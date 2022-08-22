Trước tin đồn trên mạng xã hội, Midu không hề trực tiếp lên tiếng mà thay vào đó có động thái đầy bất ngờ trên trang cá nhân.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện tin đồn một nữ đại gia bất động sản của Vbiz mang thai, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai đại gia. Ngay lập tức Midu đã bị dân mạng "réo gọi" và săn lùng. Dù chưa rõ thực hư tin đồn này như thế nào, song nghi vấn cựu hot girl mang thai vẫn đang là chủ đề được netizen bàn tán xôn xao. Midu đã bị dân mạng "réo gọi" và săn lùng với nghi vấn cựu hot girl mang thai. Giữa thời điểm "bão tin đồn" tràn ngập khắp "cõi mạng", hot girl Midu đã có những động thái đầu tiên. Theo đó, Midu dường như không quan tâm gì đến lùm xùm liên quan đến bản thân mà thay vào đó "xả kho" loạt ảnh luyện tập thể dục thể thao.

Midu dường như không quan tâm gì đến lùm xùm liên quan đến bản thân mà thay vào đó "xả kho" loạt ảnh luyện tập thể dục thể thao. Cụ thể Midu khoe ảnh diện trang phục thể thao, khoe vòng eo con kiến khiến hội chị em trầm trồ kèm theo dòng nội dung: "Xin chào - những ngày tập đáng yêu của tôi". Với việc khoe vòng eo thon gọn, Midu dường như đang ngầm phủ nhận tin đồn mang thai đang lan truyền khắp "cõi mạng". Bên dưới bài đăng, đông đảo dân mạng cũng đã để lại những lời khen cho vóc dáng của Midu, một số còn xin bí kíp giữ dáng của "hot girl bất động sản".

Midu khoe ảnh diện trang phục thể thao, khoe vòng eo con kiến khiến hội chị em trầm trồ kèm theo dòng nội dung: "Xin chào - những ngày tập đáng yêu của tôi". Midu được vốn biết đến là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của showbiz. Bên cạnh với sự nổi tiếng đên từ những vai diễn của mình, Midu còn có sự nghiệp kinh doanh vô cùng "máu mặt" trong giới kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Midu còn có sự nghiệp kinh doanh vô cùng "máu mặt" trong giới kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Midu còn được biết đến với vai trò là giảng viên tại một trường Đại học. Mỗi lần Midu xuất hiện trên giảng đường đều khiến khán giả xuýt xoa vì nhan sắc đời thường, mộc mạc khác xa vẻ lộng lẫy trên truyền hình. Midu còn được biết đến với vai trò là giảng viên tại một trường Đại học. Nữ chính Midu là cái tên không còn xa lạ với nhiều người. Người đẹp 8x không chỉ có nhan sắc mà còn quá đỉnh về học vấn. Có thể nói, Midu hội tụ tất cả sự thông minh và xinh đẹp, "tài sắc vẹn toàn". Có thể nói, Midu hội tụ tất cả sự thông minh và xinh đẹp, "tài sắc vẹn toàn".

Nhan sắc "không phải dạng vừa" của loạt hot girl quân nhân gây sốt trên MXH Được biết đến là “hot girl quân nhân” không chỉ nổi lên nhờ ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng cân đối mà còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác. Vậy những "hot girl quân nhân" này là ai? Cùng nhau điểm mặt và kiểm chứng ngay trong phần phía dưới nhé!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-don-co-thai-midu-lap-tuc-co-dong-thai-gay-tranh-cai-du-doi-494616.html