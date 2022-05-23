Gái xinh bị tố là 'tiểu tam' đi xem SEA Games 31 với chồng người ta đã có bạn trai, rò rỉ đoạn tâm sự anh người yêu đau khổ khi bị 'cắm sừng'?

Bên cạnh tin chính là chiếc Huy chương vàng SEA Games 31 danh giá dành cho các chiến binh sao vàng, cộng đồng mạng cũng dành nhiều sự quan tâm tới những thông tin bên lề, đặc biệt là ồn ào xoay quanh một cặp trai gái trẻ "nam ngoại tình , gái tiểu tam" được camera vô tình "lia" tới khi ngồi trên khán đài.

Tối qua, mặc cho trời mưa gió, rất đông cổ động viên vẫn nhiệt tình kéo nhau tới sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà trong trận đấu với U23 Thái Lan.

Cụ thể, một người tự nhận biết chuyện đã đăng tải hình ảnh cặp đôi được cho là mối quan hệ bất chính lên mạng xã hội, tiết lộ người đàn ông trong ảnh đã có vợ. Theo đó, người này cho biết: "Ngoại tình mà bị lên tivi luôn. Ông anh này đã có vợ con, đưa bồ đi xem, camera quay lịa lịa. Vợ và hàng xóm ở nhà xem thấy ngơ ngác luôn".

Không những thế, người này còn cho biết thêm: "Tôi nắm trong tay nhiều đoạn bằng chứng mà không tung lên được cơ. Thôi lỡ cỡ thế này kiểu gì người quen chẳng biết, mọi người đang mắt chữ O mồm chữ A rồi!".

bài đăng về cặp đôi này nhận được sự tương tác cực lớn. Ảnh: Internet

Thông tin này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân tình dậy sóng. Nhanh chóng sau đó, chân dung gái xinh bị nghi là đi xem bóng với chồng người ta cũng đã tìm ra được. Được biết, cô nàng tên L.T.T, sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình đầy cuốn hút.

Bất ngờ bị réo tên, một tài khoản có tên L.T.T - được cho là "tiểu tam" trong câu chuyện lên tiếng thanh minh. Cô này cho hay: "Ô đợi mình load cái rồi bảo anh camera quay lại. Đợi mình chỉ tay ăn mừng cùng mấy anh xung quanh nữa nhé. Ngồi không cũng dính đạn".

Nhân vật chính trong bức ảnh lên tiếng phủ nhận chuyện làm "tiểu tam". Ảnh: Chụp màn hình

Dù khẳng định bản thân trong sạch, song L.T.T đã khóa trang cá nhân sau đó.

Trong diễn biến mới nhất, trên một diễn đàn có tiếng tiếp tục lan truyền ảnh chụp màn hình đoạn tâm sự của T.K, - người được cho là bạn trai cô gái tên T. Anh này tiết lộ đang cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi bị bạn gái "cắm sừng".

Ban đầu, cô gái này đã nói dối chuyện về quê nhưng thực chất là cùng trai có vợ đi xem bóng đá ở Mỹ Đình.

"Người này em cũng biết. Mỗi lần em ghen thì người yêu em lại nói ‘Thằng đấy cho em tiền em cũng không thèm’.

Đắng cay, nghiệt ngã quá. Hết yêu thì nói, không còn thương nhau nữa thì có thể thẳng thắn trao đổi với nhau cơ mà, tại sao cứ phải dối lừa nhau? Giả sử hôm nay em không xem bóng thì em còn bị lừa dối đến bao giờ nữa?", T.K., đắng cay tâm sự thêm.

Ngoài ra, ở ảnh chụp màn hình tin nhắn, khi bị bạn trai gay gắt hỏi chuyện "cặp bồ", cô người yêu nói trên lại chẳng có bất cứ phản hồi nào cả.

Xôn xao dòng chia sẻ và đoạn tin nhắn của một người được cho là bạn trai của cô gái đi xem bóng đá cùng chồng người ta. Ảnh: Phòng thú tội - BEATVN

Hiện chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao và chàng trai này có phải bồ của cô tiểu tam trong câu chuyện trên hay không, nhưng dân mạng vẫn đang bàn tán rôm rả.