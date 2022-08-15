Chạnh lòng khoảnh khắc bà xã tiễn Lê Dương Bảo Lâm tất bật đi làm: 'Ở nhà chưa được 2 ngày nữa'

Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm vừa hạ sinh quý tử chưa được bao lâu đã phải xa chồng.

Cách đây không lâu, Quỳnh Quỳnh - bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã hạ sinh đứa con thứ 3 là một quý tử cực đáng yêu. Cho đến hiện tại, nam diễn viên đã có cuộc sống bao người ngưỡng mộ bên người vợ hiền cùng đàn con ngoan.

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm hạ sinh quý tử - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Quỳnh Quỳnh đã đăng tải một bài viết mới. Hậu sinh nở, đây là lần khá hiếm hoi cô cho 2 cô con gái đáng yêu của mình lên sóng. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là khoảnh khắc cô tiễn Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục lên đường đi làm. Thấy ông xã tối ngày tất bật đi làm, Quỳnh Quỳnh than thở: "Ở nhà chưa được 2 ngày giờ đi nữa rồi. Lê Dương Bảo Lâm mấy mẹ con nhớ quá đi làm gần thôi mà".

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm than thở nhớ chồng - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc Quỳnh Quỳnh cùng 2 con gái tiễn chồng đi làm tiếp đã khiến nhiều người chạnh lòng, thương cho cô nàng vì quá vất vả, một mình chăm sóc cả 3 đứa con trong khi vừa sinh nở chưa được 10 ngày. Bên cạnh đó, một số khán giả cũng mong Dương Lâm có thể sắp xếp thời gian hợp lí để cân bằng giữa gia đình và công việc.

"Nhìn ba mẹ con mà thương quá"

"Thương mấy mẹ con chị Quỳnh quá"

"Chị Quỳnh giỏi quá"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chanh-long-khoanh-khac-ba-xa-tien-le-duong-bao-lam-tat-bat-di-lam-o-nha-chua-duoc-2-ngay-nua-492125.html