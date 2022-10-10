So kè khối tài sản 'kếch xù' của hai nàng hotgirl 'tuổi băm': Người nắm trong tay 50 tỷ, kẻ bất động sản trải dài choáng ngợp

Ngoài những vai diễn ấn tượng, Midu còn là tuýp người phụ nữ hiện đại, thông minh, dám nghĩ dám làm. Hiện tại, bên cạnh là một diễn viên tiềm năng, Midu còn là một doanh nhân trẻ thành đạt với khối tài sản "không phải dạng vừa".

Midu (tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung) sinh năm 1989, năm nay cô bước sang tuổi 32. Dù vậy, cô vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, ngây thơ, tươi mới như ở lứa tuổi 20. Từ một hot girl, Midu nay đã khẳng định được bản thân trong vai trò diễn viên qua nhiều bộ phim như Thiên mệnh anh hùng, Mùa hè lạnh, Bí ẩn song sinh, Mẹ chồng...

Hình ảnh Midu ôm nhiều sổ đỏ từng gây sốt mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trong một gameshow khác, diễn viên Tiến Luật từng tiết lộ: "Midu rất giàu, có 4 - 5 căn nhà rồi, buôn bất động sản rất phát đạt. Midu đăng Facebook chỉ để bán nhà, dành cả thanh xuân để rao bán nhà".

Đời thường, Midu thoải mái mua sắm những vật dụng, phương tiện cần thiết cho bản thân. Cô mua siêu xe, hàng hiệu, trang sức, phụ kiện,... đắt tiền vừa để sử dụng, vừa để xây dựng hình ảnh cá nhân.

Midu sở hữu nhiều ô tô đắt tiền. Ảnh: FBNV

Trong đó, tài sản gây chú ý nhất của Midu là... số tài khoản ngân hàng. Chính chủ chia sẻ, đó là một dãy số 8 liền nhau cùng hai cặp số cuối là 6868 có ý nghĩa phát lộc, may mắn. Số tài khoản đẹp khiến người bạn thân giàu có của Midu là Quốc Trường phải kêu lên: "Công ty anh một ngày giao dịch bao nhiêu lần nhưng chưa thấy số nào đẹp bằng một nửa số này luôn, buồn quá".

Midu cũng là một tín đồ hàng hiệu, khi sở hữu hàng loạt món đồ hiệu đắt giá đến từ những thương hiệu thời trang cao cấp nhất như Dior, Louis Vuitton, Chanel…

Có lần, Midu khoe một chiếc đồng hồ đỏ nạm kim cương, được cho là có giá lên tới 1,7 tỷ đồng. Cô cũng sở hữu một xe Audi A4 trị giá 1,6 tỷ đồng và Mercedes giá 2 tỷ đồng.

Sam

Kém Midu 1 tuổi, Sam cũng nắm trong tay khổi tài sản kếch xù. Ảnh: FBNV

Sam là một trong những tên tuổi được nhiều khán giả biết đến thuộc thế hệ hot girl đầu tiên của showbiz Việt. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng song gương mặt ngày càng xinh đẹp với vóc dáng nóng bỏng là lợi thế giúp cô chiếm trọn trái tim của khán giả. Hơn 10 năm trôi qua, hot girl ngày nào đã chứng tỏ bản thân bằng những vai diễn trong các bộ phim truyền hình, sitcom được yêu thích.

Sam khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Hiện tại, cô vẫn được biết đến là một mỹ nhân độc thân, vui tính và sở hữu khối tài sản khủng. Sam từng chia sẻ, cô có tài sản khoảng 50 tỷ từ khi còn 27 tuổi.

Không chỉ làm nghệ thuật, Sam kinh doanh từ khi 16 tuổi. Hiện tại, cô sở hữu cửa hàng mỹ phẩm mang tên mình. Bản tính không muốn khoe khoang nhiều và chỉ chăm chỉ công khai những hình ảnh trong công việc, ít ai biết hot girl Sam ngày nào đã trở thành "mỹ nhân đại gia ngầm" trong showbiz Việt. Cô sở hữu nhiều siêu xe đắt tiền và sành điệu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trước đó Sam còn tự mua cho mình một căn nhà khang trang khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Sau thời gian lao động miệt mài, nữ diễn viên Cô Thắm về làng đã tự tay mua cho mình được căn nhà tại quận 7. Từ phòng ngủ xa hoa của cô khiến nhiều người choáng ngợp cho đến nhà tắm với những vật dụng cao cấp. Điều này càng cho thấy cuộc sống xa hoa và đầy đủ mà Sam đang có.

Mỗi năm, tiệc sinh nhật chào đón tuổi mới cũng được Sam tổ chức trong nhà hàng sang trọng bậc nhất TP.HCM. Bữa tiệc được chuẩn bị về độ hoành tráng thì không hề thua kém bất kì ai. Sam hạnh phúc tận hưởng ngày vui bên cạnh bạn bè là những người nổi tiếng trong giới showbiz. Điều này càng cho thấy cuộc sống xa hoa và đầy đủ đáng mơ ước mà Sam đang có.