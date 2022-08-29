Nữ streamer Milona bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực

Mới đây, nữ streamer Milona gây tranh cãi với loạt phát ngôn không chuẩn mực liên quan tới những vị trí cấp cao ngay trên sóng trực tiếp.

Nữ streamer Milona tên thật là Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1996, quê Thái Bình, hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cô nàng là hot streamer nổi tiếng của game L.M.H.T. Cô đang theo đuổi sự nghiệp streamer với kênh Youtube gần 1 triệu subscribe. Ngoài ra, Milona sở hữu hai tài khoản Facebook hơn 200 nghìn người theo dõi và TikTok là 104,6 nghìn follower. Đây được xem là là con số không hề nhỏ đối với một nữ streamer mà tên tuổi vẫn còn chưa biết tới quá nhiều như Milona.

Nữ streamer bị lên án bởi những phát ngôn thiếu chuẩn mực - Ảnh: Chụp màn hình Mặc dù không quá nổi tiếng nhưng mỗi clip livestream của cô nàng thu hút được đông đảo người xem. Ấn tượng đầu tiên về cô nàng có lẽ là sự xinh xắn, dễ mến. Cô toát lên sự dịu dàng tinh nghịch và quyến rũ. Cô hay tâm sự bản thân không được cao như cô gái khác nhưng đây chính là điều khiến cho người khác thấy có thiện cảm với cô. Không dừng lại ở đó, Milona còn là một người mẫu ảnh. Cô có vóc dáng cân đối, thân hình chuẩn và cuốn hút nên rất được nhiều cô gái khác ngưỡng mộ. Trong nhiều khoảnh khắc hiếm hoi cô khoe dáng, không ít lần khán giả phải bất ngờ và trầm trồ.

Cô toát lên sự dịu dàng tinh nghịch và quyến rũ - Ảnh: FBNV Milona còn là một người mẫu ảnh - Ảnh: FBNV Cô nàng đã làm dậy sóng trong một buổi stream của mình khi có phát ngôn không chuẩn mực và cực kỳ phản cảm - Ảnh: FBNV Trước đó, nữ streamer Milona đang là tâm điểm chú ý của cư dân mạng. Cụ thể, cô nàng đã làm dậy sóng trong một buổi stream của mình khi có phát ngôn không chuẩn mực và cực kỳ phản cảm. Cụ thể, cô cho rằng những người bị hói thường do “xem phim 18+ nhiều”. Chưa dừng lại ở đó, Milona còn cao hứng nói những điều không nên đề cập với thái độ cợt nhả, xem thường. Ngay sau đó, đoạn clip đã được không ít người ghi lại và lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội Dù đã lên tiếng thanh minh mình chỉ đang sử dụng cách nói như thế để làm ví dụ, nhưng việc so sánh của Milona đã gây tranh cãi và bị cộng đồng lên án cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, với các nhân vật quan trọng được đề cập trên sóng trực tiếp như vậy, cô nàng có khả năng cao phải đối mặt với những án phạt đến từ cơ quan chức năng.

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