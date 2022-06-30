Vợ cầu thủ Xuân Trường hạ sinh con gái đầu lòng, hình ảnh 'bà đẻ' sau ca 'vượt cạn' thấy mà thương

Mới đây, Ngô Mai Nhuệ Giang - bà xã của tiền vệ Lương Xuân Trương đã khoe hình ảnh mới nhất về bản thân. Trong ảnh, Nhuệ Giang đang bế trên tay cô con gái đầu lòng. Nàng WAGs chỉ đính kèm 3 chữ: "Mẹ yêu con" song tất cả đều có thể cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng sau khi xem bức ảnh.

Phải nói đây là lần hiếm hoi Nhuệ Giang khoe ảnh về mình. Vừa trải qua ca vượt cạn vất vả, đầu bù tóc rối một chút, nhưng có thể thấy niềm hạnh phúc khi lần đầu làm mẹ khiến Nhuệ Giang quên đi những đau đớn, cũng như giữ gìn hình tượng của bản thân. Dẫu gương mặt và thân hình có tròn trĩnh lên một chút nhưng hình ảnh "bà đẻ" Nhuệ Giang vẫn tràn ngập niềm hân hoan khi bế trên tay thiên thần nhỏ.

Nhuệ Giang khéo léo dùng biểu tượng hình trái tim để che mặt con gái. Không rõ chính xác ngày cô hạ sinh nhưng điều quan trọng nhất là mẹ tròn con vuông. Bên dưới phần bình luận rất nhiều người thân, bạn bè đã gửi lời chúc mừng tới cặp vợ chồng.

Lương Xuân Trường và vợ ngập tràn hạnh phúc khi đón con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV

Trước đó, Xuân Trường từng có bài viết dài trên Facebook chia sẻ về việc bà xã mang bầu. Cầu thủ sinh năm 1996 vô cùng hạnh phúc khi được lên chức và gọi con gái đầu lòng với cái tên thân mật là Little Daisy.

"Một cột mốc mà mình rất hạnh phúc khi được thông báo đến mọi người và cũng là một trong những điều kỳ diệu nhất mà mình đang được trải nghiệm, đó là sự có mặt của Little Daisy. Trong tương lai gần gia đình mình sẽ đón chào một thành viên mới.

Mình thấy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn từ cô công chúa này vậy. Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ? Chia sẻ với mọi người là mình lúc nào cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự xúc động mỗi khi nhìn thấy Daisy qua màn hình siêu âm. Chỉ mong con khỏe mạnh, mọi thứ cứ để bố mẹ lo".

Đám hỏi của cặp đôi diễn ra vào năm ngoái. Ảnh: FBNV

Được biết, Xuân Trường và Nhuệ Giang làm đám hỏi vào ngày 9/4/2021 sau 5 năm bên nhau. Cả 2 tổ chức buổi lễ riêng tư và kín đáo nhất có thể. Chỉ khi ngày vui qua đi, gia đình, người thân và bạn bè mới hé lộ ảnh nét căng về lễ ăn hỏi của cặp đôi trai tài gái sắc.

Cặp đôi dự định làm đám cưới sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 6/2021. Thế nhưng do tình hình dịch bệnh nên đến hiện tại, vợ chồng Xuân Trường vẫn chưa chính thức làm đám cưới.

Theo tìm hiểu, vợ Xuân Trường sinh ra trong một gia đình khá giả. Cô từng là sinh viên Đại học RMIT - một ngôi trường chỉ dành cho hội con nhà giàu.

Sau ồn ào với người hâm mộ cách đây 4 năm, Nhuệ Giang rất ít khi công khai các hoạt động thường ngày trên mạng xã hội. Xuân Trường cũng thỉnh thoảng mới để bà xã "lên sóng".