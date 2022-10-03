Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều

Nhịp sống trẻ 03/10/2022 15:25

Hot girl Tô Khánh Huyền, bạn gái tiền vệ Phạm Đức Huy có thân hình bốc lửa, chuộng phong cách mặc sexy.

Đầu năm 2020, Phạm Đức HuyTô Khánh Huyền dính nghi án hẹn hò. Ở thời điểm đó, Huyền Tô thường tới sân theo dõi các trận đấu mà Đức Huy góp mặt. Nàng hot girl xinh đẹp cũng không ngần ngại bày tỏ tình yêu với chàng tiền vệ của Hà Nội FC khi thường xuyên đeo áo số 15.

Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 1
Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 2
Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 3
Khánh Huyền thường đến sân để ủng hộ bạn trai. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, cả Đức Huy và Khánh Huyền đều rất kín tiếng về chuyện này. Họ không chia sẻ bất kỳ hình ảnh chung nào trên mạng xã hội. Cho đến gần đây, Khánh Huyền mới chính thức công khai hình ảnh tình tứ bên Đức Huy trên trang cá nhân.

Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 4
Hẹn hò đã lâu, nhưng mãi đến gần đây cặp đôi mới công khai ảnh tình tứ. Ảnh: FBNV

Được biết, Khánh Huyền và Đức Huy quen biết nhau từ năm 2019 qua Facebook. Thời điểm đó, Đức Huy thường xuyên "thả tim" vào ảnh của Khánh Huyền. Cặp đôi chính thức hẹn hò chỉ sau 1 tháng quen biết. Khánh Huyền chia sẻ: "Mình rung động vì bạn ấy tình cảm, tâm lý, biết cách yêu thương, chiều chuộng mình, luôn lo cho mình và người thân của mình chu đáo". 

"Mình tránh công khai chuyện hẹn hò với bạn ấy sớm vì không muốn ầm ĩ, ảnh hưởng tới cuộc sống của hai đứa. Ở đời, người quý mình thì ít, sân si thì nhiều, bớt ồn ào sẽ hay hơn", Khánh Huyền nói. Yêu một cầu thủ có tiếng không tránh khỏi thị phi, tuy nhiên, Khánh Huyền không e dè chuyện này.

Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 5
Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 6
Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 7
Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 8
Bạn gái Đức Huy chuộng phong cách gợi cảm, khoe body chuẩn đến từng cen-ti-met. Ảnh: FBNV

Được biết, Tô Khánh Huyền hiện đang là chủ một Tatoo Bar (tiệm xăm hình) nổi tiếng ở Hà Nội. Ngoài ra, bạn gái tin đồn của Đức Huy còn là giám đốc của một công ty thiết kế nội thất ở Hà Nội. 

Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 9
Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 10
Body siêu cấp nóng bỏng của bạn gái Đức Huy, được tiền vệ tuyển Việt Nam hết mực cưng chiều - Ảnh 11
Bên cạnh nhan sắc, Khánh Huyền còn được ngưỡng mộ bởi tài năng kinh doanh. Ảnh: FBNV

Cầu thủ Đức Huy sinh ngày 20/1/1995 tại thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Trong một bài phỏng vấn, Đức Huy tiết lộ gia đình mình thuộc diện có điều kiện, "ở nhà mặt đường, xây rất to".

Sau thành công của tuyển Việt Nam tại giải U23 Châu Á 2018, tên tuổi Đức Huy lên như diều gặp gió. Anh chàng được giới truyền thông săn đón, fan hâm mộ tăng mạnh. Bản tính hài hước càng khiến nam cầu thủ được chú ý hơn. Thậm chí, danh xưng “Hoàng tử Ả Rập” cũng gắn liền, trở thành thương hiệu của anh chàng.

 

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