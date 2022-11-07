Đi lên từ cậu bé chân quê, Hà Đức Chinh có mọi thứ ở tuổi 25: Xây biệt thự hoành tráng báo hiếu mẹ, mới tậu thêm xế hộp tiền tỷ

Biệt thự của Hà Đức Chinh xây tặng mẹ nổi bật giữa không gian miền núi bát ngát. Căn nhà có thiết kế 3 tầng, diện tích khoảng 100m2. Theo chàng cầu thủ người Phú Thọ, chi phí xây nhà và mua nội thất hết khoảng 2 tỷ đồng.

Sinh ra trong gia đình khó khăn, bố mất vì bệnh tật, Hà Đức Chinh trở thành trụ cột gia đình từ khi còn rất trẻ. Sau khoảng thời gian theo nghiệp cầu thủ, anh đã tích lũy được một khoản tiền xây tặng mẹ căn nhà 3 tầng và cũng để hoàn thành tâm nguyện của người bố đã khuất.

Ngoài ra cách đây chưa lâu, Hà Đức Chinh còn dành tặng cho mẹ một chiếc xe mới cứng để thuận tiện đi lại, anh cũng học lái ô tô để sẵn sàng mua xe, thuận tiện cho việc di chuyển về sau.

Xung quanh nhà có hàng rào và cổng kiên cố. Vì diện tích đất rộng rãi nên Hà Đức Chinh cũng làm luôn 1 khoảng sân rộng trước nhà để mẹ có thể phơi phóng, những tối mùa hè, cả nhà có thể ngồi sân hóng mát...

Bên cạnh đó, Hà Đức Chinh cũng mạnh tay mua luôn chung cư tại Hà Nội, làm hàng xóm với Quang Hải. Căn hộ tại Hà Nội của Đức Chinh nằm trong một khu đất đẹp ở phía Tây Hà Nội, toạ lạc trên trục Đại lộ Thăng Long, nổi bật với hệ sinh thái thông minh. Qua những hình ảnh từng được công khai, có thể thấy căn hộ này khá rộng rãi với tông màu nâu xám làm chủ đạo. Nội thất cũng được thiết kế gọn gàng và tinh tế, không quá cầu kỳ.

Nhà của Đức Chinh ở Hà Nội cũng là nơi tụ họp của các cầu thủ. ẢNh: Internet

Mới đây sau hơn 6 năm sự nghiệp, cầu thủ gốc Phú Thọ chính thức mua "xế hộp" cho riêng mình. Điều đáng nói là kỷ niệm đặc biệt này lại được người anh em Đoàn Văn Hậu "khoe giùm".

Cụ thể trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu đã đăng tải đoạn video chia sẻ khoảnh khắc Hà Đức Chinh làm lễ nhận xe tại hãng. Kèm theo đó, Đoàn Văn Hậu viết: "Chúc mừng 'đệ' Hà Đức Chinh". Theo đó là hình ảnh Hà Đức Chinh vừa ôm hoa vừa chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện hãng xe. Phía sau còn có bệ trưng quả bóng dấu ấn đặc trưng của cầu thủ bóng đá.

Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh Hà Đức Chinh nhận xe mới. Ảnh: Internet

Vì video quá ngắn chưa đầy 10 giây nên khó nhìn rõ chiếc "xế hộp" của Hà Đức Chinh. Nhìn từ 1 góc xe có thể đoán đây là dòng xe năm 2019, theo ước tính chiếc xe có giá trị hơn 1 tỷ đồng. Đây là thành tựu đáng tự hào, ghi nhận quá trình làm việc chăm chỉ của cầu thủ Hà Đức Chinh. Hơn hết, đây còn là lần đầu tiên chân sút Phú Thọ mua gì đó đắt đỏ cho bản thân.

Bản thân Hà Đức Chinh không chia sẻ quá nhiều cuộc sống riêng tư hay khoe việc mua sắm hàng hiệu trên mạng xã hội, anh chàng sống khá khiêm tốn, những thành tích anh đạt được ngày là hoàn toàn xứng đáng với thành quả cống hiến và cố gắng trong suốt nhiều năm sự nghiệp.

Về chuyện tình cảm, tháng 5 vừa qua, chàng cầu thủ sinh năm 1997 tổ chức đám cưới linh đình với hotgirl Mai Hà Trang. Chuyện tình của họ êm đềm, không phô trương. Được biết, bà xã của Hà Đức Chinh sinh năm 1998, là cựu sinh viên trường Mỹ thuật. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc ngọt ngào, nữ tính, vô cùng cuốn hút.