Thủ môn Văn Lâm xuất thần, đội tuyển Việt Nam may mắn thoát thua Indonesia

Tin tức giải trí 06/01/2023 19:14

Những pha cản phá của Đặng Văn Lâm giúp đội tuyển Việt Nam thoát thua, có được kết quả hòa ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trước đội tuyển Indonesia.

Làm khách tại "chảo lửa" bóng đá của Indonesia, Việt Nam ít nhiều chịu áp lực tâm lý. Hàng thủ có nhiều pha xử lý lập bập, trong khi tuyến giữa gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức không thể cầm bóng hoặc tung ra những đường chuyền sáng nước cho tiền đạo cắm Nguyễn Tiến Linh. Việt Nam cầm bóng 56%, nhưng chỉ bốn lần dứt điểm cả trận, với chỉ hai trong đó hướng cầu môn.

Indonesia cầm bóng ít, nhưng tỏ ra giàu tốc độ hơn ở các tình huống triển khai. Dù vậy, dứt điểm tiếp tục là hạn chế lớn lớn của đội quân dưới trướng HLV Shin Tae-yong. Riêng trong hiệp một, họ dứt điểm tới bảy lần, với hai hướng cầu môn khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải vất vả cứu thua.

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Văn Lâm cứu thua trong tình huống đối mặt với cầu thủ đội bạn. Ảnh: VNE

Sang hiệp hai, Indonesia có phần xuống sức, không giữ được nhịp độ và chỉ có thêm một lần dứt điểm không trúng hướng cầu môn. Dù vậy, họ vẫn chơi chắc chắn để giữ tỷ số 0-0. Hai đội sẽ đá trận lượt về tại Mỹ Đình ngày 9/1. Vòng knock-out AFF Cup 2022 được áp dụng luật bàn sân khách.

Dưới thời HLV Park từ cuối 2017, Việt Nam đối đầu vượt trội Indonesia, với hai chiến thắng tại vòng loại hai World Cup 2022, cùng trận hoà 0-0 tại AFF Cup 2020. Tính thêm ba trận thắng cùng U23 Việt Nam ở hai kỳ SEA Games gần nhất, HLV Park được ví như "khắc tinh" của bóng đá Indonesia.

Thủ môn Văn Lâm xuất thần, đội tuyển Việt Nam may mắn thoát thua Indonesia - Ảnh 2
Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Bung Karno tối 6/1 (giờ Hà Nội) diễn ra với bầu không khí khá căng thẳng. Ảnh: Zing

Ở cuộc đối đầu lần này, Indonesia tỏ ra vượt trội về lối chơi và số lượng cơ hội. Tuy nhiên, HLV Park không cho rằng đối thủ mạnh hơn. "Indonesia là đội bóng mạnh. Nhưng Việt Nam mạnh hơn", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói. "Dưới thời HLV Shin, họ nhập tịch nhiều. Hai năm qua năng lực các cầu thủ của họ cũng đi lên. Nhưng vừa rồi, chúng tôi thắng họ 4-0 vòng loại World Cup, hòa 0-0 ở AFF Cup rồi thắng 3-0 ở SEA Games. Vì thế, Indonesia mạnh, nhưng Việt Nam mạnh hơn".

 

 

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