Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời

Nhịp sống trẻ 16/10/2022 16:57

Tô Đình Khánh (29 tuổi), chàng trai hai lần đối mặt với tử thần, phải cưa đi đôi chân đã bật khóc nức nở, ôm chặt cô dâu vì hạnh phúc trong ngày trọng đại.

Gác lại nhiều chuyện buồn đau trong quá khứ, Khánh mừng đến rơi nước mắt vì cuối cùng hạnh phúc cũng một lần nữa mỉm cười. Sau 6 tháng tìm hiểu và hẹn hò với cô gái quê Bình Định, Tô Đình Khánh đã nhận được cái gật đầu và cùng về chung một nhà xây dựng tổ ấm nhỏ.

Trưa ngày 16/10, lễ cưới của anh Tô Đình Khánh (29 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) và chị Trần Thị Thương đã diễn ra tại một nhà hàng ở TP.HCM.

Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 1
Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 2
Cuối cùng hạnh phúc cũng đã mỉm cười với chàng trai không chân đầy nghị lực. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, vào sáng cùng ngày, anh Khánh thực hiện nghi thức rước dâu. Không giấu được hạnh phúc, anh đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đón cô dâu Trần Thị Thương về nhà.

Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 3
Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 4
Lễ thành hôn diễn ra tại nhà riêng ở Q. Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Thanh Niên

Tại lễ rước dâu, mẹ cô dâu nắm tay con gái trao cho anh Khánh. Quá xúc động, anh đã bật khóc. 

Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 5
Chủ rể bật khóc vì xúc động. Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, cặp đôi nhanh chóng đến địa điểm tổ chức tiệc cưới để chuẩn bị đãi khách. Tại đây, khách mời rất xúc động và chúc phúc cho cặp đôi mãi hạnh phúc, yêu thương nhau. 

Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 6
Cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc kể từ ngày công khai quan hệ tình cảm. Ảnh: FBNV

Cô dâu là Trần Thị Thương (25 tuổi, quê Bình Định). Vì khâm phục nghị lực của Khánh mà Thương từ Nhật Bản đã trở về Việt Nam để kết duyên với Khánh, nguyện làm vợ của anh. 

Theo lời Thương kể, cách đây khoảng 5 năm khi cô đang ở bên Nhật thì đọc được thông tin về Khánh trên mạng. Tuy nhiên, mãi đến hồi tháng 3/2022, Thương mới chính thức quen biết anh Khánh. 

Hai người thường xuyên nhắn tin tâm sự mọi chuyện với nhau. Đến tháng 5/2022, cô đã thu xếp công việc để về Việt Nam gặp chàng trai không chân này. Như vậy, Khánh và Thương chỉ mất khoảng 6 tháng để tìm hiểu và quyết định về chung nhà.

Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 7

Nói về lý do "cưới vợ phải cưới liền tay", Khánh bộc bạch: "Mình nghĩ  chúng mình đến với nhau đúng thời điểm,  với mình thời gian bắt đầu mối tình dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng mình cảm thấy thấu hiểu, hai người cùng đồng điệu với nhau. Và bản thân mình đã nhìn nhận được sự đồng cảm của Thương, sự hy sinh, quyết tâm mãnh liệt của cô ấy khi ngỏ lời với gia đình.

Hơn nữa, ở Thương, mình thấy tất cả những gì mình cần ở một người phụ nữ mà mình muốn gắn bó cả đời. Đặc biệt, mình nhận được sự ủng hộ từ 2 bên gia đình".

Chàng trai không chân khóc nức nở trong đám cưới cổ tích, ứa nước mắt lời nhắn nhủ chân thành đến bạn đời - Ảnh 8

Tô Đình Khánh từng là chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh như bao người. Biến cố ập đến vào tháng 4/2018, đúng thời điểm anh chuẩn bị mở cửa hàng kinh doanh. Một cơn đau lạ ập đến, khiến hai chân anh mỏi rã rời, không thể nhấc lên nổi.

Khánh được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán anh bị tắc mạch máu ở bụng, phải cưa bỏ hai chân mới có thể giữ mạng sống. Anh phải trải qua hai cuộc đại phẫu thuật vì vết thương sau đó bị hoại tử.

Mất đi hai chân, Đình Khánh đã có những lúc nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nhưng nhờ gia đình và bạn bè ở bên, anh lấy lại tinh thần và thay đổi suy nghĩ để sống tích cực hơn. Anh còn lập kênh vlog để chia sẻ câu chuyện của bản thân, truyền động lực cho những người khác.

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