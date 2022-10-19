Những lần MC truyền hình bẽ bàng vì vạ miệng

Chính câu nói "vạ miệng" của nữ MC này đã làm cư dân mạng dậy sóng, phản đối khi thời điểm đó bão Noru đang gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung.

Mới đây, MC Quỳnh Hoa gây tranh cãi với phát ngôn "Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão" khi chia sẻ hình ảnh cùng nhiều đồng nghiệp đang làm việc, đưa tin về tình hình bão Noru.

Trước Quỳnh Hoa, nhiều MC/BTV truyền hình cũng vấp chỉ trích vì có phát ngôn gây tranh cãi.

Trước bão dư luận, Quỳnh Hoa sau đó phải khóa Facebook. Nhưng không lâu sau đó, nữ MC/BTV đã mở lại tài khoản và có những chia sẻ về sự cố gây ồn ào. Cô nhận lỗi về phát ngôn "vạ miệng" và xin rút kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân.

BLV Quốc Khánh

Chuyện BLV Quốc Khánh vô ý lấy sai lầm của Bùi Tiến Dũng ra pha trò bằng cách giả vờ gọi điện cho Đặng Văn Lâm đến "thay người" đã khiến dư luận dậy sóng hồi cuối năm 2019.

"Alo, Văn Lâm đấy ạ, nếu như không có việc gì thì Lâm có thể đặt vé đến Manila ngay lúc này được không ạ, chúng tôi đang rất cần người", nguyên văn cuộc gọi "fake" của nam BTV trong chương trình bình luận bóng đá sau trận đấu.

Hành động của BTV Quốc Khánh vấp phải sự chỉ trích của đông đảo khán giả. Phần đa cho rằng, tuy Bùi Tiến Dũng mắc sai lầm nhưng BTV cũng không nên nói như vậy ngay trên sóng vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần thi đấu của thủ thành xứ Thanh.

Trước màn bình luận "vô duyên", Quốc Khánh sau đó đã khéo léo lên tiếng giải thích về phát ngôn ồn ào và được khán giả gỡ bỏ định kiến.

BTV Quốc Khánh cho hay: "Quan điểm của chúng tôi là khi đã nỗ lực hết mình thì không có lỗi. Người buồn nhất là các cầu thủ và tốt nhất để xin lỗi nếu có thì nỗ lực hơn để cống hiến cho khán giả trong tương lai.

Thế nên, thay vì cố gắng giải thích rằng chúng tôi không hề cố ý làm tổn thương thủ môn Bùi Tiến Dũng, chúng tôi đã làm hai việc, đó là nỗ lực hơn để phục vụ khán giả và tất nhiên, tôi đã gửi lời xin lỗi cá nhân đến thủ môn Bùi Tiến Dũng nếu làm tổn thương anh. Chính vì câu chuyện này mà chúng tôi đã trải qua một tuần thực sự thót tim và hồi hộp".

MC Trương Việt Phong

Năm 2020, mà ghép đôi của Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang và doanh nhân người Singapore tại chương trình Người ấy là ai nhận được sự quan tâm. Ngay sau khi cặp đôi xác nhận hẹn hò, mạng xã hội đồng loạt gửi lời chúc mừng.

Tuy nhiên, sau chương trình, MC Trương Việt Phong đã có những dòng ẩn ý cho rằng, một người chuyển giới ngồi ghế bình luận viên trên một chương trình truyền hình để giúp phụ nữ tìm cách chinh phục đàn ông, giữ lửa tình yêu là không phù hợp và vượt quá giới hạn.

Không cần chỉ đích danh, nhiều người ngầm hiểu nhân vật mà MC Trương Việt Phong đang muốn nhắc đến chính là Hoa hậu Hương Giang. Dư luận phản đối vì cho rằng nam MC đang có ý miệt thị giới tính của những người chuyển giới như Hương Giang. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, nam MC chỉ nêu quan điểm chứ không có ý xúc phạm ai trực tiếp.

Sau khi gây tranh cãi, Trương Việt Phong đã xóa đi dòng trạng thái của mình để tránh gây hiểu nhầm.

MC Trấn Thành

Là MC "quốc dân" và được khen ngợi về lối dẫn có duyên nhưng Trấn Thành cũng không tránh khỏi vài lần "vạ miệng" trên sóng truyền hình. Năm 2019, trong 1 clip hậu trường của game show Giọng ải giọng ai, Trấn thành đã vô tình trêu đùa ghép đôi Đức Phúc với Minh Béo.

Khi Đức Phúc ngỏ ý muốn Trấn Thành ngừng lại thì ông xã Hari Won lại bồi thêm 1 câu: "Không chịu à? Em làm sao thế ? Trải nghiệm thế mới sướng”. Điều đáng nói ở đây Minh Béo từng bị bắt tại Mỹ vì tội ấu dâm khiến cho dư luận trong nước cũng như truyền thông quốc tế vô cùng phẫn nộ.

Câu nói đùa của Trấn Thành bị nhận xét là quá lố và khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu thay cho Đức Phúc. Mặc dù có thể nam MC chỉ vô tình trêu đùa trong khi nghỉ ngơi mà quên mất vẫn đang đeo mic hoặc vốn muốn trọc cười Đức Phúc thì đây cũng là 1 kỉ niệm khó quên của Trấn Thành.

MC Nguyễn Anh Quang

Tháng 8/2020, mạng xã hội "dậy sóng" khi trong Bản tin Tài chính phát sóng trưa ngày hôm qua trên kênh VTV1 có đoạn nam MC Nguyễn Anh Quang gọi những người buôn bán trên vỉa hè TP.HCM giữa đại dịch Covid-19 là những "ký sinh trùng".

Nguyên văn lời dẫn như sau: "Dịch Covid-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay chủ yếu là phục vụ khách nước ngoài tại TP.HCM trở nên tiêu điều. Khi những con phố không còn sức sống thì những gánh hàng rong - vốn được xem là sống kí sinh trùng trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?".

Ngay sau khi phát sóng, phát ngôn của nam MC đã gây ra phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Các khán giả cho rằng cách dùng từ này của Quang Anh là không phù hợp bởi nó không coi trọng những người bán hàng rong.

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Thành Lương - Phó Tổng Giám đốc VTV cho biết sẽ kiểm tra lại bản tin đó đồng thời khẳng định cách dùng từ của BTV Anh Quang là không đúng.

Về phía MC Anh Quang, anh cũng đã đưa ra lời xin lỗi trên trang cá nhân.

"Trong lúc dẫn bản tin sáng nay về câu chuyện mưu sinh của các gánh hàng rong tại TP.HCM thời dịch Covid-19, do sơ suất, tôi đã đọc nhịu 1 câu dẫn, khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những sự phản cảm không đáng có.

Đây hoàn toàn là sai sót cá nhân tôi trong quá trình truyền tải thông tin tới khán giả. Trong khi nội dung của phóng sự là góc nhìn chia sẻ, đồng cảm với những người bán hàng rong vất vả mưu sinh chứ không có bất kỳ một ý coi thường nào. Hiện cá nhân tôi đã viết bản tường trình và nhận các hình thức xử lý kỷ luật của cơ quan. Một lần nữa tôi mong nhận được sự lượng thứ của quý vị khán giả", MC Anh Quang viết.