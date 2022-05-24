Xôn xao thông tin bác sĩ Choi không nhận huy chương vàng cùng đội tuyển U23 Việt Nam, người hâm mộ bày tỏ 'Phải có cho bác vì bác xứng đáng'

Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam là sự nỗ lực của không chỉ các cầu thủ, huấn luyện viên mà còn của những con người hỗ trợ âm thầm đằng sau. Trong đó phải kể đến công sức của "thần y" Hàn Quốc - bác sĩ Choi Ju-young.

Tối 22/5 là một đêm khó quên đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà khi đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan, qua đó giữ vững được "ngôi vương" trong khu vực. Khoảnh khắc Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu ghi bàn trong những phút cuối trận khiến sân vận động Mỹ Đình như "nổ tung", còn người hâm mộ trên cả nước đều miên man trong cơn say chiến thắng. Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, người dân khắp mọi miền Tổ quốc đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng, tất cả đều hò reo, chúc mừng.

Bác sĩ Choi Ju-young được xem là người đã từng cứu vãn sự nghiệp của rất nhiều cầu thủ tài năng của Việt Nam khi đến đây. Những cái tên như Tuấn Anh, Văn Hậu, Đình Trọng, Trọng Hoàng… đều phục hồi chấn thương nhanh chóng dưới bàn tay của ông. Ông cũng là chuyên gia dinh dưỡng giúp tuyển Việt Nam luôn thi đấu với một thể lực tốt nhất của mình.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc U23 Việt Nam và ban huấn luyện lên bục nhận huy chương, nhiều người tinh ý nhận ra bác sĩ Choi không đeo huy chương. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi thắc mắc. Nhà báo Minh Hải chia sẻ dòng trạng thái:

"Giờ xem ảnh, mình mới để ý, bác sĩ Choi không có Huy chương vàng, các bạn ạ. Thật là buồn quá đi! Theo quy định của BTC SEA Games, số lượng huy chương sẽ ít hơn số lượng người tham gia các môn thể thao tập thể. Rất có thể, bác sĩ Choi đã nhường cho những người khác".

Bác sĩ Choi không được đeo HCV khiến nhiều người thắc mắc. Ảnh: Internet

Bên dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự biết ơn với công sức của vị "thần y" Hàn Quốc với các cầu thủ trẻ Việt Nam:

Em nghĩ bác sĩ Chol cũng phải có một huy chương vàng nữa ạ vì có chú ấy thì sức khỏe cả đội tuyển mới có một thể lực tốt vì thế cần tặng cho chú ấy một tấm huy chương.

Đội nào cũng vậy mà. Số lượng huy chương giới hạn, sẽ có vài người trong đội ko có. Anh xem lại lúc phát huy chương bóng đá nữ cũng như đội Indonesia và Thailand xem.

Hôm qua thấy bác sĩ đặt tay lên ngực. Một cảm giác thật khâm phục và cảm ơn bác ấy rất nhiều!

Người hâm mộ cảm ơn công sức của bác sĩ Choi Ju-Young với đội tuyển và ông xứng đánh với tấm huy chương như một lời tri ân. Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, theo như quy định ở tất các kỳ đại hội thể thao kể cả Olympic thì môn bóng đá mỗi đội sẽ chỉ được trao 30 huy chương cho vận động viên và ban huấn luyện. Nên nếu số lượng ban huấn luyện có nhiều thì sẽ do đội bóng tự phân bổ cho người có vai trò quan trọng trong đội.

Bác sĩ Choi sang Việt Nam đồng hành cùng các đội tuyển suốt từ ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, vòng loại U23 châu Á 2020 đến vòng loại World Cup 2022, AFF Cup 2020 và đến bây giờ là SEA Games 31. Ông có thời gian sắm vai chuyên gia phục hồi tại Trung tâm đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Trước khi đến với tuyển Việt Nam, bác sĩ Choi Ju Young từng là trưởng bộ phận y tế của đội tuyển Hàn Quốc và sát cánh cùng với ông Park Hang Seo, khi ấy là trợ lý huấn luyện viên trưởng tại VCK World Cup 2002. Đó cũng là giải đấu kinh điển trong lịch sử của tuyển Hàn Quốc khi họ kết thúc ở hạng tư thế giới.