Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử

Tin tức giải trí 25/12/2022 14:12

Á hậu Thu Trang khiến nhiều người phải trầm trồ trước nhan sắc mặn mà, đằm thắm dù đã là mẹ 2 con.

Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Thu Trang - vợ của "Shark" Hưng có bài đăng gây chú ý. Theo đó, cặp đôi người đẹp - đại gia đã tổ chức tiệc hoành tráng ngày 2 quý tử đón tuổi mới.

Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 1

"Trước giờ mẹ luôn thích Giáng sinh, nhưng từ mùa Giáng sinh năm ngoái, thời khắc này với mẹ lại càng màu nhiệm hơn, vì được chứng kiến các chàng trai của mẹ bước sang tuổi mới, lớn lên thêm 1 chút, biết nhiều thêm 1 chút!

Điều ước của mẹ chỉ mong các em luôn mạnh khỏe, bình an, lớn khôn trở thành những chàng trai có trách nhiệm.

Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 2
Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 3

Sinh nhật đầu tiên của các em, bố mẹ tổ chức theo chủ đề Giáng sinh trên không gian với kì vọng sau này các em được khám phá nhiều vùng đất, vùng trời mới, được cống hiến nhiều hơn bố mẹ.

Nhưng hơn cả mẹ cầu chúc các em luôn được là chính mình, với cuộc đời thật vui vẻ và hạnh phúc!

Bố mẹ yêu các em! Và cám ơn các em đã đến với bố mẹ, để gia đình ta trọn vẹn trong yêu thương mỗi thời khắc đã qua và tiếp mãi về sau!

Cảm ơn ông bà nội ngoại, các cô chú bác, các anh chị của Gấu đã luôn ở bên gia đình Gấu! Chúc nhà mình có mùa giáng sinh an lành", Á hậu Thu trang viết.

Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 4
Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 5
Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 6
Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 7
Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 8

Trong ảnh, 2 nhóc tì được bố mẹ cho diện trang phục giống nhau, lái "siêu xe" phiên bản mini. Càng lớn, Gấu anh và Gấu em được nhận xét càng đáng yêu.

Riêng người đẹp gốc Nam Định, nhân ngày đặc biệt của con, cô diện chiếc đầm màu trắng, trang điểm lộng lẫy, chuẩn thần thái của phu nhân nhà giàu.

Không gian tiệc cũng được trang hoàng hoành tráng với poster hình các phi hành gia. Ở phần bình luận bài đăng, rất nhiều người tiếp tục vào gửi lời chúc tuổi mới đến 2 rich kid nhí.

Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 9

Là doanh nhân tài giỏi, bản lĩnh trên thương trường lại rất phong độ, nói chuyện duyên dáng hóm hỉnh, shark Hưng trở thành hình mẫu lý tưởng với chị em phụ nữ. Năm 2018 Shark Hưng làm đám cưới với người đẹp Nguyễn Thu Trang từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Séc năm 2010.

Ngoài ra, cô cũng lọt vào Chung kết Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010 (cuộc thi mà Hoa hậu Diễm Hương đăng quang). Dù cả hai cách nhau đến 16 tuổi nhưng cặp đôi vẫn được nhiều người khen ngợi là quá xứng.

Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 10

Tuy lấy chồng giàu có, nổi tiếng nhưng người đẹp Thu Trang không hề lép vế, cô luôn là cánh tay đắc lực và luôn đồng hành cùng Shark Hưng. Nhìn những hình ảnh ngọt ngào của ông chồng chiều vợ ai cũng ngưỡng mộ xuýt xoa.

Trước khi đến với Á hậu Thu Trang, Shark Hưng từng có 1 đời vợ và 2 con riêng. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân không hề che giấu việc anh có con nhưng thông tin về người vợ trước thì mãi là bí mật.

Ra ngoài là doanh nhân thành đạt nhưng về nhà Shark Hưng rất chiều vợ, tự tay vào bếp nấu món vợ thích, quan tâm chăm sóc gia đình. Cả 2 cũng thường xuyên đi du lịch gia đình. Mọi thứ không quá phô trương nhưng đủ để chúng ta cảm nhận được sự hạnh phúc trong những điều bình dị, giản đơn.

Vợ Á hậu kém 16 tuổi của Shark Hưng gây sốt trong tiệc sinh nhật của 2 quý tử - Ảnh 11

Chia sẻ với báo chí về bí quyết giữ lửa hôn nhân, Shark Hưng từng tiết lộ: "Khi về chung một nhà, chúng tôi đưa ra một thỏa thuận rất đặc biệt, đó là: ‘Thứ nhất, không bao giờ xa nhau quá 21 ngày. Vì theo thống kê thì 21 ngày là khoảng thời gian người ta thay đổi thói quen. Đó là điều mà chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện. Thứ hai là thực hiện được 4 cái Đồng: Đồng sàng (cùng giường), Đồng tâm (tình yêu, suy nghĩ nhất quán và có điểm chung), Đồng chí (có mục tiêu, ý chí thống nhất) và cuối cùng là Đồng đội (mọi lúc đều phải bênh vực, bảo vệ nhau)".

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Từ khóa:   Shark Hưng vợ Shark Hưng Á hậu Thu Trang

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