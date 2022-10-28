Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình'

Tin tức giải trí 28/10/2022 20:25

Vốn quen với hình ảnh giản dị, xuề xòa của Bà Tân Vlog, thế nên khi youtuber nổi tiếng này quyết định đi tân trang nhan sắc đã khiến nhiều người "sửng sốt".

Nổi lên từ những video làm các món ăn siêu to khổng lồ, bà Tân Vlog từng là kênh YouTube có lượng người xem lớn nhất Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động, cuộc sống của bà vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. 

Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình' - Ảnh 1
Bà Tân Vlog gắn liền với hình ảnh giản dị, mộc mạc. Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Tân đăng tải bức ảnh cùng con trai tại một thẩm mỹ viện kèm theo dòng trạng thái: “Cứ ngỡ bà mới tuổi đôi mươi”. Thoạt nhìn, mọi người dự đoán rằng bà Tân vừa mới làm môi, bởi vì đôi môi trông hồng và rạng rỡ hơn hẳn.

Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình' - Ảnh 2
Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình' - Ảnh 3
Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình' - Ảnh 4
Bà Tân Vlog được con trai đưa đi thẩm mỹ, làm môi. Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bài viết, mọi người đã dành nhiều lời khen cho 2 mẹ con bà Tân Vlog. “Nhìn cứ như hai chị em”, “bà Tân dạo này xinh đẹp quá, “bà Tân nay nhìn trẻ quá cơ”,... Bên cạnh đó, mọi người cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến bà với hy vọng bà sẽ làm thêm nhiều video dành tặng khán giả. 

Trước đó, trong một chia sẻ, Hưng Vlog - con trai bà Tân từng tiết lộ rằng: "Mẹ từng là người con gái đẹp nhất làng. Chẳng qua vì cuộc sống của mẹ vất vả quá, lại làm nông quanh năm nên cái xuân sắc cũng bị đánh đổi với thời gian để nuôi hai anh em khôn lớn.”

Để khẳng định điều này, Hưng Vlog đã khoe khóe bức ảnh chất lượng kém, màu sắc lòe nhòe nhưng nhan sắc của bà Tân thì lại “chất lượng cao”. Không qua phần mềm chỉnh sửa, không camera ảo, vẻ đẹp của bà được nhiều người đánh giá cao. Có thể thấy, dù là xưa hay nay, gương mặt của bà Tân vẫn hiện lên nét đôn hậu, chịu thương, chịu khó.

Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình' - Ảnh 5
Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình' - Ảnh 6
Con trai bà Tân Vlog cho biết, thời xuân sắc mẹ của anh đẹp gái nhất làng. Ảnh: FBNV

Dù có không ít lời khen ngợi nhưng cũng có nhiều lời can ngăn dành cho Youtuber lớn tuổi thứ 3 của Việt Nam chớ sa đà thẩm mỹ. Người thì cho rằng sau khi can thiệp để trẻ hóa, mặt bà Tân Vlog bị đơ. Kẻ lại khuyên để tự nhiên đúng chất thôn quê chất phác thì hơn.

Có ý kiến còn khẳng định đây chỉ là chiêu quảng cáo quá "giả trân" cho thẩm mỹ viện.

Ở độ tuổi U60, bà Tân Vlog gây tranh cãi khi quyết định đi tân trang nhan sắc, hình ảnh sau đó khiến nhiều người 'giật mình' - Ảnh 7
Nhiều người cho biết vẫn quen với hình ảnh chân chất của bà Tân như bấy lâu nay. Ảnh: Internet

Năm 2019, bà Tân Vlog trở thành hiện tượng mạng đặc biệt. Chỉ sau khoảng 20 ngày đăng video, kênh Youtube "Bà Tân Vlog" đã chạm tay vào nút vàng. Hơn nữa, theo thống kê của Social Blade "Bà Tân Vlog" lọt vào top 3 kênh lên sub nhanh nhất thế giới trong 24 giờ. Thành tích của bà Tân đạt được khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. 

Ở thời điểm được đông đảo khán giả chú ý, mỗi video của bà Tân Vlog đều sở hữu lượng tương tác khủng, từ vài triệu đến vài chục triệu người xem là chuyện bình thường. Thậm chí có thời điểm kênh YouTube của bà Tân Vlog thu về hơn 75 triệu lượt xem mỗi tháng. 

Tuy nhiên theo thời gian, con số này ngày một giảm, thậm chí là giảm sâu khi bà Tân Vlog liên tục dính những "phốt" như mất vệ sinh trong quá trình nấu ăn, hình ảnh mang tính phản cảm,... 

Kể từ thời điểm đó đến nay, bà Tân Vlog cùng con trai vẫn chăm chỉ hoạt động YouTube song con số không thể nào bì được so với thời kỳ đỉnh cao. Tính đến thời điểm hiện tại, kênh nhận được 4,3 triệu lượt đăng ký theo dõi, con số người xem trên mỗi video cũng dao động ở mức vài trăm nghìn.

 

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Từ khóa:   bà Tân Vlog hiện tượng mạng youtuber

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