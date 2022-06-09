Fan Đông Nam Á: "U23 Việt Nam rất mạnh, sẽ đại diện cho cả khu vực"

Tin tức giải trí 09/06/2022 08:47

Là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á giành vé vào vòng loại trực tiếp của giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nhận được những lời khen có cánh từ bạn bè quốc tế sau trận đấu với U23 Malaysia tối 8/6.

Lượt đấu cuối cùng của bảng C vòng bảng giải U23 châu Á 2022 đã khép lại. U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0 để lần thứ 2 bước vào vòng đấu knockout của đấu trường này.

Không chỉ giành thắng lợi, đoàn quân của HLV Gong Oh-kyun cũng thể hiện lối đá tấn công có mảng miếng làm hài lòng người xem. Trong khi đó, U23 Thái Lan để thua tối thiểu U23 Hàn Quốc và bị loại. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam là đại diện cuối cùng của Đông Nam Á đi tiếp vào vòng sau.

Fan Đông Nam Á: 'U23 Việt Nam rất mạnh, sẽ đại diện cho cả khu vực' - Ảnh 1

U23 Việt Nam thi đấu vượt trội so với U23 Malaysia và giành thắng lợi 2-0. Ảnh: Tổ quốc

Niềm hy vọng của bóng đá Đông Nam Á giờ đây đặt lên vai các cầu thủ Việt Nam. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ khu vực đã dành lời chúc mừng đến U23 Việt Nam.

Một tài khoản Thái Lan bình luận rằng U23 Việt Nam đang thể hiện bộ mặt đầy sức sống và sẽ đại diện cho bóng đá khu vực tiến bước. Người này cũng không quên gửi đến U23 Việt Nam lời chúc may mắn.

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến mỉa mai U23 Malaysia. Họ cho rằng bóng đá Malaysia đang đi sai đường và việc phải về nước, xếp chót bảng C là 1 hệ quả.

Fan Đông Nam Á: 'U23 Việt Nam rất mạnh, sẽ đại diện cho cả khu vực' - Ảnh 2

Một số bình luận của bạn bè quốc tế về thành công của U23 Việt Nam. Ảnh: Tổ quốc

Trong khi đó, 1 tài khoản từ Lào chỉ đơn giản là sử dụng biểu tượng cảm xúc cúp vàng chiến thắng và quốc kỳ 2 nước Lào, Việt Nam để thể hiện tình cảm cho đoàn quân áo đỏ.

Không chỉ từ các nước ASEAN, các bài đăng liên quan đến trận đấu này còn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ tuyển Iraq. Họ nóng lòng muốn được xem 2 đội tái đấu. Tại giải đấu 4 năm về trước khi U23 Việt Nam vào đến chung kết, thầy trò HLV Park Hang-seo khi ấy đã vượt qua U23 Iraq tại tứ kết.

Dù có nợ trên sân cỏ, nhưng NHM Iraq vẫn tỏ ra thân thiện và gọi người Việt Nam là "những người bạn và những người anh em". U23 Iraq năm nay sẽ gặp chủ nhà U23 Uzbekistan tại tứ kết vào ngày 11/6, trong khi đó tuyển Việt Nam sẽ đợi bảng D kết thúc để xác định đối thủ sẽ gặp ngày 12/6.

Vào ngày mai 9/6, bảng D sẽ diễn ra 2 trận cuối cùng. Cả 3 đội U23 Nhật Bản, U23 Saudi Arabia và U23 UAE đều có khả năng đi tiếp. Đội nhất bảng sẽ chạm trán U23 Việt Nam trong trận tứ kết, nhiều khả năng là U23 Nhật Bản.

Thành Đạt

 

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