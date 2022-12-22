Qua kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam sẽ 'phong sát' nghệ sĩ vi phạm pháp luật

Tin tức giải trí 22/12/2022 14:45

Những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ca sĩ, nghệ sĩ…) tới đây, nếu vi phạm về phát ngôn hay quảng cáo sai phạm sẽ bị "phong sát" như: cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm mạng xã hội.

Thông tin được đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho hay tại Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thông tin điện tử năm 2022, định hướng nhiệm vụ năm 2023 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tổ chức ngày 22/12.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Thông tin điện tử (Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử), năm 2022, Bộ TT&TT đã đề xuất với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ca sĩ, nghệ sĩ…) vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm mạng, hay còn gọi là “phong sát”.

“Thông qua kinh nghiệm quốc tế tại Hàn Quốc và Trung Quốc, Bộ TT&TT tích cực phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch sẽ triển khai trong thời gian tới. Năm 2023, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục rà quét, xử lý các vi phạm trên mạng internet, trong đó tăng cường phối hợp với các bộ, ngành để xử lý hoạt động nghệ thuật của các nghệ sĩ trên môi trường mạng”, bà Huyền cho hay.

Qua kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam sẽ 'phong sát' nghệ sĩ vi phạm pháp luật - Ảnh 1
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, cho biết thêm hiện nay chế tài xử phạt các vi phạm hành chính của nghệ sĩ trên môi trường mạng theo các mức từ 5 - 10 triệu đồng hoặc từ 10 - 15 triệu đồng.

Mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe với những người nổi tiếng, nhất là những nghệ sĩ có tác động ảnh hưởng lớn. Nếu tăng tiền xử phạt lên cũng không đủ sức răn đe.

“Bộ TT-TT đang phối với Bộ VH-TT-DL để xử lý vấn đề này. Chúng tôi dự kiến khi ban hành sẽ chính thức công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm về phát ngôn hay quảng cáo sai phạm, ngoài xử phạt hành chính sẽ có các giải pháp khác, ví dụ như khóa kênh, cắt nguồn tiền quảng cáo và tới đây nữa sẽ là cắt sóng, cấm biểu diễn…”, ông Lê Quang Tự Do nhấn mạnh.

Theo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trong năm 2022, nhằm ngăn chặn gỡ bỏ thông tin xấu, độc, tin sai sự thật, tin giả trên mạng internet, Trung tâm xử lý tin giả và Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã tăng cường năng lực rà quét 300 tin/ngày.

Bên cạnh đó tiếp tục nâng cao tỷ lệ chặn gỡ bỏ thông tin xấu, độc, tin giả, sai sự thật trên các nền tảng xuyên biên giới (Facebook, Youtube, Tiktok) đạt tỷ lệ trên 92%.

Để xử lý tình trạng quảng cáo tràn lan vi phạm pháp luật trên các trang tin điện tử, trang mạng xã hội, Bộ TT-TT đã lập các đoàn kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp quảng cáo xuyên biên giới và đã xử phạt 15 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền 210 triệu đồng; đàm phán với Goolge gỡ bỏ hơn 2.000 quảng cáo vi phạm liên quan đến thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... trong 6 tháng cuối năm.

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Từ khóa:   phong sát nghệ sĩ nghệ sĩ Việt showbiz Việt

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