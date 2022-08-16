Công Phượng già nua, râu ria lởm chởm khó nhận ra sau 2 năm lấy vợ, chăm con thơ

Tin tức giải trí 16/08/2022 10:50

Hình ảnh mới này của Công Phượng khiến nhiều fangirl phải "khóc thét", vì chàng cầu thủ chẳng còn nét lãng tử như xưa. 

So với những cầu thủ khác, Công Phượng có cuộc sống kín tiếng hơn hẳn. Chân sút CLB Hoàng Anh Gia Lai hiếm khi chia sẻ hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Mặc dù vậy, cuộc sống cá nhân của chàng tiền đạo này luôn nhận sự quan tâm từ truyền thông lẫn khán giả.

Cuối năm 2020, Công Phượng tổ chức đám cưới với bà xã Viên Minh và đón con đầu lòng sau đó 1 năm.

Mới đây, tham gia một buổi họp báo trước trận Hoàng Anh Gia Lai gặp CLB Hà Nội, Công Phượng hiếm hoi lộ diện. Bởi cách đây khoảng 1 tháng, chân sút người Nghệ An đã dính chấn thương, phải nghỉ thi đấu để dưỡng sức. Khi được hỏi về chấn thương cũng như tình hình hiện tại, ông xã Viên Minh từ chối khéo: "Em nghĩ những câu hỏi này thì không nên hỏi ở đây. Đó là vấn đề rất tế nhị đối với một cầu thủ, không chỉ riêng với Phượng mà với tất cả cầu thủ khác".

Công Phượng già nua, râu ria lởm chởm khó nhận ra sau 2 năm lấy vợ, chăm con thơ - Ảnh 1
Công Phượng xuất hiện với diện mạo khác lạ trong buổi họp báo mới đây. Ảnh: Dân Việt

Bên cạnh yếu tố chuyên môn sân cỏ, thì sự xuất hiện lần này của tiền đạo Công Phượng cũng thu hút sự chú ý với ngoại hình già nua khác hẳn những hình ảnh trên mạng xã hội. Anh để râu, vùng quanh mắt lộ rõ quầng thâm và làn da đen sạm vì tính chất công việc, thường phải thi đấu dưới nắng nóng. 

Hình ảnh mới này của Công Phượng cũng khiến nhiều fangirl phải "khóc thét", vì anh chàng chẳng còn nét lãng tử như xưa. Ngoài gửi lời chúc anh sẽ tỏa sáng trên sân cỏ, một bộ phận "fans ruột" khuyên anh nên cạo râu để "tút tát" lại ngoại hình.

Công Phượng già nua, râu ria lởm chởm khó nhận ra sau 2 năm lấy vợ, chăm con thơ - Ảnh 2
Có vẻ như vì mải chăm lo cho sự nghiệp đá bóng và giành nhiều thời gian chăm sóc con cái cho nên nam cầu thủ Công Phượng dường như không để ý việc chăm chuốt ngoại hình của bản thân. Ảnh: Internet

Công Phượng - cái tên ấy chưa bao giờ ngừng hấp dẫn, ngừng thu hút khán giả. Cuộc sống thăng trầm của anh – cả trên sân cỏ cũng như đời thường - xuất hiện đều đặn trên các trang báo. Mặc dù vậy, chàng tiền đạo này vẫn chọn cho mình cuộc sống giản dị. Bà xã anh là Viên Minh - một tiểu thư giàu có cũng vô cùng kín tiếng. 

Giữa tháng 8 năm ngoái, Công Phượng xác nhận Viên Minh đã sinh em bé. Đó là lần đầu tiên tiền đạo xứ Nghệ công khai đề cập đến chuyện bà xã có con. Trước đó, mọi thông tin việc Viên Minh mang bầu đều được cặp đôi giữ kín.

Công Phượng già nua, râu ria lởm chởm khó nhận ra sau 2 năm lấy vợ, chăm con thơ - Ảnh 3
Vợ chồng chân sút CLB Hoàng Anh Gia Lai đón quý tử đầu lòng vào tháng 8/2021. Ảnh: FBNV

Hiện tại, chàng thủ sinh năm 1995 đã có mọi thứ trong tay, từ sự nghiệp bóng đá đỉnh cao đến một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Bà xã Công Phượng hiện đang là người luôn âm thầm đứng sau ủng hộ anh trong sự nghiệp, quản lý hình ảnh và phụ trách vận hành công ty riêng do anh đứng tên. 

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Từ khóa:   Công Phượng Viên Minh Công Phượng - Viên Minh

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