Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi

Tin tức giải trí 21/06/2022 14:48

Ngoài đôi mươi, tiền đạo Tiến Linh đã có trong tay khối tài sản nhiều người phải mơ ước.

Nguyễn Tiến Linh hiện đang là một cái tên sáng giá tại vị trí tiền đạo cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nhờ sở hữu thân hình lý tưởng và có hiệu suất ghi bàn ổn định, chàng trai 9x được xem như là một trong những trung phong hay nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại. 

Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 1
Tiến Linh là một trong những cầu thủ được nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Ảnh: PLO

 

Sự nghiệp "quần đùi áo số" thành công cũng giúp Tiến Linh có được khối tài sản nhiều người mơ ước. Anh thường xuất hiện trong những bộ cánh đắt tiền, xế hộp tiền tỷ và sống trong những căn hộ sang trọng. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, mới đây một đồng đội thân thiết của Tiến Linh còn tiết lộ anh là "vua đất". 

Theo đó, cầu thủ Hoàng Đức có đăng tải clip thực hiện thử thách về rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai, Tiến Linh cũng để lại bình luận. Trong khi đàn anh thừa nhận thể lực mình yếu hơn thì Hoàng Đức lại tiết lộ rằng “ai nhiều đất mới đáng nói”.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận của clip này, dân tình còn đổ dồn vào màn đối đáp của cầu thủ Tiến Linh và Hoàng Đức. Theo đó, tiền đạo CLB Becamex Bình Dương đã bình luận đúng một con số, dường như đang ngụ ý mức thu nhập của Hoàng Đức và không quên tag (gắn thẻ) thêm thủ môn Nguyễn Văn Toản.

Thấy vậy, cầu thủ sinh năm 1998 bất ngờ tiết lộ tài sản "khủng" của Tiến Linh trước "bàn dân thiên hạ": "Ai nhiều đất mới đáng nói ạ". Điều này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về thu nhập cũng như khối tài sản của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

 

Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 2
Hoàng Đức vô tình "khui" bí mật của Tiến Linh. Ảnh: Chụp màn hình

 

Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 3
Nguyễn Phong Hồng Duy "bóc phốt" độ giàu của Tiến Linh. Ảnh: Chụp màn hình

 

Theo đuổi đam mê từ năm 13 tuổi, Tiến Linh dự thi và trúng tuyển vào một trường đào tạo bóng đá tại Bình Dương. Bắt đầu ở vị trí tiền vệ, sau đó Tiến Linh chuyển qua đá tiền đạo. Chàng cầu thủ sinh năm 1997 từng vinh dự nhận được nhiều phần thưởng trong và ngoài nước, có thể kể đến như: giải cá nhân Vua phá lưới V.League 1 - 2018, Huy chương vàng tại SEA Game 2019 cùng đội bóng quốc gia Việt Nam, Quả bóng đồng Việt Nam 2021, Huy chương vàng tại SEA Game 2022...

Ở tuổi 25, khối tài sản của Tiến Linh khiến nhiều người mơ ước. Cách đây chưa lâu, nam cầu thủ sinh năm 1997 còn khiến dân tình ghen tị khi “khoe” nhẹ chiếc xe có tông màu trắng sang trọng. Được biết, đây là dòng xe mới nhất 2022 có giá hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, Tiến Linh cũng đã “tậu” một xế hộp có giá hơn 1,5 tỷ đồng sau khi trở về từ SEA Games 31.

 

Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 4
Chiếc xe mà tiền đạo Tiến Linh vừa sở hữu trước SEA Games 31. Ảnh: FBNV

 

Hiện tại Tiến Linh đang sống cùng gia đình trong căn nhà khang trang tại khu dân cư lớn nhất nhì Bình Dương. Được biết, căn nhà rộng khoảng hơn 300m2, phía trước là quán cà phê sân vườn có sức chứa hơn 100 người. Phòng khách là nơi để bằng khen, kỷ niệm chương danh giá mà Tiến Linh đạt được trong suốt nhiều năm đá bóng.

Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 5
Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 6
Ngôi nhà mà Tiến Linh đang ở tại Bình Dương với diện tích 300m2. Ảnh: Internet

 

Theo con số thống kê của trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt tính đến tháng 6/2020, giá trị chuyển nhượng của Tiến Linh đã tăng từ 25.000 euro (hơn 620 triệu đồng) lên 300.000 euro (gần 7,5 tỷ đồng).

Thời điểm V.League 2021 khép lại, có thông tin lan truyền rằng câu lạc bộ TP.HCM rất muốn chiêu mộ tiền đạo gốc Hải Dương. Đội chủ sân Thống Nhất được cho là sẵn sàng trả cho nam cầu thủ tiền lương lên đến 80 triệu đồng/tháng cùng mức lót tay xấp xỉ 3 tỉ đồng/mùa để có được chữ kí vào bản hợp đồng của anh.

Ngoài thu nhập đến từ sự nghiệp quần đùi áo số, các khoản tiền thưởng thi đấu, Tiến Linh còn có nguồn thu không nhỏ từ việc nhận hợp đồng quảng cáo.

Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 7
Tiến Linh cũng sở hữu cho mình 1 căn hộ riêng. Ảnh: Internet

 

Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 8
Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi - Ảnh 9
Cuộc sống sang chảnh của Tiến Linh ngoài sân cỏ cho thấy khả năng kiếm tiến "siêu hạng" của chàng cầu thủ 25 tuổi này. Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, Tiến Linh còn sở hữu bộ sưu tập giày hiệu đến từ nhiều thương hiệu đình đám như Gucci, Louis Vuitton, Nike… Trên trang cá nhân, tiền đạo CLB Bình Dương thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, du lịch nhiều nơi.

Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình

Đội trưởng U23 Việt Nam mua nhà báo hiếu bố mẹ: Chuyện về căn nhà cũ hoang tàn và tấm gương vươn lên vì gia đình

Bố mẹ Bùi Hoàng Việt Anh vỡ nợ và buộc phải bỏ quê đi làm thuê. Sau 8 năm gia đình chia cắt, cầu thủ sinh năm 1999 đã mua được nhà ở thủ đô và đón bố mẹ về đoàn tụ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Tiến Linh cầu thủ Tiến Linh tài sản của Tiến Linh

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 42 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 17 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 32 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43