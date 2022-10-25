Hotgirl từng vượt mặt Sơn Tùng M-TP: Có thai với bạn khi đang đi học, 25 tuổi đã là mẹ 3 con, liệu có hạnh phúc như tưởng tượng?

Đáng nói hơn, cô nàng này còn leo lên hẳn Top 4, vượt mặt cả Sơn Tùng M-TP. Khi đó, cô nàng chỉ mới 21 tuổi mà thôi. Người mà ai cũng tò mò chính là Thanh Trần . Cô nàng hot vlogger gây bão trên mạng xã hội.

Ở Việt Nam, tên tuổi và tầm ảnh hưởng của Sơn Tùng M-TP khá lớn. Ấy thế nhưng nhiều người không ngờ rằng nổi tiếng như anh chàng vẫn phải đứng sau một cô gái trẻ tuổi. Cụ thể, tháng 9/2018, trang Kols.io đã thống kê top 50 người nổi tiếng có lượng theo dõi nhiều nhất tại Việt Nam. Tại đây, 10 người dẫn đầu đều là những gương mặt đình đám trong các lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, chỉ có duy nhất 1 cô gái “ngoại đạo”.

Trong lần mang thai thứ 3 này, Thanh Trần cho biết cô cảm thấy khá nhẹ nhàng. Cô được chồng yêu thương và có cuộc sống sung túc được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, bà mẹ 25 tuổi có những chia sẻ về chồng trẻ: "Chồng em tuy nhiều lúc có hơi bướng bỉnh nhưng được cái rất thương yêu vợ con. Việc mang thai lần 3 này nằm ngoài dự tính của em. Tuy bị vỡ kế hoạch nhưng vợ chồng em vẫn vui vẻ đón nhận".

Xinh đẹp, tài năng nhưng Thanh Trần lấy chồng từ bỏ cuộc chơi khá sớm. Ở tuổi 21, Thanh Trần kết hôn với bạn đại học là Khánh Đặng và đón chào con đầu lòng. Là một người mẹ trẻ, 9X gặp không ít khó khăn và bỡ ngỡ. Cô lần lượt có 2 người con là bé trai Benny (sinh tháng 5/2018), bé gái Kelly (sinh tháng 9/2019) và chuẩn bị sinh con thứ 3 vào cuối năm 2022. Như vậy, trong 4 năm, nàng Vlogger tài năng đã liên tiếp có 3 con.

Hiện tại, Thanh Trần đang tham gia chương trình Tôi là mẹ bỉm với vai trò MC. Nhờ sở hữu Fanpage, Facebook cá nhân và kênh TikTok có lượng theo dõi lớn nên các video clip do Thanh Trần làm ra đều nhận về sự quan tâm tới từ công chúng. Những sáng tạo dí dỏm, thông minh của cô khiến ai cũng phải cười oà khi xem video clip. Từ khi mới công bố thông tin mang thai lần 3, Thanh Trần càng được quan tâm hơn.

Mới đây, Thanh Trần quyết định chuyển khỏi căn hộ chung cư và "tậu" một căn biệt thự để chuẩn bị đón chào thành viên mới. Mẹ 3 con cho biết, căn nhà cũ đã không còn đủ sức chứa gia đình đông đúc.

"Dân số nhà em tăng nhanh quá chị ơi, nhà chung cư bây giờ hết chỗ ngủ", hot mom hài hước bình luận. Được biết ngoài 3 bạn nhỏ, gia đình còn có 5 người lớn ở cùng. Thế nên không có căn chung cư nào "chứa" nổi. Trong tâm thế của một người mẹ, Thanh Trần cảm thấy nhà đất an toàn hơn, có nhiều không gian để các con chạy nhảy, vui chơi.

Vợ cồng hotgirl 9x cúng mừng nhà mới. Ảnh: FBNV

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thanh Trần khiến dân tình "lóa mắt" về độ chịu chi của mình. Vào năm 2020, khi đó cô nàng mới 23 tuổi nhưng Thanh Trần đã dành tặng cho chồng một chiếc xế hộp trị giá 2 tỷ đồng chỉ vì Khánh Đặng thích. Còn chiếc xe đầu tiên được "hot mom" mua vào năm 2018 có giá khoảng 1,3 tỷ đồng.

Sau những "sóng gió" hôn nhân, cặp đôi hiện đang có cuộc sống hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Cũng giống như nhiều cặp vợ chồng khác, Thanh Trần và bạn đời từng trải qua những trận cãi vã, giận hờn nhau. Thời điểm năm 2019, tức sau cưới được hơn 1 năm, Thanh Trần đang mang thai lần 2 và bất ngờ viết status bóng gió, thể hiện sự buồn bã đồng thời còn gián tiếp kể mình bị chồng xô ngã. Chưa hết, cô uất ức lên đến đỉnh điểm nên phải xách vali về nhà mẹ đẻ.

Trước ồn ào này, Khánh Đặng đã phải lên tiếng và thừa nhận "lúc cãi cọ vung chân vung tay đẩy nhau là chuyện bình thường".

Sau này, khi trả lời phỏng vấn trên Trí Thức Trẻ, Thanh Trần kể rằng nhiều lúc cô và chồng gây lộn nhưng cũng rất bình thản, cãi xong kéo nhau ra tòa rồi lại quay về vì sợ mất vợ/ mất chồng.

Trải qua nhiều sóng gió hôn nhân nhưng cặp đôi đã sớm giải quyết ổn thỏa để trở lại bình thường, cùng nhau nuôi nấng 2 con và tiếp tục công việc. Trên thực tế, ngoài những phút cãi cọ thì Thanh Trần cũng rất được ông xã cưng chiều.