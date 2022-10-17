Ngây ngất trước nhan sắc khả ái của hoa khôi bóng chuyền Trương Mộng Kha

Bên cạnh tài năng, chủ công Trương Mộng Kha của CLB bóng chuyền nữ TP.HCM còn gây sốt với gương mặt khả ái, nụ cười tỏa nắng.
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Tại giải bóng chuyền Cát Bà 2022 mới diễn ra ở Hải Phòng, CLB bóng chuyền nữ TP.HCM thi đấu không thành công. Tuy nhiên, chủ công Trương Mộng Kha vẫn tạo được sức hút với vẻ ngoài khả ái.
Kết thúc giải, cô được BTC trao danh hiệu Hoa khôi. Ngay lập tức thông tin về Trương Mộng Kha được rất nhiều người quan tâm, săn đón.
Sinh năm 1998, Trương Mộng Kha được đánh giá là VĐV tài năng, có nhiều triển vọng của Tp Hồ Chí Minh. Cô sở hữu chiều cao 1,73, lối chơi tấn công mạnh mẽ. Nhan sắc quyến rũ cũng giúp Trương Mộng Kha “ghi điểm” với người hâm mộ.
Giới chuyên môn chờ đợi Trương Mộng Kha sẽ có những bước bứt phá mới trong sự nghiệp, nối tiếp những đàn chị đầy hương sắc như Nguyễn Thu Hoài, Phạm Thị Kim Huệ...
Do đội bóng chuyền nữ TP.HCM không thi đấu ở giải VĐQG nên nhiều người còn chưa biết đến cô gái này. Mộng Kha đang là đội trưởng của CLB bóng chuyền nữ TP.HCM, tất nhiên để được bầu làm đội trưởng hoa khôi bóng chuyền này phải là tay đập tốt của đội.