học trực tiếp sớm nhất khi tình hình dịch Covid-19 ổn định. .Ảnh minh họa: Báo Thanh Niên

Dẫn tin từ báo Thanh Niên sở GD vẫn đang cân nhắc về mức độ vận dụng cao sao cho phù hợp với khả năng của học sinh. Cụ thể, thông tin về đề thi tuyển sinh lớp 10, ông Dương Bửu Lộc, chuyên viên môn toán Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay đề thi môn toán giữ nguyên cấu trúc, mức độ kiến thức với 70% nhận biết, thông hiểu; 30% vận dụng, vận dụng cao. Đặc biệt, với bối cảnh học sinh (HS) phải học trực tuyến kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ông Bửu Lộc thông tin mức độ vận dụng cao trong đề tuyển sinh sẽ được cân nhắc phù hợp với năng lực của HS. Đề sẽ không ra vào các kiến thức đã được tinh giản khi học trực tuyến.

Trong đó đề thi môn toán gồm 8 câu, trong đó 7 câu là kiến thức cơ bản và 1 câu về hình học phẳng. Trong đó, câu 1, 2 là kiến thức quen thuộc về đồ thị, định lý Vi-et, điều kiện có nghiệm của phương trình. Câu 3 đến câu 7 là các bài toán vận dụng kiến thức đã học trong chương trình giải các bài toán liên quan đến thực tế. Trong đó sẽ có 1 - 2 câu ở mức nâng cao. Câu 8 là bài toán hình học phẳng gồm 3 bài toán nhỏ. Trong đó 2 bài ở mức độ cơ bản, bài còn lại mang tính phân hóa cao.

Ông Lộc đánh giá, HS thường gặp khó với bài toán thực tế do khó khăn khi đọc hiểu, khó hình dung với các vấn đề thực tế cuộc sống như lãi suất tiền gửi, thể tích, chu vi… Do vậy trong quá trình học, ngoài nắm các kiến thức toán học, HS cần rèn luyện thêm các hiểu biết về kiến thức thực tế.

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