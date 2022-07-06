'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam?

Tin tức giải trí 06/07/2022 16:11

Doãn Hải My đang dần chuyển sang hình tượng trưởng thành gợi cảm, khéo léo chọn trang phục khoe lợi thế hình thể.

Trong làng bóng đá nói riêng và cõi mạng nói chung, Đoàn Văn HậuDoãn Hải My đang là 1 trong những cặp đôi được yêu quý nhất nhì. Bởi lẽ một người là "chồng quốc dân" vừa đẹp trai vừa đá bóng giỏi còn một người lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, đẹp gái có thừa mà tài lẻ lẫn năng khiếu cũng dư.

Nhưng để chính xác nhất thì đến hiện tại, phải gọi là cặp đôi tin đồn mới đúng. Bởi lẽ kể từ khi có nghi vấn hẹn hò (tháng 10/2020) đến nay, cả 2 đều không có bất cứ động thái thể hiện ý định công khai chuyện tình cảm. Dẫu vậy netizen vẫn túm được vô số khoảnh khắc chung khung hình của đôi trai tài gái sắc, nhất là khi cặp đôi đã chịu khó xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện.

'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 1
Đoàn Văn Hậu đến cổ vũ bạn gái khi cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Iternet

Được biết, bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu sinh năm 2001. Ở tuổi 21, cô nàng đã sở hữu cho mình một cửa hàng mỹ phẩm cho nam giới có tiếng tại Hà Nội. Bên cạnh đó, nàng hot girl Đại học Luật cũng thường xuyên nhận lời làm mẫu ảnh cho những thương hiệu thời trang lớn. 

'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 2
Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 có gương mặt đẹp, phong cách ngọt ngào đúng chuẩn ngọc nữ. Ảnh: FBNV

Doãn Hải My sở hữu nhan sắc dịu dàng, thuần khiết nhưng không kém phần hiện đại, trẻ trung cùng với thân hình thon gọn và nước da trắng trẻo, mái tóc đen dài bóng mượt cùng nụ cười phúc hậu dịu dàng. Thời điểm sau khi Hoa hậu Việt Nam 2020 kết thúc, Doãn Hải My trung thành với phong cách ngọt ngào đúng chuẩn ngọc nữ.

Thời gian gần đây, người đẹp 21 tuổi chuyển sang hình tượng trưởng thành gợi cảm. Bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu chăm khoe dáng trong những thiết kế sexy táo bạo, tôn lên lợi thế vóc dáng với vòng eo thắt đáy cùng vòng 1 gợi cảm. 

'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 3
'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 4
'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 5
'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 6
'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 7
Sắc vóc hiện tại của Doãn Hải My sau 2 năm Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô nàng khéo léo lựa chọn trang phục khoe "eo con kiến" cùng vòng 1 gợi cảm. Ảnh: FBNV

Dù vẫn giữ nét ngọt ngào, trong sáng nhưng style của Doãn Hải My thiên hẳn sang sexy, gợi cảm. Thiết kế trễ vai lấp ló thềm ngực căng đầy, gương mặt ngọt ngào với những đường nét mơ màng e lệ, Doãn Hải My ở thời điểm hiện tại đúng là quyến rũ đến mê mẩn. Bảo sao chàng cầu thủ điển trai Văn Hậu lại si mê cô nàng đến vậy.

'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 8
Cặp đôi nhận được nhiều lời khen khi sánh bước bên nhau. Ảnh: Internet

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp thì Doãn Hải My còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập cực đỉnh. Cô ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ khi vừa đủ sắc đủ tài. Được biết, trong 12 năm học, Hải My luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Người đẹp này đạt điểm 7.0 IELTS tiếng Anh và có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Trung Quốc. Hiện cô đang theo học lớp Chất lượng cao tại Đại học Luật Hà Nội. Tháng 5/2021, gái đẹp lấn sân sang kinh doanh, mở shop bán mỹ phẩm và phụ kiện cho nam.

Gia thế của người đẹp này cũng gây choáng khi nhiều thông tin cho biết, bố mẹ vợ tương lai của Đoàn Văn Hậu đều là doanh nhân, sở hữu doanh nghiệp riêng. Đồng thời, họ còn có 1 quán bar và 1 nhà hàng nổi tiếng ở vị trí đắc địa ngay trung tâm Thủ đô Hà Nội.

'Bạn gái' Đoàn Văn Hậu khoe 'điểm vàng' cơ thể, tuyệt chiêu trói chặt trái tim chàng tuyển thủ Việt Nam? - Ảnh 9
Người đẹp 21 tuổi hội tụ đủ cả sắc lẫn tài, cùng một gia thế cực khủng phía sau. Ảnh: FBNV 

Hiện tại, chuyện tình của chàng tuyển thủ Việt Nam và người đẹp 21 tuổi tiến triển rất tốt đẹp. Nhiều người hi vọng cả hai sẽ sớm công khai tình cảm và đi đến kết thúc viên mãn trong thời gian tới.

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