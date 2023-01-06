Tài khoản TikTok 7,3 triệu lượt theo dõi của Đạt Villa bất ngờ bị 'bay màu'

Lập tức thông tin nhận về sự quan tâm lớn. Dân mạng cũng tò mò về nguyên nhân phía sau khiến nam TikToker gặp "vận đen" dịp cuối năm.

Sáng 6/1, rất nhiều người dùng mạng lan truyền ảnh chụp màn hình tài khoản hơn 7 triệu follow của Đạt Villa bị "bay màu". Khi truy cập vào, sẽ hiện dòng chữ: "Tài khoản này bị cấm" và không còn sẵn nữa.

Đạt Villa tên thật là Đặng Thành Đạt (sinh năm 1994, đến từ Hà Nội). Anh là một trong những TikToker nổi tiếng nhất của giới trẻ hiện nay khi liên tục cho ra lò các clip bắt trend cực hài trên mạng xã hội.

Trên trang Facebook cá nhân, Đạt Villa vẫn không có động thái nào liên quan đến thông tin kênh TikTok bị cấm. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, Đạt Villa đã lấy lại được kênh TikTok, các video cũ vẫn hiển thị.

Trước khi theo nghiệp TikTok vào năm 2020, anh là chủ một tiệm làm tóc. Không chỉ bắt trend cực nhanh, anh còn gây chú ý khi sở hữu ngoại hình sáng.

Sau khi thấy tương lai phát triền của nghề Tiktoker, anh đã cùng với một số bạn trẻ khác, thành lập ra một nhóm mới có tên "gia đình villa".

Thời gian qua, Đạt Villa gây chú ý với chuyện tình vượt biên giới cùng cô gái người Indonesia. Ảnh: FBNV

Ngoài sự nghiệp gây nhiều chú ý, 9X còn liên tục "chiếm sóng" khi công khai yêu một cô bạn gái tên Vidhia, cũng là một TikToker nổi tiếng đến từ Indonesia. Nhưng cả 2 đã chia tay vào giữa năm ngoái.

Dù không còn chung bước, họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên trang cá nhân của đối phương.

9X cũng từng vướng nhiều ồn ào như phát ngôn định giá kênh TikTok của mình có giá 100 tỷ. Tuy nhiên anh chàng nhanh chóng phủ nhận và cho biết không bao giờ nghĩ tới chuyện bán kênh.

Anh còn gây chú ý bởi liên quan đến việc "fan nữ trộm 400 triệu để donate cho thần tượng". Sau đó phía quản lý của hot TikToker cho biết fan nữ này chỉ mới donate cho Đạt Villa 1 lần và số tiền rất nhỏ so với 400 triệu đồng được nhắc đến. Ngoài ra, Đạt Villa cũng như thành viên của team Villa không có bất kỳ mối quan hệ nào với bạn nữ này ở ngoài đời.

Không chỉ làm TikToker, Đạt Villa còn lấn sân sang ca hát, tham gia biểu diễn tại một số vũ trường, kinh doanh thời trang.