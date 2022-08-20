Hé lộ mối quan hệ giữa Doãn Hải My và gia đình Đoàn Văn Hậu

Sau khi công khai tình cảm, mối quan hệ của Doãn Hải My với gia đình Đoàn Văn Hậu cũng khiến nhiều người quan tâm.

Tin đồn hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bắt nguồn từ năm 2020. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nam cầu thủ chỉ follow một mình Hải My trên mạng xã hội và ngược lại người đẹp cũng follow nam cầu thủ. Khi đó, cô nàng lọt Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra, không ít lần, người hâm mộ bắt gặp cầu thủ sinh năm 1999 và Doãn Hải My hẹn hò, thậm chí, họ không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ đầy tình cảm. Ngày 15/8, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu xác nhận đang hẹn hò sau thời gian giấu kín. Trên trang cá nhân, cặp uyên ương nhận được lời chúc mừng từ nhiều đồng nghiệp, bạn bè. Hiện, hai người tập trung cho sự nghiệp, chưa có kế hoạch tổ chức lễ cưới.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My Theo diễn viên Trịnh Duy Anh - chú họ và là quản lý của Doãn Hải My - cũng là người thay mặt người đẹp công bố thông tin cô đang hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho biết gia đình rất ủng hộ mối quan hệ của cả hai và mong cặp đôi luôn vui vẻ, hạnh phúc. Hy vọng bạn bè, khán giả cùng chia sẻ niềm vui với cặp đôi "trai tài gái sắc" này. Vừa qua, Doãn Hải My vừa có kỳ nghỉ dài ngày bên người thân bao gồm ông bà, bố mẹ và các em. Trong chuyến đi này, gia đình cô đã thuê hẳn 1 chiếc du thuyền vi vu trên biển để tận hưởng mùa hè. Trong ảnh, cô nàng với nụ cười rạng rỡ, lần này dù mặc đồ giản dị nhưng cô vẫn vô cùng nổi bật.

Điều khiến dân tình đặc biệt chú ý là chiếc du thuyền cùng khung cảnh và địa điểm giống hệt ảnh Đoàn Văn Hậu chụp bên gia đình trong kỳ nghỉ trước đó. Điểm khác duy nhất là thời điểm đăng ảnh. Nhiều người đoán rằng rất có thể cặp đôi đã cùng ra mắt 2 bên gia đình khi cùng đi du lịch tại một địa điểm. Hay mới đây nhất, trên các diễn đàn chuyên bàn tán chuyện showbiz đã hé lộ khung ảnh Doãn Hải My về quê Thái Bình nhà bạn trai cầu thủ ra mắt bố mẹ. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 2001 đã diện đồ giản dị, không makeup cầu kỳ, tình tứ ôm eo bạn trai trong lúc đi dạo đường quê. Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải rầm rộ trên Facebook, nhiều khán giả cũng tỏ ra vô cùng thích thú trước cử chỉ tình cảm của cả hai. Điều đó chứng tỏ mối quan hệ của đôi bên chắc hẳn đã rất khăng khít. Trước đó, Văn Hậu cũng có nhiều khoảnh khắc thân thiết với người nhà của Doãn Hải My. Và ngược lại, Doãn Hải My cũng được lòng gia đình bạn trai. Mặc dù đang trong giai đoạn yêu đương nhưng Doãn Hải My được bố mẹ Đoàn Văn Hậu cưng chiều như con cái trong nhà. Doãn Hải My sinh năm 2001, là hot girl nổi tiếng của trường THPT Marie Curie Hà Nội trước khi đến với Hoa hậu hoàn vũ năm 2020. Ngoài sở hữu gương mặt và ngoại hình xinh đẹp, Doãn Hải My còn gây ấn tượng với thành tích học tập đáng nể cùng năng khiếu nghệ thuật nổi bật. Doãn Hải My còn sinh ra trong gia đình có gia thế "không phải dạng vừa" khi xuất thân trong một gia đình kinh doanh và có công ty riêng. Bố của người đẹp là người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh.

HOT: Đoàn Văn Hậu chính thức công khai bạn gái thuộc TOP 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Hậu vệ Đoàn Văn hậu chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm với cô nàng sinh năm 2001 và thuộc TOP 10 hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My.

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