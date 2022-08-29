Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm?

Nhịp sống trẻ 29/08/2022 16:16

Cô nàng được gọi với cái nickname là Bâu. Bâu là gái xinh từng gây xôn xao cõi mạng khi khoe tặng mẹ 98 triệu nhân dịp Trung thu. Không chỉ nhận được follow khủng nhờ sự hiếu thảo mà cô nàng còn gây sốt bởi nhan sắc xinh đẹp và tài kinh doanh rất giỏi khi còn trẻ.

Danh tính cô nàng được nhiều người tìm kiếm. Bâu tên thật là Nguyễn Ngọc Phương Vy là gái xinh nổi tiếng trên MXH nhờ clip tặng mẹ trăm triệu nhân dịp trung thu và sở hữu gương mặt xinh đẹp hiếm có.

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 1
bâu vốn là hotgirl mạng xã hội được nhiều người theo dõi

 

Hot girl Bâu sinh năm 2000 đến từ TP. Hồ Chí Minh. Cô nàng còn có biệt danh "hot girl top 1 trending" nhờ vào thành công khi đóng mv Laylalay của Jack và MV nhanh chóng đạt top 1 trending. 

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 2
Bâu sinh năm 2000 và đến từ TPHCM

 

Vào dịp Trung thu năm 2020, Bâu từng gây sốt MXH khi khoe tặng mẹ 98 triệu. Theo đó cô nàng đã chụp một bức hình rất nhiều tiền kèm caption: "Mạnh tay cho mẹ hết mấy tờ 500 ngàn, còn mấy mấy tờ nhỏ giữ mua bánh ăn. 98 triệu cho mẹ, 2 triệu ăn bánh". Nhiều người đã thả tym cho bức ảnh này đồng thời khen ngợi sự hiếu thảo của cô nàng. 

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 3
Món quà tặng mẹ vào trung thu khiến nhiều người chú ý

 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên hot girl Sài thành chia sẻ mong muốn tặng mẹ món quà có giá trị, cô nàng từng cho biết đã có ý sẽ mua nhà cho bố mẹ vì họ từng rất khó khăn và vất vả. Sự hiếu thảo và tài giỏi của cô nàng nhận được sự tán dương của rất nhiều người. Đa số đều dành lời khen ngợi cho cô, ngoài ra cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng cô nàng quá khoe khoang. 

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 4
Cô nàng được khen ngợi về sự hiếu thảo

 

Trước khi được biết nhiều đến qua mv của Jack, cô nàng cũng là một hotgirl sở hữu nhan sắc quyến rũ và body chuẩn, được rất nhiều người theo dõi từ trước. Bâu sở hữu gương mặt sắc sảo với chiếc mũi cực phẩm, chiều cao lý tưởng cùng vóc dáng rất nuột nà.

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 5
Cô nàng sở hữu chiều cao, body xịn và gương mặt ăn ảnh

 

Gương mặt ăn tiền đã thu hút sự chú ý của Jack, anh chàng nhanh chóng mời Bâu về làm nữ chính trong mv của mình, cũng chính nhờ nhan sắc này mà mv nhanh chóng đạt top 1 trending sau 24 giờ và Bâu cũng trở thành nữ chính được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội. 

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 6
Cô được chọn làm nữ chính trong mv Laylalay của Jack

 

Được biết, cô nàng không buôn bán online trên Instagram mà có hẳn một thương hiệu riêng về skincare và chăm sóc tóc. Sở hữu gương mặt thanh tú, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn, bâu tự làm mẫu cho thương hiệu của mình và được rất nhiều khách hàng biết đến. 

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 7
Cô nàng sở hữu một thương hiệu mỹ phẩm khá nổi tiếng

 

Nhiều người vẫn thường xuyên hỏi về bí quyết làm đẹp của cô nàng, không những không giấu diếm, cô nàng còn tích cực chia sẻ tất tần tật cho khán giả, được rất nhiều người hưởng ứng. 

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 8
nhan sắc xinh đẹp khiến nhiều người nhớ thương

 

Hiện tại cô nàng vẫn chăm chỉ cho công việc kinh doanh, cũng không quên khoe nhan sắc cực phẩm lên mạng xã hội. Mỗi hình ảnh của Bâu đều nhận được lượt like cực khủng. Cô nàng hiện tại đang hướng đến việc phát triển kinh doanh và hoàn thành mục tiêu mua nhà cho mẹ. 

Một số hình ảnh khác của cô nàng:

Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 9
Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 10
Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 11
Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 12
Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 13
Hotgirl tặng mẹ trăm triệu nhân dịp Trung thu sở hữu nhan sắc thế nào mà ai cũng mê đắm? - Ảnh 14

 

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Từ khóa:   Bâu Nguyễn Ngọc Phương Vy Jack Laylalay - Jack #hot girl

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