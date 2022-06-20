Vợ Công Phượng giảm cân hậu sinh nở, nhan sắc đúng chuẩn 'gái một con trông mòn con mắt'

Hôm qua (19/6) vợ chồng cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Võ Huy Toàn đã tổ chức lễ thành hôn tại Đà Nẵng. Không chỉ nhân vật chính mà dàn khách mời cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Ngoài những cầu thủ sát cánh thi đấu bên Huy Toàn như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Công Phượng ,... thì còn có sự tham gia của những nàng WAGs xinh đẹp.

Trong đó, sự xuất hiện của Viên Minh - vợ Công Phượng đặc biệt gây chú ý. Đi cùng chồng, Viên Minh mặc bộ trang phục nền nã nhưng vẫn sang trọng. Nhiều người dành lời khen cho gu thẩm mỹ của Viên Minh vì trang phục vừa thanh lịch vừa nữ tính, vô cùng phù hợp với một người phụ nữ đã có gia đình như cô.

Có thể thấy, so với thời điểm xuất hiện tại đám cưới của cầu thủ Đức Chinh cách đây 1 tháng, thì hiện tại Viên Minh đã giảm cân khá nhiều sau thời gian sinh con đầu lòng. Dù chưa thể quay lại cân nặng thời son rỗi, nhưng vẻ ngoài mặn mà, phúc hậu cùng khí chất điềm đạm, nhẹ nhàng sẵn có đã giúp Viên Minh ghi điểm trong mắt "team qua đường".

Nhiều người cho rằng, chính vẻ đẹp tri thức và tính cách dịu dàng này mới chính là mẫu người mà các chàng trai muốn chọn làm vợ.

Trước đó, Viên Minh xuất hiện 1 mình tại đám cưới của Đức Chinh. Ảnh: Internet

Tháng 11/2020, cầu thủ Công Phượng và bạn gái kín tiếng - Viên Minh đã tổ chức hôn lễ trong sự chúc phúc của rất đông bạn bè, người thân cùng công chúng. Được biết cả 2 đã quen biết nhau 6 năm nhưng đến năm 2018 thì mới bắt đầu yêu đương hẹn hò. Cặp đôi đã tổ chức hôn lễ ở 3 địa điểm khác nhau, lần lượt là TP.HCM, quê nhà Nghệ An của Công Phượng và tiệc chiêu đãi bạn bè ở Phú Quốc.

Từ lúc yêu đến cưới, vợ chồng Công Phượng rất kín tiếng về chuyện riêng tư. Ảnh: Internet

Đến tháng 8/2021, Công Phượng và Viên Minh thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng với tên gọi thân mật là Mito. Tuy nhiên, để đảm bảo sự riêng tư cho con và gia đình, hai vợ chồng Công Phượng đều hạn chế để con lộ mặt. Dù vậy, ông bố Công Phượng vẫn thường xuyên tự hào khoe con trai kháu khỉnh với các đồng đội và HLV dẫn dắt mình.