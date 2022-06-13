Nhâm Mạnh Dũng nói gì khi phải làm 'người gác đền' bất đắc dĩ cho U23 Việt Nam?

Tiền đạo của Viettel thể hiện sự đa năng tuyệt vời khi một mình anh gần như "cân" mọi vị trí trong sơ đồ đội hình của HLV Gong Oh Kyun.

U23 Việt Nam vừa để thua trước U23 Ả Rập Xê-út ở trận Tứ kết U23 châu Á với tỷ số 0-2 và chính thức dừng bước tại giải đấu này. Nhiều cầu thủ mới đã ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhưng có vẻ Nhâm Mạnh Dũng là người được nhớ tới nhiều nhất.

Sau khi check VAR, trọng tài người Nhật Bản Yusuke Araki vẫn không thay đổi quyết định rút thẻ đỏ đối với Văn Chuẩn. Do đã thay hết 5 người nên U23 Việt Nam buộc phải dùng Nhâm Mạnh Dũng làm thủ môn bất đắc dĩ gác đền cho đội bóng áo đỏ.

Theo đó ở phút 78, thủ môn Văn Chuẩn lao ra khỏi khung thành phá bóng trước pha băng lên tốc độ của Firas Al Buraikan. Cú tác động mạnh của thủ môn U23 Việt Nam khiến tiền đạo U23 Saudi Arabia bị đau, còn Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Nhâm Mạnh Dũng sắm vai thủ thành “bất đắc dĩ” của U23 Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet

Xỏ găng đứng giữa bảo vệ khung thành thay vì tìm cách sút tung lưới mành lưới đối thủ, Mạnh Dũng được đánh giá bắt khá ổn khi có 2 pha cản phá xuất sắc giúp U.23 Việt Nam không bị thua thêm.

Sau trận đấu, anh chia sẻ: “Khi ấy, đội đã hết quyền thay người nên HLV chỉ tôi về làm thủ môn. Không có gì đặc biệt”. Tiền đạo sinh năm 2000 cho biết anh chưa từng làm thủ môn từ trước đến nay. Do tình thế bắt buộc nên anh chấp nhận làm theo.

Trước khi Dũng làm thủ môn, U23 Việt Nam đã bị U23 Saudi Arabia dẫn trước 2-0. Kết cục trận đấu dường như đã an bài từ thời điểm tấm thẻ đỏ được rút ra.

Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ: “Toàn đội đã thi đấu hết khả năng hôm nay. Tôi cảm ơn đồng đội, ban huấn luyện đã làm hết mình, cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ. Tôi không có ý kiến gì về trọng tài hôm nay. Quyết định đưa ra không thay đổi được, phải chấp nhận thôi.

Quá trình chuẩn bị của đội chưa nhiều nhưng đã thi đấu tốt dần lên theo từng trận. Tôi nghĩ là toàn đội cần hoàn thiện cho giải đấu sắp tới. Thay mặt cả đội tôi xin cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ và cả những khán giả theo dõi qua truyền hình”.

U23 Việt Nam kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2022 với 4 trận đấu, ghi 5 bàn, thủng lưới 5 bàn. Đội hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng. Cơ hội vượt qua tứ kết bị thử thách lớn khi đối thủ đến từ nền bóng đá hàng đầu châu Á.

U23 Việt Nam sẽ chia làm hai nhóm rời Uzbekistan về nước. Nhóm 1 về nước từ chiều 13/6, hạ cánh dự kiến lúc 17h05 ở TP.HCM ngày 14/6. Nhóm 2 về nước sáng 14/6, hạ cánh dự kiến lúc 15h20 ở Hà Nội ngày 15/6.