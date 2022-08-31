'Cười ra nước mắt' với loạt ảnh của 'thánh sống ảo' khi bị chỉnh sửa quá đà

Mọi người thường muốn có những bức ảnh đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội, song không phải ai cũng biết "dừng đúng lúc" khi sử dụng các phần mềm chỉnh sửa.

Trong thời đại mạng xã hội rầm rộ như hiện nay, "sống ảo" cũng trở thành một căn bệnh khi mà ai cũng muốn bản thân mình được lung linh nhất có thể. Nhưng nếu được chứng kiến những bức ảnh đó sau khi được chỉnh sửa quá đà, chắc chắn bạn sẽ phải cười ra nước mắt ngay lập tức.

Anh chồng chỉ cần vợ đẹp là được - Ảnh: Internet

Cô gái để lộ luôn phần lông mày lên mũ - Ảnh: Internet

Bàn tay "dị dạng" của cô gái - Ảnh: Internet

Phần cổ của anh chàng này trông kì dị sau khi được "can thiệp" - Ảnh: Internet

Cô gái bất ngờ có sức mạnh "bẻ cong" vạn vật - Ảnh: Internet

Chỉ cần kĩ năng chỉnh sửa ảnh là bạn đã có ngay một tỷ lệ cơ thể "siêu phẩm" - Ảnh: Internet

Anh chàng này bỗng dưng có thêm "cục u" ở ngay bụng - Ảnh: Internet

Không cần tập thể hình, anh chàng này vẫn có múi bụng "giả trân" nhờ chỉnh sửa ảnh -Ảnh: Internet

Ai cũng muốn có ảnh đẹp để chia sẻ lên mạng xã hội, nhưng không phải ai cũng biết "dừng đúng lúc" khi sử dụng các các phần mềm chỉnh sửa hiện nay.

Nữ streamer Milona bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực Mới đây, nữ streamer Milona gây tranh cãi với loạt phát ngôn không chuẩn mực liên quan tới những vị trí cấp cao ngay trên sóng trực tiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-ra-nuoc-mat-voi-loat-anh-cua-thanh-song-ao-khi-bi-chinh-sua-qua-da-497490.html