Mới đây, anh chàng bất ngờ khoe món quà bản thân tự thưởng sau nhiều ngày làm việc vất vả, ngay lập tức nhận được lượng tương tác lớn. Theo đó, cầu thủ quê Thái Bình đã chia sẻ hình ảnh về chiếc Mercedes GLC trị giá bạc tỉ mà mình vừa tậu. Ở phần "caption", chân sút sinh năm 1995 chỉ gửi lời cảm ơn ngắn gọn đến hãng xe nhưng không chia sẻ về quyết định chi tiền mua “xế hộp” này.

Là một trong những chân sút nổi bật của CLB Hoàng Anh Gia Lai, mọi động thái xoay quanh cuộc sống của tiền vệ Trần Minh Vương đều thu hút sự chú ý của nhiều người.

Dưới phần bình luận, nhiều cầu thủ và người hâm mộ đã nhanh chóng để lại lời chúc mừng Minh Vương. Cầu thủ Tấn Tài và Bùi Hoàng Việt Anh gửi lời chúc đến đàn anh nhưng không quên “cà khịa” Minh Vương suốt ngày than “nghèo”.

Trước đó, vào đầu năm 2022, tiền vệ Minh Vương đã tổ chức lễ mừng tân gia - ngôi nhà mà anh dùng tiền tích luỹ nhiều năm để xây tặng mẹ. Chia sẻ với báo Lao Động, Minh Vương cho biết: "Mấy tháng dịch bùng phát đã ảnh hưởng đến quá trình thi công ngôi nhà này. Tôi tập luyện và thi đấu xa nhà, anh trai lại bận việc ở Vũng Tàu nên mọi thứ liên quan đến việc xây dựng đều nhờ mẹ cùng các cậu quán xuyến".

Ngôi nhà khang trang Minh Vương xây tặng cho mẹ. Ảnh: FBNV

Minh Vương cho biết đây là món quà anh cùng anh trai dồn tiền tặng mẹ - người đã vất vả nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho tiền vệ trẻ theo đuổi đam mê khi cha ra đi lúc anh còn nhỏ. Được biết, căn nhà cũ của Minh Vương khá đơn sơ, cũng tương tự nhiều ngôi nhà khác ở miền quê lúa Thái Bình.

Trần Minh Vương sinh năm 1995 tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia Việt Nam với vai trò là một tiền vệ, đồng thời là chân sút thuộc biên chế Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tuy nhiên, ít người biết rằng để có những thành công như hôm nay, Minh Vương đã trải qua không ít sóng gió. Không hiểu vì lí do gì Trần Minh Vương lại nhận được giấy báo nhập học Học viện HAGL Arsenal JMG muộn hơn những đồng đội trang lứa khác như: Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... Nên cầu thủ người Thái Bình đành phải trở thành học viên của đội Năng khiếu - nơi tập hợp các cầu thủ bị loại sau khi lọt vào vòng chung kết đợt tuyển chọn khóa I năm 2007.

Thế nhưng, số phận như muốn thử thách thêm bản lĩnh của cầu thủ này. Cha của Minh Vương ra đi đột ngột khi anh mới học được vài buổi tại HAGL. Sợ con quá buồn bã mà từ bỏ sự nghiệp cầu thủ, gia đình anh đã giấu nhẹm chuyện này, chỉ tiết lộ 1 tháng sau đó khi chàng trai trẻ đã ổn định tâm lý.

“Khi nói chuyện cha qua đời, Vương chỉ biết ôm mặt khóc", mẹ anh nhớ lại. Khi thầy giáo đưa cho Minh Vương tấm ảnh hai cha con chụp chung, anh cố nuốt ngược nước mắt vào trong trước mặt mẹ. “Vương cố tỏ ra bản lĩnh vì sợ tôi buồn, cất vội tấm ảnh đó vào trong. Khi tôi ra ngoài, nó vội lôi ảnh ra nhìn, rồi rưng rưng khóc".

Minh Vương luôn ăn mừng bàn thắng trong tư thế quỳ gối và hướng mặt lên trời để dành tặng cho người cha quá cố của mình. Ảnh: Báo bóng đá

Sau khi cha qua đời, 3 mẹ con Minh Vương dựa vào nhau mà sống. Một mình mẹ anh đấu cật với 7 sào ruộng, trại nuôi cá và lò ấp trứng cách nhà gần một cây số. Anh trai Minh Vương được sự động viên của mẹ đã cố gắng học đại học trong tận Vũng Tàu, riêng Minh Vương thì nhiều năm xa nhà biền biệt theo các thầy khổ luyện, một năm về với mẹ và anh được hai lần vào dịp hè và tết âm lịch.

Còn một chuyện nữa không nhiều người biết, Minh Vương từng mắc một căn bệnh kỳ quái suốt thời niên thiếu, khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Tiền vệ sinh năm 1995 bị chứng hẹp động mạch chủ phía sau bắp chân phải, khiến máu không thể lưu thông đầy đủ xuống dưới đầu gối. Minh Vương không thể vận động ở cường độ cao và rất dễ bị chuột rút mỗi khi thi đấu.

Dù vậy, biết bao khó khăn cũng chẳng đủ để ngăn cản Minh Vương tỏa sáng. Tiền vệ quê Thái Bình này trở thành cái tên đầu tiên của lứa Năng khiếu xuất hiện tại V.League, là người duy nhất cạnh tranh được với các đồng đội từ JMG tại HAGL.

Song, dù được đánh giá là tài năng trên sân cỏ nhưng sự nghiệp thi đấu của Minh Vương lại khá lận đận. Anh từng nhiều lần bỏ lỡ các giải đấu quan trọng do gặp chấn thương, phong độ vì vậy cũng giảm sút đôi chút. Dù vậy, tương tự như đồng đội cùng trang lứa, Minh Vương vẫn có mức thu nhập ổn định, đủ để tậu xe sang bạc tỉ và mua nhà tặng gia đình. Đây là thành quả cho những nỗ lực của anh trong suốt nhiều năm.