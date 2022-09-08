Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế'

Nhịp sống trẻ 08/09/2022 09:26

Cuộc chiến khoe "vòng eo con kiến" của dàn gái xinh thông qua thử thách đầy thú vị trên mạng xã hội.

Mới đây, cư dân mạng "nháo nhào" trước trào lưu đo vòng eo của bạn gái bằng cách vòng tay để uống nước. Với thử thách đo vòng eo này, hội chị em không cần đo đạc cầu kỳ mỗi lần muốn kiểm tra vòng eo nữa, vì bây giờ chính bạn bè, người yêu cũng có thể giúp họ làm điều đó.

Cụ thể, để kiểm chứng vòng eo thon gọn của mình, phái đẹp chỉ cần nhờ bạn bè, người yêu thử vòng tay qua bụng của mình để uống nước. Nếu người kia có thể uống được nước một cách thoải mái thì chứng tỏ vòng eo thon thả. Không khác thử thách đo eo bằng giấy A4, vòng tay chạm rốn, uống nước đo eo nhanh chóng trở thành "thước đo" chuẩn mực cái đẹp mới.

Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế' - Ảnh 1
Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế' - Ảnh 2
Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế' - Ảnh 3
Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế' - Ảnh 4
Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế' - Ảnh 5
Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế' - Ảnh 6
Thử thách đo vòng eo mới khiến người độc thân muốn tìm ngay người yêu để 'chống ế' - Ảnh 7

Thử thách trên cũng là dịp để các cô nàng sở hữu vòng eo "con kiến" khoe thân hình mảnh dẻ, thon gọn của mình. Do đó, các bạn trẻ hiện tỏ ra rất thích thú với trào lưu mới và còn rủ bạn bè thử chơi rồi quay lại clip. 

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