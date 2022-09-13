Phản ứng của 'Chiến thần review' Hà Linh khi bị cư dân mạng nhận xét 'chỉ biết chê'

Mới đây, Hà Linh bị cư dân mạng chỉ trích khi những video được nhận xét là chỉ biết chê, cố tình đạp đổ chén cơm của người khác.

Võ Hà Linh đã không còn là cái tên xa lạ đối với nhiều người, đặc biệt là những ai thích xem các clip review mỹ phẩm, ẩm thực. Cô được yêu mến nhờ vào việc đưa ra nhận xét công tâm dựa trên trải nghiệm cá nhân, không ngại chê nếu sản phẩm không tốt dù cho là của người nổi tiếng đi chăng nữa. Do đó, cô nàng đang ngày càng xây dựng được uy tín của mình thông qua các video review từ mỹ phẩm cho đến ẩm thực. Chính vì vậy, với uy tín ngày càng tăng, mỗi lời nhận xét của cô đều có sức ảnh hưởng lớn tới quyết định mua hàng của người xem.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho thấy sự tin tưởng vào những gì TikToker Hà Linh nhận xét thì cũng luôn tồn tại song song những điều tiêu cực. Thậm chí, nhiều người đã chê trách rằng Hà Linh đang "chỉ biết chê", cố tình đạp đổ chén cơm của người khác. Đồng thời. nhiều chủ hàng thực phẩm cũng có ác cảm với Hà Linh. 'Chiến thần review' Hà Linh - Ảnh: FBNV Đối mặt với vấn đề này, Hà Linh đã chính thức lên tiếng để giải thích. "Chiến thần review" cho rằng, việc nhiều người chỉ đọc những dòng tiêu đề tóm tắt của nhiều trang mạng xã hội mà không xem hết clip của cô đã dẫn đến hiểu lầm nữ YouTuber luôn chê các thương hiệu, sản phẩm để thu hút sự chú ý.

Trên thực tế, trước khi đánh giá bất kì sản phẩm nào, Hà Linh đều nói rõ ràng các cảm nhận đưa ra là dựa trên quan điểm cá nhân. Bên cạnh đó, cô cũng rất nhiều lần nhắc về tiêu chí hàng đầu cho các clip review của mình đó là “khen cho đáng, chê cho đúng”. Cô khẳng định làm nghề review quan trọng nhất đó chính là sự công tâm, phải tự mình trải nghiệm mới khen chê rõ ràng. Võ Hà Linh nổi tiếng với các clip review mỹ phẩm, ẩm thực - Ảnh: FBNV Có thể thấy, ở những video review ẩm thực gần nhất như ăn tại nhà hàng của Trấn Thành, Trường Giang hay các sản phẩm bánh trung thu..., những nhận xét của Hà Linh đều có cả khen lẫn chê. Song nhiều người có thể không thấy được điều này hoặc bị truyền thông "bẩn" định hướng sai nếu không trực tiếp xem video của Hà Linh. Bên cạnh đó, Hà Linh cũng khẳng định không phải vì hết ý tưởng review mỹ phẩm nên mới chuyển sang review ẩm thực. Cô cho biết, tương tác cho mỗi video review mỹ phẩm của mình là rất lớn. Thậm chí, cô còn đưa ra bằng chứng cho thấy kể từ khi thành lập kênh YouTube cách đây 3 năm, cô đã review song song hai mảng ẩm thực và mỹ phẩm, không phải đến bây giờ mới chuyển hướng. Hà Linh làm review xen kẽ giữa mỹ phẩm và ẩm thực nhiều năm nay - Ảnh: Chụp màn hình Hiện tại, không ít người cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Hà Linh và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ cô trong các video review sắp tới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-chien-than-review-ha-linh-khi-bi-cu-dan-mang-nhan-xet-chi-biet-che-502371.html