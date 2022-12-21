Bị chê mặt 'đơ cứng, mất tự nhiên' hậu thẩm mỹ, bà Tân Vlog có phản ứng 'cực gắt'

Bà Tân Vlog nói vì quanh năm làm nông nên cảm thấy da nhăn và xấu khi so sánh với những người bạn đồng niên. "Ước gì tôi trẻ ra được 3 đến 4 tuổi và vứt được hết lớp nhăn nheo này là vui rồi", bà chia sẻ.

Cách đây không lâu, bà Tân Vlog gây chú ý khi được con trai Hưng Vlog dẫn đi spa làm đẹp , cải thiện nhan sắc ở tuổi U60. Theo đó, YouTuber quê Bắc Giang chọn tiêm tinh chất và tế bào gốc vào mặt nhằm tăng collagen bị thiếu hụt do tuổi tác.

Cho đến gần đây, trong một chuyến du lịch Sapa cùng con trai tên Hưng Vlog, ở bức ảnh check-in bên thác nước, bà Tân để lộ làn da nhăn nheo, gương mặt gần như trở về "nguyên bản" trước khi thẩm mỹ.

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng làm đẹp, ở một số clip nấu ăn, hiện tượng mạng lớn tuổi để lộ mặt đơ cứng, nói chuyện thiếu tự nhiên. Dưới mỗi clip, dân mạng vào khuyên bà Tân không nên sa đà vào chuyện thẩm mỹ, bởi họ yêu quý bà vì nét đẹp mộc mạc, giản dị vốn có.

Sau nhiều lần cứ đăng ảnh lên là bị "săm soi" nhan sắc, mới đây bà Tân đã làm hẳn một clip đáp trả. Theo đó, ngồi cạnh bếp nấu nướng cùng các cháu, bà liên tục diễn bộ mặt thiếu cảm xúc, thậm chí chán nản khi bị nói "sau gần 2 tháng can thiệp thẩm mỹ, mặt không tự nhiên khiến dân tình không nhận ra giao diện".

Bà Tân Vlog cố tình diễn nét mặt không cảm xúc, thỉnh thoảng lại quay đi biểu lộ sự bất lực, chán nản. Có lẽ chính bà cũng mệt mỏi, không hiểu nổi tại sao bản thân lại bị đem ra bàn tán như vậy.

Từ clip, người xem cho rằng bà Tân đang muốn biểu thị bản thân "chán chẳng buồn nói". Hiện tại, clip này của bà Tân Vlog đang nhận được nhiều lượt quan tâm.

Giữa năm 2019, Bà Tân Vlog nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ những video nấu các món ăn "siêu to khổng lồ" trên YouTube.

Ở thời điểm khán giả chú ý, mỗi video của Bà Tân Vlog đều sở hữu lượng tương tác lớn, từ vài triệu đến vài chục triệu người xem. Thậm chí có thời điểm kênh YouTube của bà thu về hơn 75 triệu lượt xem mỗi tháng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hiện tượng mạng quê Bắc Giang đã nhanh chóng rinh về nút Bạc rồi đến nút Vàng Youtube. Thu nhập của bà cũng nhờ đó mà tăng chóng mặt, ước tính có thể kiếm cả tỷ đồng/tháng, chưa kể những hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên về sau, Bà Tân Vlog liên tục dính những ồn ào như mất vệ sinh trong quá trình nấu ăn, hình ảnh mang tính phản cảm...

Nhiều năm qua, Bà Tân Vlog cùng con trai vẫn chăm chỉ ra video mới trên YouTube song lượt xem không còn được như thời kỳ đỉnh cao. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh của bà có 4,3 triệu lượt đăng ký theo dõi, mỗi video dao động ở mức vài trăm nghìn lượt xem.