Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành

Tin tức giải trí 06/07/2022 14:00

Bạn gái của tiền vệ Hoàng Đức nổi bật trong dàn WAGs khi sở hữu gương mặt thanh tú, cùng body nóng bỏng, quyến rũ.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức (sinh năm 1998) là một trong những cầu thủ sáng giá của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Bên cạnh tài năng sân cỏ, chuyện tình nhiều năm của anh và bạn gái Nguyễn Gia Hân (sinh năm 1997) cũng được nhiều người quan tâm, dành sự ngưỡng mộ.

Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 1
Hoàng Đức và bạn gái đã có 4 năm bên nhau. Ảnh: IGNV

Cặp đôi dính tin đồn hẹn hò vào năm 2019 khi Gia Hân thường xuyên chia sẻ hình ảnh đến sân cổ vũ bạn trai thi đấu. Hai người chính thức công khai mối quan hệ vào sinh nhật năm 2020 của Gia Hân. Mối tình "chị ơi, em yêu anh" của họ nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ trong làng bóng đá.

Được biết bạn gái của Hoàng Đức hiện đang làm việc và sinh sống tại Đồng Nai, cô hiện là chủ spa có tiếng. Cả hai phải yêu xa khi chàng tiền vệ sinh năm 1998 chủ yếu thi đấu và sống tại Hà Nội. Dù vậy, những lúc rảnh rỗi, Hoàng Đức và Gia Hân vẫn dành khoảng thời gian ít ỏi để thăm đối phương.

Dù đã yêu nhau 4 năm nhưng cả Gia Hân lẫn Hoàng Đức ít khi chia sẻ ảnh chụp chung trên trang cá nhân. Nàng WAGs có mối quan hệ thân thiết với gia đình và bạn bè của nửa kia. Cô từng nhiều lần đến sân đấu cùng mẹ của bạn trai để cổ vũ cho anh. 

Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 2
Dù yêu nhau nhưng tình cả hai vẫn luộn mặn nồng. Ảnh: IGNV

Nếu như chàng cầu thủ được biết đến là nam thần của đôị tuyển Việt Nam thì bạn gái cũng là hot girl có tiếng trên MXH. Cô nàng sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, body xịn xò cùng phong cách gợi cảm nên cũng không ngại đăng những bức hình nóng bỏng lên trang cá nhân.  Sau khi hẹn hò nam tiền vệ tuyển Việt Nam, số lượt follow của cô tăng chóng mặt, hiện có hơn 140.000 người theo dõi.

Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 3
Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 4
Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 5
Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 6
Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 7
Gia Hân sở hữu gương mặt đẹp và thân hình nóng bỏng. Ảnh: IGNV

Lần đầu tiên gặp, Gia Hân thấy Hoàng Đức hiền, thật thà và đẹp trai hơn hình ảnh trên mạng. Sau này, cô gái người Đồng Nai càng yêu bạn trai hơn vì sự chân thành và ý chí phấn đấu trong sự nghiệp.

"Tán chị online 4 tháng trời mà chị không đổ tại chị không tin tưởng chút nào. Xong anh vào Nam gặp chị ở ngoài mới thấy quá trời hiền, thật thà nữa, trái ngược với sửu nhi trên mạng nên chị mới yêu đó. À ở ngoài đẹp trai hơn trên ảnh nữa", hotgirl sinh năm 1997 từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, câu chuyện Hoàng Đức book vé máy bay từ Bắc vào tận Nam để làm lành với bạn gái khiến dân tình dậy sóng. Cụ thể, Gia Hân đã chia sẻ hình ảnh Hoàng Đức đang ngủ quên trên ghế và cho biết: "Đang cãi nhau tự nhiên cái xuất hiện ở nhà tui". Theo đó, đang ở Hà Nội với lịch trình làm việc dày đặc, vậy mà chàng cầu thủ của CLB Viettel vẫn lặn lội quãng đường hơn 1600km từ Hà Nội vào Biên Hoà (Đồng Nai) để dỗ bạn gái đang giận dỗi vì cãi nhau. Nhìn thấy người yêu xuất hiện bất thình lình như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng phải tan chảy.

Chân dung cô chủ spa nóng bỏng 'đốn tim' Hoàng Đức, khiến chàng cầu thủ phải bay từ Bắc vào Nam để làm lành - Ảnh 8
Câu chuyện Hoàng Đức bay từ Bắc vào Nam lúc nửa đêm để dỗ dành bạn gái khiến dân tình phát sốt, vì độ chiều chuộng người yêu của chàng tiền vệ. Ảnh: IGNV

Cuối năm 2021, Hoàng Đức đưa bạn gái về nhà ra mắt với bố mẹ. Vừa qua, chàng tiền vệ quê Hải Dương cùng người yêu sánh bước trên thảm đỏ trong Gala Quả bóng vàng. Cả hai có thể "góp gạo thổi cơm chung" trong một ngày không xa...

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Không gian sống của gia đình Hoàng Đức được xây dựng rất khang trang ở Hải Dương, đây là chốn đi về của nam cầu thủ sau mỗi đợt thi đấu, tập luyện căng thẳng.

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