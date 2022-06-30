Vợ cầu thủ Xuân Trường hạ sinh con gái đầu lòng, hình ảnh 'bà đẻ' sau ca 'vượt cạn' thấy mà thương

Tin tức giải trí 30/06/2022 09:52

Đầu bù tóc rối, ngoại hình tăng cân... nhưng Nhuệ Giang không ngại khoe hình ảnh 'bà đẻ' trong niềm hạnh phúc.

Mới đây, Ngô Mai Nhuệ Giang - bà xã của tiền vệ Lương Xuân Trương đã khoe hình ảnh mới nhất về bản thân. Trong ảnh, Nhuệ Giang đang bế trên tay cô con gái đầu lòng. Nàng WAGs chỉ đính kèm 3 chữ: "Mẹ yêu con" song tất cả đều có thể cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng sau khi xem bức ảnh.

Vợ cầu thủ Xuân Trường hạ sinh con gái đầu lòng, hình ảnh 'bà đẻ' sau ca 'vượt cạn' thấy mà thương - Ảnh 1
Hình ảnh bà xã Xuân Trường sau khi sinh con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV

 

Nhuệ Giang khéo léo dùng biểu tượng hình trái tim để che mặt con gái. Không rõ chính xác ngày cô hạ sinh nhưng điều quan trọng nhất là mẹ tròn con vuông. Bên dưới phần bình luận rất nhiều người thân, bạn bè đã gửi lời chúc mừng tới cặp vợ chồng.

Phải nói đây là lần hiếm hoi Nhuệ Giang khoe ảnh về mình. Vừa trải qua ca vượt cạn vất vả, đầu bù tóc rối một chút, nhưng có thể thấy niềm hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ khiến Nhuệ Giang quên đi những đau đớn, cũng như giữ gìn hình tượng của bản thân. Dẫu gương mặt và thân hình có tròn trĩnh lên một chút nhưng hình ảnh "bà đẻ" Nhuệ Giang vẫn tràn ngập niềm hân hoan khi bế trên tay thiên thần nhỏ. 

Vợ cầu thủ Xuân Trường hạ sinh con gái đầu lòng, hình ảnh 'bà đẻ' sau ca 'vượt cạn' thấy mà thương - Ảnh 2
Lương Xuân Trường và vợ ngập tràn hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV

 

Trước đó, Xuân Trường từng có bài viết dài trên Facebook chia sẻ về việc bà xã mang bầu. Cầu thủ sinh năm 1996 vô cùng hạnh phúc khi được lên chức và gọi con gái đầu lòng với cái tên thân mật là Little Daisy.

"Một cột mốc mà mình rất hạnh phúc khi được thông báo đến mọi người và cũng là một trong những điều kỳ diệu nhất mà mình đang được trải nghiệm, đó là sự có mặt của Little Daisy. Trong tương lai gần gia đình mình sẽ đón chào một thành viên mới.

Mình thấy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn từ cô công chúa này vậy. Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ? Chia sẻ với mọi người là mình lúc nào cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự xúc động mỗi khi nhìn thấy Daisy qua màn hình siêu âm. Chỉ mong con khỏe mạnh, mọi thứ cứ để bố mẹ lo".

Vợ cầu thủ Xuân Trường hạ sinh con gái đầu lòng, hình ảnh 'bà đẻ' sau ca 'vượt cạn' thấy mà thương - Ảnh 3
Đám hỏi của cặp đôi diễn ra vào năm ngoái. Ảnh: FBNV

 

Được biết, Xuân Trường và Nhuệ Giang làm đám hỏi vào ngày 9/4/2021 sau 5 năm bên nhau. Cả 2 tổ chức buổi lễ riêng tư và kín đáo nhất có thể. Chỉ khi ngày vui qua đi, gia đình, người thân và bạn bè mới hé lộ ảnh nét căng về lễ ăn hỏi của cặp đôi trai tài gái sắc.

Cặp đôi dự định làm đám cưới sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6/2021. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh nên đến hiện tại, vợ chồng Xuân Trường vẫn chưa chính thức làm đám cưới.

Theo tìm hiểu, vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu.

Sau ồn ào với người hâm mộ cách đây 4 năm, Nhuệ Giang rất ít khi công khai các hoạt động thường ngày trên mạng xã hội. Xuân Trường cũng thỉnh thoảng mới để bà xã "lên sóng".

Dụng Quang Nho khoe biệt phủ xây cho bố mẹ: Ký ức về ngôi nhà dột nát và cú đổi đời nhờ bóng đá

Dụng Quang Nho khoe biệt phủ xây cho bố mẹ: Ký ức về ngôi nhà dột nát và cú đổi đời nhờ bóng đá

Tiền vệ Dụng Quang Nho hào hứng khoe thành quả ở tuổi 22, khi hoàn thành ngôi nhà mới khang trang tặng bố mẹ bằng tiền đi đá bóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lương Xuân Trường vợ Xuân Trường sinh con gái Nhuệ Giang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 7 giờ 48 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 38 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 10 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43