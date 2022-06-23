Dụng Quang Nho khoe biệt phủ xây cho bố mẹ: Ký ức về ngôi nhà dột nát và cú đổi đời nhờ bóng đá

Cách đây ít giờ, trên trang mạng xã hội cá nhân, Dụng Quang Nho hạnh phúc khoe căn nhà đã chính thức hoàn thành sau khoảng gần 1 năm xây dựng bằng số tiền anh dành dụm khi đi đá bóng.

Sau VCK U23 châu Á, tiền vệ Dụng Quang Nho là cái tên được chú ý rất nhiều. Mới đây nhất, cầu thủ người Bình Thuận đã trở về nhà nghỉ ngơi ít ngày trước khi trở lại tập luyện cùng CLB Hải Phòng.

Được biết, tiền vệ 22 tuổi đã ấp ủ ước mơ xây nhà mới cho ba mẹ từ lâu và sau thời gian dành dụm, tiền vệ trẻ đã có thể hiện thực hóa điều đó. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2000 từng chia sẻ với truyền thông rằng:

"Tôi đã tích cóp, dành dụm từ khoản lương, thưởng của CLB cũng như từ đội tuyển để gửi về nhà. Tôi rất vui và hạnh phúc vì mình góp được chút công sức vào món quà này".

Căn nhà cũ của gia đình Quang Nho trước đó khá đơn sơ. Thêm vào đó, theo tục lệ của người Chăm, chị gái khi lấy chồng thì anh rể sẽ về ở cùng gia đình nhà vợ. Vì vậy mà căn nhà vốn đã chật chội nay càng chật chội hơn, 9 thành viên sinh hoạt có nhiều sự bất tiện.

"Trước đây, nhà cũ của gia đình tôi nhỏ và thấp, luôn bị ngập khi trời mưa lớn. Khi ấy, nhà tôi chỉ có một phòng riêng dành cho con gái vì đó là tập tục theo tôn giáo của chúng tôi. Năm con trai đều phải sinh hoạt chung cùng bố mẹ trong phòng lớn.

Nhiều ngày mưa, nước dột từ mái nhà xuống thẳng đầu giường không ai ngủ nổi. Không ít lần, tôi mắc cỡ với con rể vì nhà cửa không tươm tất", ông Dụng Văn Kít - bố Dụng Quang Nho tâm sự.

Được biết, quá trình xây dựng căn biệt thự này được khởi công đúng vào thời điểm Quang Nho đang tham dự giải U23 Đông Nam Á. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 22, Dụng Quang Nho đã có thể thực hiện ước muốn bấy lâu nay khi giúp bố mẹ xây dựng căn nhà mới khang trang. Đây được xem là thành quả, minh chứng cho sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tiền vệ sinh năm 2000.

Dụng Quang Nho (sinh năm 2000) sở hữu chiều cao 1m72. Anh hiện là tiền vệ trung tâm cho câu lạc bộ Hải Phòng tại V.League 1 theo dạng cho mượn từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

Anh là người dân tộc Chăm, trưởng thành từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai - JMG. Vừa qua Dụng Quang Nho cùng đội giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, là thành viên của U23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games và là một phần của đội bóng lọt vào tứ kết VCK U23 châu Á 2022.