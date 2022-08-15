HOT: Đoàn Văn Hậu chính thức công khai bạn gái thuộc TOP 10 Hoa hậu Việt Nam 2020

Sau 2 năm vướng tin đồ hẹn hò "thầm lặng", cầu thủ Đoàn Văn Hậu và top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm trên trang mạng xã hội cá nhân. Cụ thể, nam cầu thủ đã đăng tải loạt ảnh tình tứ ghi lại những khoảnh khắc lãng mạn, hạnh phúc bên bạn gái trong chuyến du lịch chung của cả hai cùng gia đình.

Đoàn Văn Hậu đăng tải loạt khoảng khắc lãng mạn với Doãn Hải My trong chuyến du lịch gia đình, chính thức công khai hẹn hò - Ảnh: FBNV

Sau một thời gian dài úp mở, đây là lần đầu tiên chàng cầu thủ công khai chuyện tình cảm với Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Dù không để dòng trạng thái nhưng hành động này của Đoàn Văn Hậu nhanh chóng gây "bão" cộng đồng mạng. Trước đó, Hải My cũng đã không ít lần chia sẻ lại thông tin từ nhóm fan chung của cả 2. Cõ lẽ cô nàng đã muốn công khai từ lâu.

Dưới bài đăng, vô số bạn bè và người hâm mộ bình luận chúc mừng nam cầu thủ và thúc giục anh sớm "về chung một nhà" với bạn gái.

Cầu thủ Tiến Linh, Thành Chung, thủ môn Bùi Tiến Dũng bình luận: "Hy vọng anh vẫn có trong đầu em và vinh hạnh khi được thiệp của em mời", "Đoàn Văn Hậu bao giờ ăn cỗ nói luôn?", "Chúc mừng hai em. Trăm năm hạnh phúc nhé. Anh sẽ tới lễ cưới đúng giờ"...

Các cầu thủ chúc mừng Đoàn Văn Hậu - Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Trong trận đấu giữa Hà Nội và HAGL diễn ra tối qua (14/8), Doãn Hải My cũng đã có mặt để ổ vũ cho bạn trai. Cô chọn một góc kín đáo trên tầng 2 khán đài A sân Hàng Đẫy cùng một số bạn bè của mình.