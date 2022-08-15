Bà xã Lê Dương Bảo Lâm 'tái xuất' sau hơn 10 ngày sinh con, vẫn livestream bán hàng dù đang ở cữ

Dù đang trong giai đoạn ở cữ, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm vẫn livestream bán hàng trong suốt gần 1 giờ đồng hồ.

Chiều ngày 15/8, Quỳnh Quỳnh bất ngờ livestream bán hàng với trang phục váy hai dây khá thoải mái. Được biết, bà xã Lê Dương Bảo Lâm chỉ vừa mới sinh con thứ 3 cách đây 12 ngày, tuy nhiên cô vẫn ngồi liên tục 1 giờ đồng hồ để giới thiệu các sản phẩm mà mình bán.

Quỳnh Quỳnh bất ngờ livestream bán hàng sau 12 ngày sinh con - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, động thái này của bà xã Lê Dương Bảo Lâm đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng, Quỳnh Quỳnh nên chú ý vào sức khỏe của bản thân mình thay vì làm việc quá sớm như vậy.

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm đón quý tử vào ngày 3/8 vừa qua - Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận của video, nhiều cư dân mạng đã khuyên bà xã của Lê Dương Bảo Lâm hãy tĩnh dưỡng nhiều hơn để còn lấy sức nuôi con, nhất là lúc này khi mà cô đang trong giai đoạn ở cữ, kiếm tiền cũng quan trọng nhưng lại là việc cả đời chứ không phải chốc lát. Bản thân nam danh hài của để lại lời nhắn đề nghị vợ nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lê Dương Bảo Lâm khuyên vợ nghỉ ngơi - Ảnh: Chụp màn hình

Vào ngày 3/8 vừa qua, Lê Dương Bảo Lâm đã vui mừng thông báo rằng vợ anh đã thành công hạ sinh con thứ 3 là một quý tử bằng phương pháp mổ. Trước đó, cặp đôi đã có hai cô công chúa xinh đẹp là Bảo Nhi và Bảo Ngọc.

Trong quá trình mang thai, tình trạng sức khỏe của Quỳnh Quỳnh khiến mọi người lo lắng khi cô thường xuyên phải nhập viện do thể chất yếu mà còn bận bịu chăm lo gia đình vì ông xã hay đi làm việc xa nhà.

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