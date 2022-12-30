Cô dâu Bạc Liêu nhận 'sương sương' 600 tỷ đồng quà hồi môn, biết xuất thân dân mạng càng 'sốc'

Trong video, MC thay mặt bố mẹ công bố của hồi môn dành cho con gái. Theo đó, cô dâu nhận được một căn nhà và 50% quyền điều hành 3 công ty của gia đình.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bố mẹ trao của hồi môn gần 600 tỷ đồng cho con gái trong một hôn lễ ở Bạc Liêu gây chú ý.

Không chỉ vậy, người bố ngồi bên cạnh nhìn thấy con đi lấy chồng cũng chạnh lòng mà rơi nước mắt. Thấy thế, cô dâu cũng không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc trước tình cảm của đấng sinh thành.

“Để giúp cho con mình an cư lạc nghiệp, có căn nhà, tổ ấm riêng tư, ông bà dành cho con mình căn nhà tại quận 10, TP.HCM trị giá khoảng 30 tỷ đồng. Ba mẹ đã tạo dựng ra cơ nghiệp, ngoài cậu con trai đã có gia đình thì hôm nay con gái thứ cũng có gia đình. Ba mẹ muốn dành tất cả những gì ba mẹ chắt chiu được, mồ hôi nước mắt, đó là giao toàn bộ 3 công ty xuất khẩu thủy hải sản và 50% quyền điều hành cả 3 công ty trị giá tương tương khoảng 500 tỷ đồng cho vợ chồng”, MC nói.

Ngay sau màn phát biểu này, mẹ cô dâu đã trao nhiều trang sức, vàng bạc quý cho con gái. Ảnh: Internet

Đoạn clip nêu trên nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự trầm trồ trước số tiền khủng mà bố mẹ dành cho con gái khi đi lấy chồng, đồng thời gửi lời chúc mừng hạnh phúc đôi trẻ. "Giàu quá", "600 tỷ đó, đúng là sinh ra vượt cả vạch đích", "Hai nhà này giàu nhất nhì vùng đó luôn mà", "Ngưỡng mộ thật sự thành tâm xin vía cho con gái", "Chúc hai em hạnh phúc",... là những bình luận của dân mạng.

Theo nguồn tin từ Tạp chí Nông thôn Việt, bố mẹ cô dâu là chủ chuỗi công ty xuất khẩu thủy hải sản hàng đầu tại Bạc Liêu. Về phía gia đình chú rể cũng không hề kém cạnh khi là chủ của công ty vàng bạc đá quý nổi tiếng. Chuyện tình cảm “môn đăng hộ đối” nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước giá trị tài sản khổng lồ mà đôi vợ chồng son được nhận từ gia đình sau hôn lễ.

Trong đám cưới, việc trao của hồi môn đã trở thành phong tục cưới, đây là cách hai bên gia đình cho con cái một số tài sản nhất định để đôi vợ chồng sau khi kết hôn cùng nhau lập nghiệp. Không chỉ thế, nhiều gia đình còn tặng của hồi môn với giá trị khủng để thể hiện được gia đình trâm anh, thế phiệt và tình cảm của phụ huynh dành cho con.

Trước đó, nhiều đám cưới Việt cũng gây xôn xao với của hồi môn "khủng". Vào tháng 3 vừa qua, 1 cô dâu ở Sóc Trăng nhận được 10 tỷ tiền mặt, 1 xe ô tô BMW trị giá 3 tỷ cùng hàng loạt trang sức kim cương là của hồi môn cha mẹ cho cô dâu trước khi về nhà chồng. Một đám cưới diễn ra ở Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ vào hôm 1/10/2022 nhà gái cũng tặng cho con gái là 20 cây vàng và 300 triệu đồng. Đám cưới của cô dâu Nguyễn Thị Ngọc Anh và chú rể Trần Nguyễn Đăng Khoa (TP.HCM), từng thu hút nhiều sự chú ý khi chị gái của cô dâu đã tặng cặp đôi 49 cây vàng cùng 2,5 tỉ đồng tiền mặt,...