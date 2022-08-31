'Cười ra nước mắt' với loạt ảnh của 'thánh sống ảo' khi bị chỉnh sửa quá đà

Mọi người thường muốn có những bức ảnh đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội, song không phải ai cũng biết "dừng đúng lúc" khi sử dụng các phần mềm chỉnh sửa.
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Trong thời đại mạng xã hội rầm rộ như hiện nay, "sống ảo" cũng trở thành một căn bệnh khi mà ai cũng muốn bản thân mình được lung linh nhất có thể. Nhưng nếu được chứng kiến những bức ảnh đó sau khi được chỉnh sửa quá đà, chắc chắn bạn sẽ phải cười ra nước mắt ngay lập tức.
Ai cũng muốn có ảnh đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội, nhưng không phải ai cũng biết "dừng đúng lúc" khi sử dụng các các phần mềm chỉnh sửa hiện nay.