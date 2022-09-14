Diện trang phục 'thiếu vải', hotgirl Sài Thành - Duyên Híp bất ngờ để lộ điểm vàng cơ thể

Nhịp sống trẻ 14/09/2022 13:39

Loạt ảnh của "cô bé bán quần áo" nổi tiếng trên mạng là Duyên Híp được cư dân mạng truyền tay nhau.

Hotgirl Hà Mỹ Duyên hay còn được biết đến với biệt danh là Duyên Híp, sinh năm 1996, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Thậm chí, người đẹp mạng xã hội từng nhiều lần được các trang tin Trung Quốc nhắc đến.

Phong cách thời trang mà cô nàng theo đuổi chính là phong cách gợi cảm, táo bạo hết sức có thể. Mỹ Duyên thường xuyên đăng tải những hình ảnh nằm tạo dáng với bikini 2 mảnh, làm người xem khó rời mắt vì độ gợi cảm.

Diện trang phục 'thiếu vải', hotgirl Sài Thành - Duyên Híp bất ngờ để lộ điểm vàng cơ thể - Ảnh 1

Mới đây, loạt ảnh của 'cô bé bán quần áo' nổi tiếng trên mạng là Duyên Híp được dân tình truyền tay nhau đặc biệt là những khoảnh khắc khoe điểm vàng cơ thể.

Mọi người thường khen Duyên Híp xinh như búp bê sống bởi vẻ đẹp ngọt ngào nhưng thân hình lại vô cùng nóng bỏng. Khi quảng cáo hàng bán, Duyên Híp thường chụp hình không lộ mặt nhưng vẫn thu hút sự chú ý nhờ vóc dáng đẹp.

Diện trang phục 'thiếu vải', hotgirl Sài Thành - Duyên Híp bất ngờ để lộ điểm vàng cơ thể - Ảnh 2
Diện trang phục 'thiếu vải', hotgirl Sài Thành - Duyên Híp bất ngờ để lộ điểm vàng cơ thể - Ảnh 3
Diện trang phục 'thiếu vải', hotgirl Sài Thành - Duyên Híp bất ngờ để lộ điểm vàng cơ thể - Ảnh 4
Diện trang phục 'thiếu vải', hotgirl Sài Thành - Duyên Híp bất ngờ để lộ điểm vàng cơ thể - Ảnh 5

Để có một thân hình chuẩn đẹp như hiện tại Duyên Híp không ăn kiêng quá khắt khe. Nhưng bù lại, cô nàng hot  girl có bơi lội. Vận động toàn thân này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp tiêu hao calo. Không nhất thiết phải là người nổi tiếng, Duyên Híp vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. 

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