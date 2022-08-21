BTV VTV hé lộ “góc khuất” hậu trường lên sóng gây ngỡ ngàng

Mới đây BTV VTV Sơn Lâm chia sẻ đoạn clip TikTok về nỗi sợ của một MC khi lên sóng trực tiếp khiến khán giả ngỡ ngàng.

Mới đây, trên kênh TikTok, MC - BTV VTV Sơn Lâm đã đăng tải video về nỗi sợ của một MC khi lên sóng trực tiếp. Theo đó anh chàng tiết lộ điều người dẫn chương trình sợ nhất không phải nói vấp, mất điện hay quên kịch bản mà là bị chuột rút. MC - BTV VTV Sơn Lâm đã đăng tải video về nỗi sợ của một MC khi lên sóng trực tiếp. Nguyên nhân khiến MC VTV sợ bị chuột rút mỗi khi lên sóng là vì liên quan đến chiếc máy nhắc chữ (hay thường gọi là máy đọc cue). Đây là trợ thủ đắc lực giúp các MC, biên tập viên đài truyền hình đọc lưu loát mà không cần học thuộc lòng, hay cầm văn bản trên tay.

Cụ thể, khi ghi hình, các MC truyền hình thường dùng chân đạp vào bàn điều khiển tốc độ của máy nhắc chữ để chữ chạy lên có thể đọc thông tin trôi chảy. Nếu bị chuột rút, các MC không thể đạp vào bàn điều khiển, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình ghi hình.

Nguyên nhân khiến MC VTV sợ bị chuột rút mỗi khi lên sóng là vì liên quan đến chiếc máy nhắc chữ (hay thường gọi là máy đọc cue). Đoạn clip TikTok của BTV Sơn Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi lẽ, nếu không phải người trong ngành sẽ không biết được "góc khuất" hiếm thấy như vậy. Đoạn clip TikTok của BTV Sơn Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước đây đã có khá nhiều câu chuyện thú vị đằng sau trang phục lên hình của các biên tập viên, MC truyền hình. Có thể kể đến như khoảnh khắc BTV Hữu Bằng đạp máy nhắc chữ bất ngờ xuất hiện trong bản tin Thời sự 19h, hay hậu trường của một MC VTV khi đang dẫn chương trình tại trường quay. Khoảnh khắc BTV Hữu Bằng đạp máy nhắc chữ bất ngờ xuất hiện trong bản tin Thời sự 19h. Hậu trường của một MC VTV khi đang dẫn chương trình tại trường quay. BTV Hoài Anh mỗi lần lên sóng chỉn chu nhưng phần thân dưới cô lựa chọn diện trang phục thoải mái, hoặc đi chân trần để thuận tiện cho người mặc. BTV Hoài Anh mỗi lần lên sóng chỉn chu nhưng phần thân dưới cô lựa chọn diện trang phục thoải mái, hoặc đi chân trần để thuận tiện cho người mặc.

Khi nhìn hình ảnh này, đa số khán giả nghĩ BTV Thời sự Hoài Anh diện áo dài lên sóng. Nhưng thực tế lại khác xa khi chiếc áo cổ tròn, họa tiết hoa văn của cô lại là dáng áo ngắn. Khi nhìn hình ảnh này, đa số khán giả nghĩ BTV Thời sự Hoài Anh diện áo dài lên sóng Chính MC Hoài Anh chia sẻ khoảnh khắc hậu trường thú vị trên trang cá nhân. Cô mặc quần ống rộng, để chân trần, còn MC Anh Tuấn cũng không mang giày. MC Hoài Anh mặc quần ống rộng, để chân trần, còn MC Anh Tuấn cũng không mang giày. BTV Mộng Hoài cũng từng đăng ảnh so sánh hình ảnh chỉn chu khi lên sóng và hậu trường đi dép lê giản dị. BTV Mộng Hoài từng đăng ảnh so sánh hình ảnh chỉn chu khi lên sóng và hậu trường đi dép lê giản dị. Trong một chương trình Chuyển động 24h trước đây, BTV Trúc Mai cũng từng vô tình bị lộ chi tiết dùng kẹp giấy để ghim váy vì stylist lấy nhầm 2 size so với số đo của cô. BTV Trúc Mai vô tình bị lộ chi tiết dùng kẹp giấy để ghim váy vì stylist lấy nhầm 2 size so với số đo của cô.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/btv-vtv-he-lo-goc-khuat-hau-truong-len-song-gay-ngo-ngang-493970.html