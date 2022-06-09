Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, U23 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn trước U23 Malaysia và giành chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp đương kim HCV SEA Games cùng U23 Hàn Quốc giành vé bước vào vòng tứ kết.

Tối 8/6, U23 Thái Lan chơi lượt trận cuối tại bảng C, VCK U23 châu Á 2022 gặp U23 Hàn Quốc. Dù chỉ cần 1 điểm là chắc chắn đi tiếp nhưng đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka đã để thua 0-1 trước nhà đương kim vô địch và chính thức bị loại.

Ngay sau trận U23 Thái Lan thua U23 Hàn Quốc, fanpage Changsuek tuyển Thái Lan đã chặn người dùng ở Việt Nam trên Facebook. Trong khi đó, fanpage trên Twitter vẫn hoạt động và cập nhật trạng thái bình thường.

Fanpage Changsuek của Thái Lan chặn người dùng ở Việt Nam trên Facebook. Ảnh: Báo Bóng Đá

Đây không phải lần đầu tiên trang fanpage của tuyển Thái Lan chặn người hâm mộ Việt Nam. Trước đó, sau thất bại của ĐT nữ Thái Lan ở chung kết SEA Games 2019, Changsuek cũng chặn người dùng ở Việt Nam.

Việc người Thái chặn bình luận từ Việt Nam được hiểu là để tránh xảy ra những cuộc chiến của các CĐV hai đội. Trên mạng xã hội lúc này, CĐV bóng đá hai nước vẫn thường xuyên có những màn đả kích nhau sau khi đối thủ có kết quả không tốt.

Bóng đá Thái Lan gây thất vọng liên tiếp với người hâm mộ nước này khi thua Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 31 và không thể đòi món nợ trước kình địch ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Sự thất vọng lên đến đỉnh điểm khi U23 Thái Lan không vượt qua được vòng bảng, cùng với Malaysia phải về nước.

Đêm qua, CĐV Thái Lan bày tỏ sự thất vọng với màn trình diễn của thầy trò HLV Srimaka. Khi hiệp một còn chưa kết thúc, nhiều fan của "Voi chiến" thậm chí còn quay sang cổ vũ cho U23 Malaysia. Họ cho rằng việc U23 Malaysia hạ Việt Nam còn dễ xảy ra hơn việc Thái Lan lội ngược dòng trước Hàn Quốc.

Một số CĐV khác lại hướng sự chỉ trích về Ekanit Panya hay Purachet Todsanit. Họ cho rằng 2 cầu thủ này thi đấu quá hời hợt và không xứng đáng khoác lên mình màu áo "Voi chiến".

Ở bối cảnh U23 Thái Lan bị loại, U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á. Thầy trò HLV Gong Oh Kyun nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ Đông Nam Á trước chiến tích này.