Nhan sắc bà Tân Vlog sau 2 tháng can thiệp thẩm mỹ gây ngỡ ngàng: Liệu mặt có còn cứng đơ như tượng?

Vừa qua, nữ Youtuber gây chú ý khi được con trai Hưng Vlog dẫn đi spa làm đẹp, cải thiện nhan sắc ở tuổi U60. Theo đó, YouTuber quê Bắc Giang chọn tiêm tinh chất và tế bào gốc vào mặt nhằm tăng collagen bị thiếu hụt do tuổi tác.

Nhắc tới bà Tân Vlog nhiều người sẽ nhớ ngay đến người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé, tần tảo, chịu thương chịu khó một mình chăm chồng bệnh nặng, nuôi hai con khôn lớn. Dù hiện tại không còn giữ được sức hút như trước, song khi nhắc tới cái tên bà Tân Vlog nhiều người vẫn luôn ấn tượng về những kỷ lục mà bà đã làm được trước đó.

Bà Tân Vlog nói vì quanh năm làm nông nên cảm thấy da nhăn và xấu khi so sánh với những người bạn đồng niên. "Ước gì tôi trẻ ra được 3 đến 4 tuổi và vứt được hết lớp nhăn nheo này là vui rồi", bà chia sẻ.

Diện mạo mới của Bà Tân Vlog sau thẩm mỹ. Ảnh: FBNV

Trong các video mới đăng tải, diện mạo mới của Bà Tân Vlog khiến cư dân mạng bất ngờ. Đa số đều nhận xét gương mặt của bà cứng đơ, nói chuyện không được tự nhiên. Thậm chí nhiều bình luận còn cho rằng không còn nhận ra nữ YouTuber nổi tiếng vì quá khác xưa. Trước các góp ý của khán giả, bà chọn cách im lặng, không có bất cứ phản hồi nào.

Sau gần 2 tháng can thiệp thẩm mỹ, nhan sắc bà Tân Vlog nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Theo đó, trong hình ảnh đăng tải cùng con trai đi du lịch Sa Pa mới đây, nhiều người nhận xét khuôn mặt nữ Youtuber không có thay đổi gì so với trước khi “tân trang nhan sắc”. Nhiều người bày tỏ thích diện mạo mộc mạc vốn có của bà Tân và mong bà không “động chạm” thêm bộ phận nào trên cơ thể nữa.

Dung mạo của bà Tân Vlog sau 2 tháng can thiệp thẩm mỹ. Ảnh: FBNV

Giữa năm 2019, Bà Tân Vlog nổi lên như một hiện tượng mạng nhờ những video nấu các món ăn "siêu to khổng lồ" trên YouTube.

Ở thời điểm khán giả chú ý, mỗi video của Bà Tân Vlog đều sở hữu lượng tương tác lớn, từ vài triệu đến vài chục triệu người xem. Thậm chí có thời điểm kênh YouTube của bà thu về hơn 75 triệu lượt xem mỗi tháng.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hiện tượng mạng quê Bắc Giang đã nhanh chóng rinh về nút Bạc rồi đến nút Vàng Youtube. Thu nhập của bà cũng nhờ đó mà tăng chóng mặt, ước tính có thể kiếm cả tỷ đồng/tháng, chưa kể những hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên về sau, Bà Tân Vlog liên tục dính những ồn ào như mất vệ sinh trong quá trình nấu ăn, hình ảnh mang tính phản cảm...

Nhiều năm qua, Bà Tân Vlog cùng con trai vẫn chăm chỉ ra video mới trên YouTube song lượt xem không còn được như thời kỳ đỉnh cao. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh của bà có 4,3 triệu lượt đăng ký theo dõi, mỗi video dao động ở mức vài trăm nghìn lượt xem.