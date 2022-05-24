Gia cảnh khó khăn của người hùng Nhâm Mạnh Dũng: Bố đi cày thuê, mẹ làm công nhân, từng không muốn con theo nghiệp 'quần đùi áo số'

Bố của Nhâm Mạnh Dũng - ông Nhâm Văn Ngoan - khi từ Hà Nội trở về sau chiến tích của U23 Việt Nam và con trai sắm vai "người hùng" đã không ra đồng như thường lệ. Ông dậy sớm nấu nước, pha trà, đón tiếp bà con đến chung vui, chúc mừng. Còn mẹ của Nhâm Mạnh Dũng sau một đêm thức trắng hòa trong niềm vui chiến thắng cùng con trai thì vẫn đi làm như thường lệ.

Kể từ khi Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan để bảo vệ ngôi vô địch SEA Games, niềm vui, hạnh phúc vô bờ vẫn còn nóng hổi, lan tỏa xung quanh ngôi nhà nhỏ của cầu thủ này tại xóm 5, thôn Thanh Long (xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Chính vì vất vả mưu sinh nên cả hai luôn kỳ vọng con cái học hành chăm chỉ, sau này có công ăn việc làm ổn định, thoát nghiệp ruộng đồng cho đỡ vất vả.

Theo tiết lộ từ Dân Trí, vợ chồng ông Ngoan vốn là những người nông dân chân chất. Ông Ngoan ngoài việc cấy mấy sào ruộng của gia đình còn sắm máy cày, máy gặt để làm thuê. Mẹ Dũng, bà Vũ Thị Thương (45 tuổi) ngoài việc đồng áng còn làm công nhân cho công ty gần nhà.

Nhâm Mạnh Dũng từ nhỏ vì thế rất chịu khó học hành. Suốt từ năm lớp 1 đến lớp 5, cầu thủ quê Thái Bình luôn đạt thành tích học sinh giỏi và từng đạt giải ba học sinh giỏi Toán cấp tỉnh.

Chân sút U23 Việt Nam đang được dân tình chú ý - Ảnh: Internet

Học kỳ 1 lớp 5, Nhâm Mạnh Dũng tham gia thi đấu giải bóng đá nhi đồng toàn tỉnh Thái Bình và được các thầy Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Thái Bình đánh giá cao.

Cậu bé quê lúa sau đó chuyển lên học ở trường năng khiếu tỉnh 1 năm rồi gia nhập Trung tâm thể thao Viettel, tham gia các câu lạc bộ bóng đá và đi thi đấu nhiều nơi.

Khi con quyết định theo đuổi sự nghiệp "quần đùi áo số", vợ chồng ông Ngoan phân vân vì muốn con có công việc ổn định. Sau thời gian tham khảo ý kiến của nhiều người và nhìn thấy tình yêu của con trai dành cho trái bóng tròn, bố mẹ Nhâm Mạnh Dũng đã đồng ý và hết lòng ủng hộ.

Bố Nhâm Mạnh Dũng tạm gác chuyện đồng áng để ở nhà đón tiếp bà con, hàng xóm đến chung vui, sau khi con trai ghi bàn giúp U23 Việt Nam chạm đến chiến thắng. Ảnh: Dân Việt

Vào đêm diễn ra trận chung kết với Thái Lan, vợ chồng ông Ngoan cùng họ hàng đã đội mưa đón xe từ Thái Bình lên Hà Nội từ rất sớm. Chia sẻ với Dân Việt, ông Ngoan kể: "Vợ chồng tôi, anh trai Dũng và một anh họ con nhà bác cũng lên sân Mỹ Đình để cổ vũ con và toàn đội. Cảm xúc sung sướng tột độ khi U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan để bảo vệ huy chương vàng SEA Games, đặc biệt Dũng lại là người ghi bàn thắng duy nhất nữa.

Mãi đêm muộn, gần rạng sáng nay cả nhà mới về đến Thái Bình. Mẹ Dũng sáng nay như thường lệ vẫn đi làm công ty bình thường. Từ sáng đến giờ bà con lối xóm, cơ sở thôn, lãnh đạo xã, người hâm mộ đến chúc mừng, chung vui cùng gia đình rất đông".

Được biết, mỗi lần con thi đấu ở tỉnh thành miền Bắc như Thanh Hóa, Nam Định, Hà Nội… vợ chồng ông Ngoan lại cố gắng sắp xếp công việc đi cổ vũ, động viên con.

Hiện tại, Nhâm Mạnh Dũng vẫn đang bận rộn với các hoạt động hậu SEA Games. Theo chia sẻ của gia đình, cầu thủ dự kiến về thăm nhà vào khoảng cuối tháng 6 này. Khi đó cả gia đình mới có dịp gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp sau nhiều tháng ngày xa cách.