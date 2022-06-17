Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình

Tin tức giải trí 17/06/2022 11:25

Bố mẹ Bùi Hoàng Việt Anh vỡ nợ và buộc phải bỏ quê đi làm thuê. Sau 8 năm gia đình chia cắt, cầu thủ sinh năm 1999 đã mua được nhà ở thủ đô và đón bố mẹ về đoàn tụ.

Sau tấm HCV SEA Games 31, U23 Việt Nam tiếp tục làm nức lòng người hâm mộ khi đến với VCK U23 Châu Á 2022. Dù không được đánh giá cao tuy nhiên thầy trò HLV Gong Oh-kyun vẫn để lại những dấu ấn đậm nét tại sân chơi châu lục khi vào đến tứ kết và chỉ chịu thua trước các nhà đương kim Á quân - U23 Ả Rập Xê Út.

Vinh quang đó của "Những chiến binh sao vàng" một phần được nâng đỡ bởi chiếc cột trụ cao 1m86 mang tên Bùi Hoàng Việt Anh, một trung vệ được tôi rèn bản lĩnh từ chính tuổi thơ nhiều biến cố. 

Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình - Ảnh 1
Việt Anh làm tốt vai trò thủ quân của U23 Việt Nam. Ảnh: Báo Bóng đá

 

Được biết, Việt Anh quê tại xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Anh sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Dù cảnh nhà không quá khá giả, nhưng bố mẹ chưa bao giờ để Việt Anh phải thiếu thốn thứ gì. Những năm tháng thơ ấu, bất cứ điều gì cầu thủ sinh năm 1999 muốn bố mẹ đều có thể chu cấp. 

Từ một cậu bé được bố mẹ cưng chiều không thiếu thứ gì, Việt Anh khi lên 12 tuổi đã chứng kiến gia đình bị phá sản. Thậm chí bố mẹ Việt Anh còn bị buộc phải rời quê hương vào Bình Dương. Bố phải làm bảo vệ, mẹ thì làm công nhân để có tiền trang trải cuộc sống. Dù nợ nần nhưng bố mẹ Việt Anh vẫn cố giữ lại căn nhà ở quê vì đó là "kỷ niệm". Vào những lúc mệt mỏi nhất, chính Việt Anh là người gọi điện vào động viên bố mẹ, nói rằng cả gia đình phải cố gắng chờ ngày đoàn tụ.

Nói là làm, Việt Anh dành dùm tiền và vay mượn bạn bè để mua một căn hộ cửa ngõ thủ đô rồi đưa bố mẹ về, kết thúc 8 năm gia đình chia cắt. Ban đầu, khi mua nhà Việt Anh nói dối bố mẹ về số tiền. Mãi đến sau này, bố mẹ mới biết giá trị căn hộ lớn hơn rất nhiều. Nhưng nam cầu thủ động viên bố mẹ mình sẽ cố gắng để trả nợ tiền nhà dần.

Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình - Ảnh 2
Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình - Ảnh 3
Một số góc trong căn hộ mới mà nam cầu thủ mua bằng tiền tích cóp và vay bạn bè. Ảnh: Internet

 

Không gian sống của đội trưởng U23 Việt Nam và gia đình rộng hơn 80 m2. Căn hộ được thiết kế đơn giản, tông màu trắng nâu là chủ đạo, gồm 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một kho chứa đồ nhỏ. Theo gia đình Bùi Hoàng Việt Anh thì không gian sống này có giá hơn 2 tỷ đồng. 

Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình - Ảnh 4
Bố mẹ Việt Anh đoàn tụ với con trai sau nhiều năm vào Nam làm thuê trả nợ. Ảnh: LĐO

 

Bây giờ tại Đông Kinh, căn nhà cũ vẫn còn đó, làm nhân chứng cho nỗ lực vì gia đình của Việt Anh. Chỉ có điều sau 11 năm không có người ở, cây cối đã bao kín, cỏ dại mọc um tùm, hàng rào trước nhà mục nát nghiêng đổ.

Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình - Ảnh 5
Căn nhà cũ tại quê nhà Việt Anh bỏ hoang nhiều năm qua, kể từ khi gia đình nam cầu thủ xảy ra biến cố. Ảnh: Tiền Phong

 

Biến cố gia đình là vậy nhưng những khó khăn Việt Anh phải đối mặt vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 2016, khi mới 17 tuổi, Bùi Hoàng Việt Anh đã dính một chấn thương rất nặng dẫn đến việc phải xa sân cỏ suốt 8 tháng, mọi công việc từ chụp chiếu cho đến luyện tập đều bị trì hoãn. 

Ở cấp độ đội tuyển, từ năm 13 tuổi, Bùi Hoàng Việt Anh luôn nằm trong danh sách triệu tập, nhưng đến khi có danh sách rút gọn cuối cùng, anh đều bị loại. 

Đến năm 18 tuổi, Việt Anh cuối cùng cũng có tên trong thành phần tuyển trẻ Việt Nam sang Trung Quốc thi đấu. Thế nhưng rồi rắc rối vẫn chưa buông tha, anh bị trục trặc trong quá trình làm hộ chiếu. Để rồi sau cùng Việt Anh vẫn phải nhìn đồng đội lên máy bay với hai hàng nước mắt.

Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình - Ảnh 6
Quả ngọt Việt Anh giành được sau nhiều năm bền bỉ cố gắng. Ảnh: FBNV

 

Chặng đường phát triển gặp vô vàn gian truân từ gia đình đến sự nghiệp, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh chưa bao giờ thôi khiến người ta ngưỡng mộ với sự bản lĩnh, bền bỉ của mình. Người ta nói thứ không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Qua quá nhiều thăng trầm, nếm đủ mọi biến cố và chịu đựng cả những khổ đau, bây giờ Việt Anh là một chàng trai đầy bản lĩnh và không gì có thể đánh bại, vừa bất khuất trên sân cỏ vừa kiên cường trong cuộc sống, là điểm tựa cho bố mẹ và động đội.

Từ khóa:   Bùi Hoàng Việt Anh u23 Việt Nam U23 Châu Á

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