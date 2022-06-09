Xuất sắc lọt tứ kết U23 Châu Á, U23 Việt Nam được thưởng nóng 1,3 tỷ đồng: CĐV tiếp tục chờ đợi chiến thắng huy hoàng

Tin tức giải trí 09/06/2022 08:32

Ngay sau khi chiến thắng U23 Malaysia, U23 Việt Nam tiếp tục được thưởng nóng. Sau vòng bảng U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam nhận thưởng 1,3 tỉ đồng

Cập nhật trên Zing News cho biết, U23 Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 600 triệu đồng vì thành tích giành vé vào tứ kết giải châu Á, sau thắng lợi 2-0 trước U23 Malaysia tối 8/6.

Quyền Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn và ông Đặng Minh Khôi - Đại sứ Việt Nam tại Nga chúc mừng thành tích của thầy trò HLV Gong Oh-kyun, đồng thời biểu dương tinh thần thi đấu của toàn đội ở vòng bảng.

Xuất sắc lọt tứ kết U23 Châu Á, U23 Việt Nam được thưởng nóng 1,3 tỷ đồng: CĐV tiếp tục chờ đợi chiến thắng huy hoàng - Ảnh 1

Nhâm Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn giúp U23 Việt Nam vào tứ kết. Ảnh: VOV.

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời chúc cầu thủ U23 Việt Nam có sức khỏe và sự tập trung tối đa cho vòng tứ kết.

Tổng cộng, U23 Việt Nam được VFF thưởng 1,3 tỷ đồng (300 triệu cho trận hòa Thái Lan 2-2, 400 triệu cho trận hòa 1-1 trước Hàn Quốc và giờ là 600 triệu cho thành tích vào tứ kết giải châu Á).

Cũng theo VOV, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Malaysia ở lượt trận cuối bảng C U23 châu Á 2022 để vào tứ kết với ngôi nhì bảng. U23 Việt Nam có 5 điểm, đứng sau U23 Hàn Quốc 7 điểm.

Theo phân nhánh, U23 Việt Nam sẽ gặp đội bóng nhất bảng D ở vòng tứ kết. Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định vào tối mai (9/6) khi 2 trận đấu của bảng D tranh tài. Hiện tại, U23 Saudi Arabia và U23 Nhật Bản đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng D nên đối thủ của U23 Việt Nam có thể là một trong hai đội bóng này.

Xuất sắc lọt tứ kết U23 Châu Á, U23 Việt Nam được thưởng nóng 1,3 tỷ đồng: CĐV tiếp tục chờ đợi chiến thắng huy hoàng - Ảnh 2
Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để giành vé vào tứ kết. Ảnh Tuổi trẻ.

Trích dẫn trên Tuổi trẻ, năm 2022, U23 Việt Nam có 2 trận hòa và 1 trận thắng tại vòng bảng Giải U23 châu Á. Như vậy, thầy trò HLV Gong Oh Kyun đã trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên giữ thành tích bất bại ở vòng bảng để tiến vào tứ kết giải đấu.

Sau chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia để giành vé vào tứ kết, U23 Việt Nam đã nhận được nhiều lời chúc mừng, ca ngợi từ các cổ động viên châu Á. Các cổ động viên kêu gọi: 'Chúc mừng Việt Nam, hãy tiếp tục khiến Đông Nam Á tự hào'.

Người hâm mộ Amy Virginia viết: "Chúc mừng Việt Nam giành vé vào tứ kết. Tôi hy vọng bạn tiếp tục trình diễn tài năng để các quốc gia khác ở châu Á thấy rằng bóng đá Đông Nam Á cũng mạnh như các khu vực khác".

Tài khoản Alvin Yap bình luận: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn là đội duy nhất ở Đông Nam Á tiến vào tứ kết. Hãy tiếp tục đi hết những chặng đường còn lại và làm cho bóng đá Đông Nam Á cảm thấy tự hào".

CĐV Phaeng Thong Kamxai viết: "Chúc các bạn tiếp tục gặt hái thành công tại giải".

Người hâm mộ Arnon Limcharoen viết: "Chúc mừng Việt Nam, các bạn xứng đáng vào tứ kết và tôi nghĩ các bạn sẽ trở thành ngựa ô ở giải đấu này. Hãy vào chung kết một lần nữa".

Việt Nam là đội Đông Nam Á đầu tiên bất bại ở vòng bảng U23 châu Á: Chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Gong

Việt Nam là đội Đông Nam Á đầu tiên bất bại ở vòng bảng U23 châu Á: Chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Gong

Toàn thắng trong các trận đấu tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam là đội đầu tiên của Đông Nam Á vào tứ kết U23 châu Á với thành tích bất bại.

Xem thêm
Từ khóa:   U23 việt Nam U23 Châu Á 2022 U23 Malaysia Nhâm Mạnh Dũng Việt Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 57 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 47 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 18 giờ 12 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 47 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 47 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43