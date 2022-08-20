Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu

Hậu trường 20/08/2022 20:46

Sau khi công khai tình cảm, mối quan hệ của Doãn Hải My với gia đình Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người quan tâm.

Tin đồn hẹn hò của Đoàn Văn HậuDoãn Hải My bắt nguồn từ năm 2020. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam cầu thủ chỉ follow một mình Hải My trên mạng xã hội và ngược lại người đẹp cũng follow nam cầu thủ. Khi đó, cô nàng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, không ít lần, người hâm mộ bắt gặp cầu thủ sinh năm 1999 và Doãn Hải My hẹn hò, thậm chí, họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm.

Ngày 15/8, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu xác nhận đang hẹn hò sau thời gian giấu kín. Trên trang cá nhân, cặp uyên ương nhận được lời chúc mừng từ nhiều đồng nghiệp, bạn bè. Hiện, hai người tập trung cho sự nghiệp, chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới. 

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu - Ảnh 1
Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Theo diễn viên Trịnh Duy Anh - chú họ và là quản lý của Doãn Hải My - cũng là người thay mặt người đẹp công bố thông tin cô đang hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho biết gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai và mong cặp đôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hy vọng bạn bè, khán giả cùng chia sẻ niềm vui với cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

Vừa qua, Doãn Hải My vừa có kỳ nghỉ dài ngày bên người thân bao gồm ông bà, bố mẹ và các em. Trong chuyến đi này, gia đình cô đã thuê hẳn 1 chiếc du thuyền vi vu trên biển để tận hưởng mùa hè. Trong ảnh, cô nàng với nụ cười rạng rỡ, lần này dù mặc đồ giản dị nhưng cô vẫn vô cùng nổi bật.

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu - Ảnh 2

Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là chiếc du thuyền cùng khung cảnh và địa điểm giống hệt ảnh Đoàn Văn Hậu chụp bên gia đình trong kỳ nghỉ trước đó. Điểm khác duy nhất là thời điểm đăng ảnh. Nhiều người đoán rằng rất có thể cặp đôi đã cùng ra mắt 2 bên gia đình khi cùng đi du lịch tại một địa điểm.

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu - Ảnh 3

Hay mới đây nhất, trên các diễn đàn chuyên bàn tán chuyện showbiz đã hé lộ khung ảnh Doãn Hải My về quê Thái Bình nhà bạn trai cầu thủ ra mắt bố mẹ. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 2001 đã diện đồ giản dị, không makeup cầu kỳ, tình tứ ôm eo bạn trai trong lúc đi dạo đường quê. 

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu - Ảnh 4
Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải rầm rộ trên Facebook, nhiều khán giả cũng tỏ ra vô cùng thích thú trước cử chỉ tình cảm của cả hai.

Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của đôi bên chắc hẳn đã rất khăng khít. Trước đó, Văn Hậu cũng có nhiều khoảnh khắc thân thiết với người nhà của Doãn Hải My. Và ngược lại, Doãn Hải My cũng được lòng gia đình bạn trai. Mặc dù đang trong giai đoạn yêu đương nhưng Doãn Hải My được bố mẹ Đoàn Văn Hậu cưng chiều như con cái trong nhà.

Doãn Hải My sinh năm 2001, là hot girl nổi tiếng của trường THPT Marie Curie Hà Nội trước khi đến với Hoa hậu hoàn vũ năm 2020. Ngoài sở hữu gương mặt và ngoại hình xinh đẹp, Doãn Hải My còn gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể cùng năng khiếu nghệ thuật nổi bật. Doãn Hải My còn sinh ra trong gia đình có gia thế "không phải dạng vừa" khi xuất thân trong một gia đình kinh doanh và có công ty riêng. Bố của người đẹp là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh. 

Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu - Ảnh 5

HOT: Đoàn Văn Hậu chính thức công khai bạn gái thuộc TOP 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

HOT: Đoàn Văn Hậu chính thức công khai bạn gái thuộc TOP 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

Hậu vệ Đoàn Văn hậu chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với cô nàng sinh năm 2001 và thuộc TOP 10 hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My.

Xem thêm
Từ khóa:   Doãn Hải My Đoàn Văn Hậu bạn gái Đoàn Văn Hậu

TIN MỚI NHẤT

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 1 giờ 44 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 55 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 3 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An