Tiến Linh là 'vua nhà đất' sau 4 năm nổi tiếng, choáng ngợp với khối tài sản 'khủng' của cầu thủ 25 tuổi

Nguyễn Tiến Linh hiện đang là một cái tên sáng giá tại vị trí tiền đạo cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nhờ sở hữu thân hình lý tưởng và có hiệu suất ghi bàn ổn định, chàng trai 9x được xem như là một trong những trung phong hay nhất của Việt Nam thời điểm hiện tại.

Theo đó, cầu thủ Hoàng Đức có đăng tải clip thực hiện thử thách về rèn luyện sức khỏe và sự dẻo dai, Tiến Linh cũng để lại bình luận. Trong khi đàn anh thừa nhận thể lực mình yếu hơn thì Hoàng Đức lại tiết lộ rằng “ai nhiều đất mới đáng nói”.

Sự nghiệp "quần đùi áo số" thành công cũng giúp Tiến Linh có được khối tài sản nhiều người mơ ước. Anh thường xuất hiện trong những bộ cánh đắt tiền, xế hộp tiền tỷ và sống trong những căn hộ sang trọng. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, mới đây một đồng đội thân thiết của Tiến Linh còn tiết lộ anh là "vua đất".

Đáng chú ý, dưới phần bình luận của clip này, dân tình còn đổ dồn vào màn đối đáp của cầu thủ Tiến Linh và Hoàng Đức. Theo đó, tiền đạo CLB Becamex Bình Dương đã bình luận đúng một con số, dường như đang ngụ ý mức thu nhập của Hoàng Đức và không quên tag (gắn thẻ) thêm thủ môn Nguyễn Văn Toản.

Thấy vậy, cầu thủ sinh năm 1998 bất ngờ tiết lộ tài sản "khủng" của Tiến Linh trước "bàn dân thiên hạ": "Ai nhiều đất mới đáng nói ạ". Điều này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về thu nhập cũng như khối tài sản của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh.

Hoàng Đức vô tình "khui" bí mật của Tiến Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Nguyễn Phong Hồng Duy "bóc phốt" độ giàu của Tiến Linh. Ảnh: Chụp màn hình

Theo đuổi đam mê từ năm 13 tuổi, Tiến Linh dự thi và trúng tuyển vào một trường đào tạo bóng đá tại Bình Dương. Bắt đầu ở vị trí tiền vệ, sau đó Tiến Linh chuyển qua đá tiền đạo. Chàng cầu thủ sinh năm 1997 từng vinh dự nhận được nhiều phần thưởng trong và ngoài nước, có thể kể đến như: giải cá nhân Vua phá lưới V.League 1 - 2018, Huy chương vàng tại SEA Game 2019 cùng đội bóng quốc gia Việt Nam, Quả bóng đồng Việt Nam 2021, Huy chương vàng tại SEA Game 2022...

Ở tuổi 25, khối tài sản của Tiến Linh khiến nhiều người mơ ước. Cách đây chưa lâu, nam cầu thủ sinh năm 1997 còn khiến dân tình ghen tị khi “khoe” nhẹ chiếc xe có tông màu trắng sang trọng. Được biết, đây là dòng xe mới nhất 2022 có giá hơn 1 tỷ đồng. Trước đó, Tiến Linh cũng đã “tậu” một xế hộp có giá hơn 1,5 tỷ đồng sau khi trở về từ SEA Games 31.

Chiếc xe mà tiền đạo Tiến Linh vừa sở hữu trước SEA Games 31. Ảnh: FBNV

Hiện tại Tiến Linh đang sống cùng gia đình trong căn nhà khang trang tại khu dân cư lớn nhất nhì Bình Dương. Được biết, căn nhà rộng khoảng hơn 300m2, phía trước là quán cà phê sân vườn có sức chứa hơn 100 người. Phòng khách là nơi để bằng khen, kỷ niệm chương danh giá mà Tiến Linh đạt được trong suốt nhiều năm đá bóng.

Ngôi nhà mà Tiến Linh đang ở tại Bình Dương với diện tích 300m2. Ảnh: Internet

Theo con số thống kê của trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt tính đến tháng 6/2020, giá trị chuyển nhượng của Tiến Linh đã tăng từ 25.000 euro (hơn 620 triệu đồng) lên 300.000 euro (gần 7,5 tỷ đồng).

Thời điểm V.League 2021 khép lại, có thông tin lan truyền rằng câu lạc bộ TP.HCM rất muốn chiêu mộ tiền đạo gốc Hải Dương. Đội chủ sân Thống Nhất được cho là sẵn sàng trả cho nam cầu thủ tiền lương lên đến 80 triệu đồng/tháng cùng mức lót tay xấp xỉ 3 tỉ đồng/mùa để có được chữ kí vào bản hợp đồng của anh.

Ngoài thu nhập đến từ sự nghiệp quần đùi áo số, các khoản tiền thưởng thi đấu, Tiến Linh còn có nguồn thu không nhỏ từ việc nhận hợp đồng quảng cáo.

Tiến Linh cũng sở hữu cho mình 1 căn hộ riêng. Ảnh: Internet

Cuộc sống sang chảnh của Tiến Linh ngoài sân cỏ cho thấy khả năng kiếm tiến "siêu hạng" của chàng cầu thủ 25 tuổi này. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Tiến Linh còn sở hữu bộ sưu tập giày hiệu đến từ nhiều thương hiệu đình đám như Gucci, Louis Vuitton, Nike… Trên trang cá nhân, tiền đạo CLB Bình Dương thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, du lịch nhiều nơi.