Tiền đạo Văn Toàn xây 'túp lều tranh', chưa hoàn thiện nhưng đã thấy bóng dáng của một biệt phủ hoành tráng

Mới đây, thông qua ứng dụng story, cầu thủ Văn Toàn gây chú ý khi nhá ảnh về một ngôi nhà đang trong quá trình xây dựng. Đính kèm, nam cầu thủ chú thích: "Túp lều tranh". Qua hình ảnh, nhiều cư dân mạng cho rằng sau khi xây xong biệt thự của Văn Toàn chắc chắn sẽ rất hoành tráng.

Cầu thủ Văn Toàn nổi tiếng trong giới bóng đá Việt Nam về độ kinh doanh "mát tay". Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1996 đang sở hữu thương hiệu quần áo do Văn Toàn tự sáng lập.

Văn Toàn là một trong những ngôi sao bóng đá Việt Nam nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Không chỉ có nguồn thu nhập từ bóng đá, Văn Toàn còn đặc biệt mát tay trong công việc kinh doanh.

Thương hiệu thời trang này ra mắt vào tháng 9/2020. Hiện tại, fanpage của thương hiệu có trên 250.000 người theo dõi, mỗi bài đăng đều nhận về hàng nghìn lượt tương tác.

Cầu thủ sinh năm 1996 cho thấy sự nhanh nhẹn trong kinh doanh. Ảnh: FBNV

Với tầm ảnh hưởng lớn, Văn Toàn tự làm mẫu, chụp ảnh quảng cáo rồi chia sẻ lên các tài khoản mạng xã hội có hàng trăm nghìn lượt theo dõi của mình. Ngoài ra, tiền đạo sinh năm 1996 cũng khôn khéo tận dụng sự nổi tiếng của bạn bè, đồng đội để được PR miễn phí. Tặng những người bạn như Quế Ngọc Hải, Công Phượng, Tiến Linh hay Hòa Minzy... đôi giày, chiếc áo, Văn Toàn "vừa được tiếng, vừa được miếng" bởi đổi lại sản phẩm của anh được tiếp cận thêm hàng triệu khách hàng tiềm năng.

Trước nhu cầu ngày càng tăng cao của thị trường, chàng cầu thủ nhạy bén kinh doanh cũng mở rộng kênh bán hàng. Trong những ngày đầu, anh chủ yếu bán hàng qua page Facebook, Instagram... nhưng giờ đã liên kết với các sàn thương mại điện tử để phục vụ khách hàng tốt hơn, bán được nhiều sản phẩm hơn.

Ở tuổi 26, Văn Toàn đã nắm trong tay khối tài sản "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

Ngoài thời trang, Văn Toàn còn kinh doanh đồ uống khi mở quán cafe tại Hải Phòng từ đầu năm 2021. Anh và một số đồng đội tại HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh... hiện là cổ đông của chuỗi cafe trải dài khắp cả nước.

"Mát tay" kinh doanh nhưng Văn Toàn lại chưa cho thấy sự thăng hoa trong màu áo tuyển quốc gia. Trong 5 năm qua, tiền đạo Hải Dương mới chỉ ghi được 1 bàn cho đội tuyển Quốc gia.