Xuất sắc lọt tứ kết U23 Châu Á, U23 Việt Nam được thưởng nóng 1,3 tỷ đồng: CĐV tiếp tục chờ đợi chiến thắng huy hoàng

Quyền Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn và ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ Việt Nam tại Nga chúc mừng thành tích của thầy trò HLV Gong Oh-kyun, đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội ở vòng bảng.

Cập nhật trên Zing News cho biết, U23 Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 600 triệu đồng vì thành tích giành vé vào tứ kết giải châu Á, sau thắng lợi 2-0 trước U23 Malaysia tối 8/6.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời chúc cầu thủ U23 Việt Nam có sức khỏe và sự tập trung tối đa cho vòng tứ kết.

Tổng cộng, U23 Việt Nam được VFF thưởng 1,3 tỷ đồng (300 triệu cho trận hòa Thái Lan 2-2, 400 triệu cho trận hòa 1-1 trước Hàn Quốc và giờ là 600 triệu cho thành tích vào tứ kết giải châu Á).

Cũng theo VOV, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C U23 châu Á 2022 để vào tứ kết với ngôi nhì bảng. U23 Việt Nam có 5 điểm, đứng sau U23 Hàn Quốc 7 điểm.

Theo phân nhánh, U23 Việt Nam sẽ gặp đội bóng nhất bảng D ở vòng tứ kết. Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định vào tối mai (9/6) khi 2 trận đấu của bảng D tranh tài. Hiện tại, U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng D nên đối thủ của U23 Việt Nam có thể là một trong hai đội bóng này.

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để giành vé vào tứ kết. Ảnh Tuổi trẻ.

Trích dẫn trên Tuổi trẻ, năm 2022, U23 Việt Nam có 2 trận hòa và 1 trận thắng tại vòng bảng Giải U23 châu Á. Như vậy, thầy trò HLV Gong Oh Kyun đã trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giữ thành tích bất bại ở vòng bảng để tiến vào tứ kết giải đấu.

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để giành vé vào tứ kết, U23 Việt Nam đã nhận được nhiều lời chúc mừng, ca ngợi từ các cổ động viên châu Á. Các cổ động viên kêu gọi: 'Chúc mừng Việt Nam, hãy tiếp tục khiến Đông Nam Á tự hào'.

Người hâm mộ Amy Virginia viết: "Chúc mừng Việt Nam giành vé vào tứ kết. Tôi hy vọng bạn tiếp tục trình diễn tài năng để các quốc gia khác ở châu Á thấy rằng bóng đá Đông Nam Á cũng mạnh như các khu vực khác".

Tài khoản Alvin Yap bình luận: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn là đội duy nhất ở Đông Nam Á tiến vào tứ kết. Hãy tiếp tục đi hết những chặng đường còn lại và làm cho bóng đá Đông Nam Á cảm thấy tự hào".

CĐV Phaeng Thong Kamxai viết: "Chúc các bạn tiếp tục gặt hái thành công tại giải".

Người hâm mộ Arnon Limcharoen viết: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn xứng đáng vào tứ kết và tôi nghĩ các bạn sẽ trở thành ngựa ô ở giải đấu này. Hãy vào chung kết một lần nữa".