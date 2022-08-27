Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ

Nhịp sống trẻ 27/08/2022 13:32

Yến Xuân nhận vô số quà trong dịp sinh nhật, trong đó có món quà cực giá trị được cho là của bạn trai Đặng Văn Lâm.

Mới đây, bạn gái Đặng Văn Lâm là Yến Xuân hào hứng chia sẻ loạt ảnh đón tuổi mới. Trong ngày đặc biệt, ngoài những lời chúc ý nghĩa, nữ PT còn nhận được rất nhiều quà từ người thân, bạn bè.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 1

Trong đó có chiếc bánh kem ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật em yêu" và đôi bông tai đính kim cương giá trị được cho là của thủ môn Đặng Văn Lâm gửi tặng.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 2

Không chỉ đơn giản có chiếc bánh kem, Đặng Văn Lâm còn tặng bạn gái món quà vô cùng giá trị.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 3

Cả hai dính nghi vấn hẹn hò từ tháng 9/2018 thông qua loạt ảnh đi du lịch cùng một địa điểm. Sau đó, Văn Lâm và Yến Xuân thường xuyên tương tác trên mạng xã hội và nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Người đẹp sinh năm 1991 trở thành bạn đồng hành của thủ môn tuyển Việt Nam kể từ năm 2018 cho đến hiện tại. 

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 4

Văn Lâm và bạn gái cũng tuyệt đối nói "không" với việc chia sẻ hình ảnh đối phương trên mạng xã hội.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 5

Nếu có thì ảnh cũng được che chắn và chọn ở những góc chụp khéo léo để tránh lộ diện người còn lại.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 6

Mới đây, sau khi trở về từ Nhật Bản, Lâm “tây” cùng bạn gái Yến Xuân cùng đến Quy Nhơn để ký hợp đồng với câu lạc bộ Bình Định. Trước đó, Yến Xuân cũng được bắt gặp đưa bạn trai tại sân bay khi từ Nhật trở về. 

"Khi thi đấu tại Thái Lan và Nhật Bản, tôi muốn tìm kiếm cơ hội và thử thách cho mình. Còn bây giờ, tôi nghĩ về gia đình nhiều hơn nên muốn về Việt Nam để thi đấu. Việc được khoác áo Bình Định trong thời hạn hơn 3 năm khiến tôi hạnh phúc", anh chia sẻ.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 7

Thủ môn tuyển Việt Nam trở về thi đấu tại V.League để ở gần gia đình và người yêu hơn. 

Tuy nhiên thời gian gần đây, Yến Xuân thường xuyên gây chú ý khi khoe ảnh xuất hiện bên em gái Đặng Văn Lâm.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 8

Ngoài ra, Đặng Văn Lâm cũng công khai đăng ảnh bạn gái bên bố mẹ khi họ trở về Việt Nam thăm quê hương.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 9

Hành động này được xem như thay cho lời xác nhận hẹn hò của Đặng Văn Lâm và bạn gái dù cho cả hai không công khai đăng ảnh chung với nhau.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 10

Trong suốt thời gian bạn trai thi đấu tại nước ngoài, không ít lần Yến Xuân bay qua Thái Lan, Nhật Bản để gặp chàng thủ môn của đội tuyển Việt Nam.

Bạn gái Đặng Văn Lâm khoe quà sinh nhật siêu to khổng lồ từ bạn trai khiến nhiều chị em xem xong phải trầm trồ, ghen tỵ - Ảnh 11

Bùi Thị Yến Xuân đang làm việc ở TPHCM với vai trò PT (Personal Trainer - huấn luyện viên cá nhân tập gym). Bạn gái Đặng Văn Lâm sở hữu gương mặt xinh xắn và thân hình nóng bỏng. Cô nàng sống khá trầm lặng, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình và ít khi xuất hiện tại các sự kiện đông người.

 

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