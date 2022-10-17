Tiệc đầy tháng hoành tráng của con trai trung vệ nổi tiếng tuyển Việt Nam

Tin tức giải trí 17/10/2022 15:56

Vừa mới chào đời, nhóc tỳ này đã hưởng trọn mọi đặc ân mà bố mẹ dành cho.

Hôm nay (17/10) là tròn 1 tháng con trai trung vệ Nguyễn Thành Chung và vợ Ngô Tố Uyên chào đời. Nhân dịp đặc biệt, vợ chồng trung vệ tuyển Việt Nam đã tổ chức lễ cúng đầy tháng cho quý tử.

Qua hình ảnh được Tố Uyên chia sẻ cho thấy, khâu chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, tươm tất theo đúng phong tục truyền thống.

Mâm cỗ đầy đặn với đủ món: xôi chè, trái cây, trầu cau, hoa tươi,... được bày trí vô cùng bắt mắt.

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Bé nhà Thành Chung tên thật là Thành Minh (ở nhà gọi là Leo). Ảnh: FBNV

 

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Ảnh minh họa: Internet

 

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Tiệc đầy tháng con trai trung vệ nổi tiếng tuyển Việt Nam. ẢNh: FBNV

Tố Uyên viết trên trang cá nhân: "Happy fullmonth em bé Thành Minh của gia đình. Mami chúc con một đời bình an. Cả nhà thương yêu em rất nhiều".

Cũng trong chia sẻ này, vợ Thành Chung để lộ tên con là Thành Minh. Vì bận công việc nên trong ngày đặc biệt này, Thành Chung không thể ở bên cạnh: "Không ở bên trai được vì công việc. Ba sẽ bù đắp cho Leo yêu của ba sau nhé. Yêu Leo", nam cầu thủ viết.

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Tiệc đầy tháng hoành tráng của con trai trung vệ nổi tiếng tuyển Việt Nam - Ảnh 8
Tiệc đầy tháng hoành tráng của con trai trung vệ nổi tiếng tuyển Việt Nam - Ảnh 9

Thành Chung và Ngô Tố Uyên (sinh năm 2000) tổ chức đám cưới vào ngày 13/4, sau 5 năm tìm hiểu.

Thành Chung lần đầu công khai hẹn hò với nửa kia vào năm 2017. Bà xã của anh tiết lộ cô gặp bạn trai lần đầu ở một quán cà phê tại Tuyên Quang.

Thành Chung sinh năm 1997, được nhiều người biết đến sau khi cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Thời gian đầu, anh chỉ ngồi dự bị nhưng sau đó liên tục được HLV Park Hang-seo sắp xếp đá chính. Hiện tại, anh là cầu thủ chủ chốt ở hàng phòng ngự của cả CLB Hà Nội và tuyển Việt Nam.

Những năm qua, Thành Chung có kinh tế dư giả để chăm lo cho gia đình. Anh tậu xế hộp, mua căn hộ ở Hà Nội và năm ngoái đã xây ngôi nhà khang trang ở quê để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

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Từ khóa:   Nguyễn Thành Chung trung vệ Nguyễn Thành Chung đội tuyển Việt Nam

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