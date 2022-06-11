Cầu thủ giàu nức tiếng của tuyển Việt Nam và chuyện tình đẹp bên 'cô bán cơm' hơn 4 tuổi

Câu chuyện kể mãi không hồi kết về người hùng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018, dù được nói đi nói lại nhiều lần thì người hâm mộ vẫn cứ say mê lắng nghe. Công chúng yêu mến Anh Đức không chỉ vì tài năng sân cỏ mà còn bởi chuyện tình đẹp bên người vợ tào khang - chị Bảo Trâm.

Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, thông tin tiền đạo Anh Đức làm trợ lý HLV cho thầy Park Hang Seo nhận được sự chú ý. Đối với những người theo dõi đội tuyển Việt Nam và fan hâm mộ trái bóng tròn, đây là điều khá bất ngờ nhưng không kém phần thú vị.

Dù không có vẻ ngoài đẹp trai, cũng không phải mẫu soái ca ngôn tình như nhiều cầu thủ khác, thế nhưng Anh Đức lại được biết bao cô gái ngưỡng mộ và ngợi ca, và dĩ nhiên đúng chuẩn chàng trai quốc dân mà cô nào cũng ao ước được lấy làm chồng.

Đây là lý do vì sao khi Anh Đức nổi tiếng hơn trước rất nhiều, bà xã của anh - người phụ nữ đã đồng hành cùng anh những lúc khó khăn hay vinh quang lại có chút lo lắng. Thế nhưng hãy nhìn cách cầu thủ gốc Bình Dương trả lời vợ hẳn người khó tính nhất cũng phải tan chảy:

"Ông xã ơi! Lúc này bà xã thấy ông xã nổi tiếng quá, bà xã cũng hơi sợ.

Anh mới nhắn lại rằng: Không có sao đâu, giờ ông xã nhiều việc lắm, không có thương ai được đâu, chỉ có thương bà xã với hai đứa nhỏ thôi à!"

Cuộc hôn nhân hạnh phúc của tiền đạo Anh Đức khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

Dù đã kết hôn gần chục năm nhưng vợ chồng Anh Đức lúc nào cũng ấm áp như thuở mới yêu.

Anh Đức đã giành suốt những năm thanh xuân của mình để theo đuổi người vợ hơn tuổi, cô là con gái của bà chủ bán cơm cho Anh Đức suốt những năm luyện tập và thi đấu tại câu lạc bộ. Từ nhỏ chị Bảo Trâm đã phụ mẹ bán cơm cho các vận động viên, đó cũng là cơ duyên giúp Anh Đức và bà xã gặp nhau.Chàng tiền đạo sinh năm 1985 theo đuổi vợ bằng cách "đóng đô" tại quán ăn của nhà vợ ở đối diện sân Gò Đậu.

Năm 2005, chị Bảo Trâm chính thức nhận lời yêu anh. Thời gian dài xa nhau mỗi khi Anh Đức phải lên tuyển tập trung cũng khiến cả hai có những xa cách và giận dỗi.

Nhưng cuối cùng thì chị cũng hiểu và thông cảm để rồi năm 2011, Anh Đức đã đưa nàng về dinh.

Một thập kỷ bên nhau thì vợ chồng Anh Đức có với nhau 2 thiên thần "đủ nếp đủ tẻ" vô cùng xinh xắn. Thời gian rảnh, anh nhất định sẽ dành thời gian thay vợ chăm sóc các con.

Anh Đức luôn dành thời gian cho gia đình. Ảnh: FBNV

Khá kín tiếng so với nhiều gia đình cầu thủ nổi danh khác, người bạn đời của cầu thủ Anh Đức ít khi xuất hiện trước giới truyền thông, người ta chỉ bắt gặp chị trong những khoảnh khắc lặng lẽ dõi theo từng hoạt động của chồng trong các sự kiện. Giản dị từ phong cách ăn mặc cho đến giao tiếp, chị Bảo Trâm luôn chấp nhận đứng phía sau hào quang của chồng để làm chỗ dựa vững chắc nhất cho anh.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, bà xã Anh Đức hóm hỉnh kể: "Chị lớn hơn anh 4 tuổi lận, nên có lần chị hỏi anh: ủa sao anh thương em vậy? Anh mới nói nhỏ chị nghe: Anh đã để ý em từ lâu lắm rồi đó, từ hồi anh mới lên CLB để tập luyện".

Chị Bảo Trâm làm hậu phương vững chắc cho chồng. Ảnh: Internet

Người ta vẫn bảo "thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn", vợ chồng Anh Đức chính là một ví dụ điển hình. Năm 2009, Anh Đức quyết định mở một cửa hàng bán đồ thể thao. Và 9 năm sau, cửa hàng nhỏ năm nào đã phát triển thành công ty có quy mô lớn. Tiền đạo Bình Dương còn cho ra sản phẩm giày mang thương hiệu của bản thân.

Không chỉ có thế, hiện tại tiền đạo Anh Đức còn là chủ của một số dãy trọ cho thuê và khách sạn, spa tại Bình Dương. Ngoài ra, anh còn mở cửa hai sân bóng mini của riêng mình, và là đồng sở hữu một nhà hàng cùng với gia đình vợ. Tất cả đem đến thu nhập cho Anh Đức lên đến hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Anh Đức được đặt biệt danh là "tỷ phú" của làng thể thao Việt Nam. Ảnh: Internet

Có thể nói, nhờ có một "nội tướng" xuất sắc ở phía sau mà Anh Đức có thể vừa cân bằng niềm đam mê sân cỏ lẫn kinh doanh. Thậm chí có nhiều người đồn đoán rằng, với khối tài sản đang sở hữu thì Anh Đức chính là cầu thủ giàu nhất đội tuyển Việt Nam.

Không rõ thực hư lời đồn này thế nào nhưng rõ ràng, Anh Đức có Bảo Trâm hỗ trợ là điều không thể chối cãi. Có lẽ với Anh Đức, tổ ấm nhỏ cùng với người vợ tần tảo chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho anh. Tiền đạo này còn từng chia sẻ, mỗi khi có thời gian rảnh, anh đều về nhà phụ vợ chăm sóc, dạy dỗ các con.